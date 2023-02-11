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    Güneş sistemindeki cüce gezegenin etrafında açıklanamayan halkalar keşfedildi

    Gökbilimciler, Güneş sistemimizin ücra köşesinde Quaoar adlı bir cüce gezegen keşfetti. Bu gezegeni özel yapan şey ise etrafındaki halkalar, fakat bu halkaların nedeni açıklanamıyor.
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    Güneş sistemindeki cüce gezegenin etrafında halkalar keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Satürn'ün ikonik halkalarının yanı sıra, diğer bazı gezegenlerin de halkaları bulunuyor. Bilim insanları, bu halkaların özelliklerini veya nasıl oluştuklarını hâlâ tam olarak anlamış değiller ve yakın zamanda yapılan bir keşif, bildiklerini sandıkları şeyi daha karmaşık bir hale getiriyor.

    Cüce gezegen Quaoar, Neptün’ün çok ötesinde Kuiper Kuşağı olarak bilinen bölgede bulunuyor. Yaklaşık 1100 kilometre çapa sahip olan Quaoar, içinde bulunduğu kuşağın en büyük yedinci nesnesi olsa da kendisi Pluto’nun yaklaşık yarısı büyüklüğünde ve Dünya’nın yaklaşık 6.4 milyar kilometre uzağında.

    Güneş sistemindeki cüce gezegenin etrafında halkalar keşfedildi
    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Cheops teleskobu sayesinde Quaoar cüce gezegeninin etrafında halkaların var olduğu doğrulandı. Yapılan bu keşif bilim camiasını şaşırttı zira bir gezegenin/gök cisminin halkaya sahip olabilmesinin bazı şartları var. Eğer iki cisim birbirine gereğinden fazla yaklaşırsa güçlü yer çekimine sahip olan cisim, diğerini parçalayacaktır. Bunun yaşandığı sınır mesafesine​​ Roche Limiti diyoruz. İlginç bir şekilde, Quaoar'ın halkası, gezegenin yarıçapının neredeyse yedi buçuk katı uzağında oluşmuş durumda. Kısaca, olması gerekenden çok uzak bir mesafede.

    Roche Limiti’nin ötesindeki parçaların ise zamanla bir araya gelip uydu halini alması bekleniyor. Quaoar senaryosunda durum böyle olmamışa benziyor ve bunun nedeni açıklanamıyor. ESA, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, halka sistemleri ve Roche Limiti hakkındaki bilgilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini kabul ediyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 6 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 11 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 15 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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