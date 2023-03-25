Güneş'te 14 Dünya büyüklüğünde devasa bir kasırga tespit edildi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Güneş'in Kuzey Kutbu yakınlarında oluşan bir kasırgayı gözlemledi. Bildirildiğine göre, bu fırtına sonucu oluşan plazmanın yüksekliği neredeyse 14 Dünya'nın toplamına eşdeğer.

Dünya’daki kasırgaların aksine Güneş'teki kasırgalar rüzgarlarla değil nanyetizma ile meydana geliyor. Güneş; sıcak, yüklü parçacıklardan oluşan ateşli, büyük bir kaynayan gaz ve plazma topudur. Bunlar Güneş’in etrafında hareket ederken, bükülen ve bir spiral şeklini oluşturan manyetik alanlar oluşturuyor ve sonunda bu geniş plazma bulutları uzaya püskürtülüyor.

14 Dünya büyüklüğünde

Gözlemlenen kasırga çökmeden önce yaklaşık olarak üç hafta boyunca devam etti. Plazmadan oluşan bu dev hortum şeklindeki kasırganın uzunluğunun yaklaşık 120.000 kilometre olduğu gözlemlendi. Saatte 500 km hızla hareket eden bu fırtınanın içerisine 14 tane Dünya üst üste sığabilir. Dev fırtına, en sonunda plazmayı uzaya doğru fırlattı ancak bu yüklü parçacıklar Dünya’ya doğru gelmiyor ve bu yüzden bir risk oluşturmuyor.

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Astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, "14 Dünya boyundaki bu dönen plazma sütunu Güneş'in üzerine Ay büyüklüğünde akkor maddeler yağdırıyordu" diye tweet attı. McCarthy, paylaşımına "Cehenneme daha benzer bir yer hayal edemiyorum" sözlerini de ekledi.

Öte yandan Güneş’in aktivitesi son zamanlarda bir artış eğiliminde. İngiltere uzay hava durumu raporuna göre yıldızımızda altı adet görünür Güneş lekesi bulunuyor. En büyüklerinden birinin önümüzdeki günlerde Güneş patlamaları ve plazma püskürmeleri oluşturması bekleniyor. Ayrıca Güneş'in üst atmosferinde iki koronal delik de keşfedildi. Bunlar Dünya'ya doğru büyük miktarlarda Güneş rüzgârı gönderebilir. Dünya’ya gelen Güneş rüzgarları yüksek enlemlerde daha fazla Kuzey Işıkları görülmesine neden olacaktır. Güneş yavaş yavaş 11 yıllık döngüsünün zirvesine ulaşıyor gibi görünüyor, yani Güneş’in manyetik alanı tersine dönmek üzere. Öte yandan bu tip olaylar ara sıra olmaya devam edecek. Ancak bu olayların Dünya için çoğunlukla zararsız olduğunu söyleyelim.

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Güneş'te 14 Dünya büyüklüğünde kasırga tespit edildi