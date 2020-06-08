Güneşi takip eden çift taraflı güneş panelleri, %35 oranında daha fazla verimlilik vadediyor

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Singapur Güneş Enerjisi Araştırma Enstitüsü’nde (SERIS) görev yapan bilim insanları, bir süredir halihazırda kullanılan güneş panellerine alternatif olabilecek bir yöntemin geçerliği üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere günümüzde kullanılan güneş panellerinin büyük bir çoğunluğu, tek bir istikamete bakacak şekilde sabitlenmiş yapılardan oluşuyor ve ışığı sadece güneşe bakan taraftan topluyor. Gün içinde güneşin pozisyonuna göre yön değiştiremeyen bu yapılar, haliyle verimlilik açısından sınıfta kalmakta. Ancak bu durum çok uzun sürmeyebilir.

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Araştırma ekibinin inceleme altına aldığı teknoloji, ışığın panelin her iki tarafından da toplanabilmesi ve güneşin pozisyonuna göre panel açılarının ayarlanabilmesi prensibine dayanıyor. Böylece sadece güneşten gelen ışığı yakalamakla kalmayan paneller, yerden yansıyan ışığı da yakalayarak verimlilik konusunda çıtayı bir üst seviyeye taşıyor. Panellerin açısının ayarlanması için ise NASA tarafından sağlanan hava durumu bilgilerinin kullanıldığı teknoloji, bu sayede %35’e varan daha fazla verimlilik oranı vadediyor.

Üzerinde çalışılan teknolojinin potansiyeli ile ilgili açıklamalarda bulunan SERIS ekibinden Carlos Rodríguez-Gallegos, yaptığı açıklamada “Çift taraflı panel ve takip teknolojilerinin güvenirliğine yönelik gittikçe artan oranda olumlu veri elde ediyoruz. Ancak, güneş enerjisi sektörü biraz tutucu. Bu tür teknolojileri sahada görsek de arzu edilen oranda yaygınlaşması için biraz zaman geçmesi gerekiyor.” ifadelerini kullanmış. Araştırma ekibinin oluşturduğu modelde çift taraflı panel ve tek eksenli takip teknolojisinin maliyet açısından en avantajlı yöntem olduğu tespit edilmiş. Çift eksenli teknoloji daha çok ışık yakama potansiyeli barındırsa da pahalı olduğu için tercih edilen bir yöntem değil.

Güneş panellerini geri dönüştürmek kolay değil

Peki sektör eski teknolojiden vazgeçip yeni yöntemlere yelken açmak isterse gezegenimizi neler bekliyor? Güneş panelleri her ne kadar temiz enerji elde etmek için kullanılsa da panel üretiminde kullanılan kimyasallar çevre için oldukça zararlı. Geri dönüşüm için de uygun olmayan güneş panellerine yönelik en akılcı çözüm ise bunların uzun süreli depolanması olarak görünüyor.

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Elektrik Enerjisi Araştırma Enstitüsü’nün 2016 yılında yaptığı tespitte güneş panellerinin işe yaramaz hale gelmesi durumunda daha etkin bir geri dönüşüm yöntemi bulunan kadar bunların depolanması tavsiye edilmiş. Oldukça uzun bir kullanım süresi sunan güneş panelleri için böyle bir ihtiyaç henüz hasıl olmamış olsa dahi yeni teknolojinin hayata geçirilmesi için mevcut panellerin kurulu olduğu sahalara ihtiyaç olabilir. Bu durumda da eski panellerin uygun biçimde ortadan kaldırılması gerek. Bu da oldukça maliyetli bir iş gibi görünüyor.

Bakalım güneş enerjisi sektörü, gelişen teknolojiyle birlikte yeni yöntemleri çevreye zarar vermeden hayata geçirebilecek mi?

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