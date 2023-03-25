Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş'te 14 Dünya büyüklüğünde devasa bir kasırga tespit edildi

    Güneş, her zaman vahşi bir ortama sahip olmuştur ve muhtemelen olmaya da devam edecek. Yapılan son gözlemde ise Güneş’te meydana gelen dev kasırganın boyutu dikkat çekti.
    Oy Ver
    Güneş'te 14 Dünya büyüklüğünde kasırga tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş'in Kuzey Kutbu yakınlarında oluşan bir kasırgayı gözlemledi. Bildirildiğine göre, bu fırtına sonucu oluşan plazmanın yüksekliği neredeyse 14 Dünya'nın toplamına eşdeğer.

    Dünya’daki kasırgaların aksine Güneş'teki kasırgalar rüzgarlarla değil nanyetizma ile meydana geliyor. Güneş; sıcak, yüklü parçacıklardan oluşan ateşli, büyük bir kaynayan gaz ve plazma topudur. Bunlar Güneş’in etrafında hareket ederken, bükülen ve bir spiral şeklini oluşturan manyetik alanlar oluşturuyor ve sonunda bu geniş plazma bulutları uzaya püskürtülüyor.

    14 Dünya büyüklüğünde

    Gözlemlenen kasırga çökmeden önce yaklaşık olarak üç hafta boyunca devam etti. Plazmadan oluşan bu dev hortum şeklindeki kasırganın uzunluğunun yaklaşık 120.000 kilometre olduğu gözlemlendi. Saatte 500 km hızla hareket eden bu fırtınanın içerisine 14 tane Dünya üst üste sığabilir. Dev fırtına, en sonunda plazmayı uzaya doğru fırlattı ancak bu yüklü parçacıklar Dünya’ya doğru gelmiyor ve bu yüzden bir risk oluşturmuyor.

    Astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, "14 Dünya boyundaki bu dönen plazma sütunu Güneş'in üzerine Ay büyüklüğünde akkor maddeler yağdırıyordu" diye tweet attı. McCarthy, paylaşımına "Cehenneme daha benzer bir yer hayal edemiyorum" sözlerini de ekledi.

    Öte yandan Güneş’in aktivitesi son zamanlarda bir artış eğiliminde. İngiltere uzay hava durumu raporuna göre yıldızımızda altı adet görünür Güneş lekesi bulunuyor. En büyüklerinden birinin önümüzdeki günlerde Güneş patlamaları ve plazma püskürmeleri oluşturması bekleniyor. Ayrıca Güneş'in üst atmosferinde iki koronal delik de keşfedildi. Bunlar Dünya'ya doğru büyük miktarlarda Güneş rüzgârı gönderebilir. Dünya’ya gelen Güneş rüzgarları yüksek enlemlerde daha fazla Kuzey Işıkları görülmesine neden olacaktır. Güneş yavaş yavaş 11 yıllık döngüsünün zirvesine ulaşıyor gibi görünüyor, yani Güneş’in manyetik alanı tersine dönmek üzere. Öte yandan bu tip olaylar ara sıra olmaya devam edecek. Ancak bu olayların Dünya için çoğunlukla zararsız olduğunu söyleyelim.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/solar-tornado-14-earths-sun https://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=03&year=2023
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nfs underground 2 steam kuzuların sessizliği seri mi türknet tv paketi telefon boyama mas diafon arızaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız