Güneş'te 14 Dünya büyüklüğünde devasa bir kasırga tespit edildi

Dünya’daki kasırgaların aksine Güneş'teki kasırgalar rüzgarlarla değil nanyetizma ile meydana geliyor. Güneş; sıcak, yüklü parçacıklardan oluşan ateşli, büyük bir kaynayan gaz ve plazma topudur. Bunlar Güneş’in etrafında hareket ederken, bükülen ve bir spiral şeklini oluşturan manyetik alanlar oluşturuyor ve sonunda bu geniş plazma bulutları uzaya püskürtülüyor.
14 Dünya büyüklüğünde
Gözlemlenen kasırga çökmeden önce yaklaşık olarak üç hafta boyunca devam etti. Plazmadan oluşan bu dev hortum şeklindeki kasırganın uzunluğunun yaklaşık 120.000 kilometre olduğu gözlemlendi. Saatte 500 km hızla hareket eden bu fırtınanın içerisine 14 tane Dünya üst üste sığabilir. Dev fırtına, en sonunda plazmayı uzaya doğru fırlattı ancak bu yüklü parçacıklar Dünya’ya doğru gelmiyor ve bu yüzden bir risk oluşturmuyor.
Astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, "14 Dünya boyundaki bu dönen plazma sütunu Güneş'in üzerine Ay büyüklüğünde akkor maddeler yağdırıyordu" diye tweet attı. McCarthy, paylaşımına "Cehenneme daha benzer bir yer hayal edemiyorum" sözlerini de ekledi.
Öte yandan Güneş’in aktivitesi son zamanlarda bir artış eğiliminde. İngiltere uzay hava durumu raporuna göre yıldızımızda altı adet görünür Güneş lekesi bulunuyor. En büyüklerinden birinin önümüzdeki günlerde Güneş patlamaları ve plazma püskürmeleri oluşturması bekleniyor. Ayrıca Güneş'in üst atmosferinde iki koronal delik de keşfedildi. Bunlar Dünya'ya doğru büyük miktarlarda Güneş rüzgârı gönderebilir. Dünya’ya gelen Güneş rüzgarları yüksek enlemlerde daha fazla Kuzey Işıkları görülmesine neden olacaktır. Güneş yavaş yavaş 11 yıllık döngüsünün zirvesine ulaşıyor gibi görünüyor, yani Güneş’in manyetik alanı tersine dönmek üzere. Öte yandan bu tip olaylar ara sıra olmaya devam edecek. Ancak bu olayların Dünya için çoğunlukla zararsız olduğunu söyleyelim.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/solar-tornado-14-earths-sun https://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=19&month=03&year=2023 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)