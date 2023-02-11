Güneş sistemindeki cüce gezegenin etrafında açıklanamayan halkalar keşfedildi

Tam Boyutta Gör Satürn'ün ikonik halkalarının yanı sıra, diğer bazı gezegenlerin de halkaları bulunuyor. Bilim insanları, bu halkaların özelliklerini veya nasıl oluştuklarını hâlâ tam olarak anlamış değiller ve yakın zamanda yapılan bir keşif, bildiklerini sandıkları şeyi daha karmaşık bir hale getiriyor.

Cüce gezegen Quaoar, Neptün’ün çok ötesinde Kuiper Kuşağı olarak bilinen bölgede bulunuyor. Yaklaşık 1100 kilometre çapa sahip olan Quaoar, içinde bulunduğu kuşağın en büyük yedinci nesnesi olsa da kendisi Pluto’nun yaklaşık yarısı büyüklüğünde ve Dünya’nın yaklaşık 6.4 milyar kilometre uzağında.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Cheops teleskobu sayesinde Quaoar cüce gezegeninin etrafında halkaların var olduğu doğrulandı. Yapılan bu keşif bilim camiasını şaşırttı zira bir gezegenin/gök cisminin halkaya sahip olabilmesinin bazı şartları var. Eğer iki cisim birbirine gereğinden fazla yaklaşırsa güçlü yer çekimine sahip olan cisim, diğerini parçalayacaktır. Bunun yaşandığı sınır mesafesine​​ Roche Limiti diyoruz. İlginç bir şekilde, Quaoar'ın halkası, gezegenin yarıçapının neredeyse yedi buçuk katı uzağında oluşmuş durumda. Kısaca, olması gerekenden çok uzak bir mesafede.

Roche Limiti’nin ötesindeki parçaların ise zamanla bir araya gelip uydu halini alması bekleniyor. Quaoar senaryosunda durum böyle olmamışa benziyor ve bunun nedeni açıklanamıyor. ESA, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, halka sistemleri ve Roche Limiti hakkındaki bilgilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini kabul ediyor.

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Güneş sistemindeki cüce gezegenin etrafında halkalar keşfedildi