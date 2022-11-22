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Son zamanlarda elektrik fiyatlarının ve teşviklerin artmasıyla geri dönüş süreleri iyice kısalan PV panellerinin gerek verimliliği gerek fiyatı ya da montajı hatta güneş takip sistemleri ile bir çok geliştirme tüm dünya çapında büyük bir çaba içerisinde.

Şimdiye kadar panellerin açıları takıldığı bölgenin enlemi ile alakalı idi. Ekvatora doğru daha yatık iken kuzeye gittiğimizde daha dik bir kurulum yapısı esas alınıyordu.

Fakat göze katılmayan şey bulutlu havalarda güneş ışığı durumuydu. Güneş ışınları bulutların içinden geçtiğinde dağıldığı için panellerin buluta doğru daha açılı konumlanması daha fazla enerji üretmesini sağlıyor. Hatta güneş takip sistemleri bulutlu havalarda tamamen yatay pozisyona geçerek çok daha fazla enerji üretebiliyor.

Şimdi ise bilim adamları 12 yıllık hava durumu bilgilerini ve güneş ışıması kayıtlarını kullanarak aynı enlemdeki farklı şehirler için farklı açılar önerebilme hesabını geliştirdi. Bu sayede İtalya ve Fransa’daki 212 şehir için detaylı hesaplamalar gerçekleştirildi.

Böylece bazı şehirlerde %4’e varan enerji üretim kazanımı geliştirildi. Çalışma sonucunda PV panellerinin verimliliğini ise %21’den %21.8’e kadar yükseltmeyi başarmışlar.

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Güneş panellerinin bölgesel açılarının hesabı