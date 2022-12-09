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    Güney Kore’den vatandaşlarını sevindiren karar: Herkes gençleşecek

    Güney Kore yaş sistemi 2023'ten itibaren uluslararası standartlara uygun hale getirme kararı aldı. Böylece ülkedeki herkes değişiklik sonrasında bir ila iki yaş gençleşecek.
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    güney kore Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, ülkedeki mevcut geleneksel yaş hesaplama sistemini değiştirme kararı aldı. Ülke, Haziran 2023’ten itibaren uluslararası standart olan neredeyse her ülkenin kullandığı yaş hesaplama yöntemine geçiş yapacak.

    Perşembe günü Güney Kore parlamentosu, Kore'nin iki geleneksel yaş sayma yöntemini ortadan kaldıran bir yasa çıkardı. Haziran 2023'ten itibaren, sözde "Kore Çağı" sistemine artık resmi belgelerde izin verilmeyeceği açıklandı. Bunun yerine standartlaştırılmış, uluslararası kabul görmüş yöntemin kullanılmasına karar veren Güney Kore, bu değişikliğin nedeni olarak ise “kafa karışıklığını gidermek” olarak belirtiyor.

    Güney Kore bir ila iki yaş gençleşecek

    Güney Kore, 2023’ten itibaren yaş sistemini değiştiriyor Tam Boyutta Gör
    Şu anda Kore'de en yaygın olarak kullanılan hesaplama yöntemi, bir kişinin doğumda bir yaşında olduğu ve ardından her yeni yılın ilk gününde bir yıl kazandığı “Kore yaş sistemi” olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer hesaplama yöntemi ise “yaşı sayma” olarak ifade ediliyor. Buna göre kişinin yaşı doğumda sıfır olarak kabul ediliyor ve her 1 Ocak tarihinde yeni bir yıl ekleniyor. Bu yöntem öncelikle alkol ve sigara içmenin yasal yaşını hesaplamak için var. Ülkede aynı zamanda uluslararası standarda uygun hesaplama yöntemi de kullanılıyor.

    Dolayısıyla üç farklı yaş saysa sistemine sahip olan Kore’de önemli bir karışıklık söz konusu. Örneğin, içinde bulunduğumuz 9 Aralık 2022 tarihinde, 31 Aralık 2002'de doğan bir kişinin yaşı uluslararası sistemde 19, sayma sisteminde 20 ve Kore sisteminde 21 olmakta.

    İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Yoo Sang-bum parlamentoya, "revizyonun gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı amaçladığını, çünkü yasal ve sosyal anlaşmazlıkların yanı sıra yaş hesaplamanın farklı yollarından dolayı kafa karışıklığının devam ettiğini" söyledi. Bu hesaplama farklılıkları tıbbi ve idari hizmetlerin sağlanmasını da olumsuz olarak etkilemekte.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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