Güneş sistemindeki cüce gezegenin etrafında açıklanamayan halkalar keşfedildi

Cüce gezegen Quaoar, Neptün’ün çok ötesinde Kuiper Kuşağı olarak bilinen bölgede bulunuyor. Yaklaşık 1100 kilometre çapa sahip olan Quaoar, içinde bulunduğu kuşağın en büyük yedinci nesnesi olsa da kendisi Pluto’nun yaklaşık yarısı büyüklüğünde ve Dünya’nın yaklaşık 6.4 milyar kilometre uzağında.
Roche Limiti’nin ötesindeki parçaların ise zamanla bir araya gelip uydu halini alması bekleniyor. Quaoar senaryosunda durum böyle olmamışa benziyor ve bunun nedeni açıklanamıyor. ESA, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunu, halka sistemleri ve Roche Limiti hakkındaki bilgilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini kabul ediyor.
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah