Güney Kore’den vatandaşlarını sevindiren karar: Herkes gençleşecek

Perşembe günü Güney Kore parlamentosu, Kore'nin iki geleneksel yaş sayma yöntemini ortadan kaldıran bir yasa çıkardı. Haziran 2023'ten itibaren, sözde "Kore Çağı" sistemine artık resmi belgelerde izin verilmeyeceği açıklandı. Bunun yerine standartlaştırılmış, uluslararası kabul görmüş yöntemin kullanılmasına karar veren Güney Kore, bu değişikliğin nedeni olarak ise “kafa karışıklığını gidermek” olarak belirtiyor.
Güney Kore bir ila iki yaş gençleşecek
Dolayısıyla üç farklı yaş saysa sistemine sahip olan Kore’de önemli bir karışıklık söz konusu. Örneğin, içinde bulunduğumuz 9 Aralık 2022 tarihinde, 31 Aralık 2002'de doğan bir kişinin yaşı uluslararası sistemde 19, sayma sisteminde 20 ve Kore sisteminde 21 olmakta.
İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Yoo Sang-bum parlamentoya, "revizyonun gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı amaçladığını, çünkü yasal ve sosyal anlaşmazlıkların yanı sıra yaş hesaplamanın farklı yollarından dolayı kafa karışıklığının devam ettiğini" söyledi. Bu hesaplama farklılıkları tıbbi ve idari hizmetlerin sağlanmasını da olumsuz olarak etkilemekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım