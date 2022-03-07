Güney Kore seçimlerinde NFT hamlesi

Tam Boyutta Gör

Güney Kore’deki seçim yarışı bir bakıma NFT yarışına da döndü diyebiliriz. Ülkede 9 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adayı Yoon Suk-yeol, Z kuşağının ilgisini çekebilmek için seçim kampanyalarına NFT‘leri dahil etti.

Güney Kore’de Cumhurbaşkanı Adayı 22.329 NFT Bastı

Güney Kore’nin muhafazakar cumhurbaşkanı adayı Yoon Suk-yeol, NFT hamlesiyle birlike Z kuşağını etkilemeyi amaçlıyor. Yoon Suk-yeol, şu ana kadar Güney Kore NFT pazaryeri CCCV’de her biri 50.000 Kore wonu yani 40,78 dolar karşılığında satışa başlayan en az 4.000 NFT bastı. Toplamda 22.329 adet NFT yayınlamayı planlıyor.

KP3R ve FTM yatırımcısına kötü haber 6 sa. önce eklendi

Seçimle ilgili Gallup Korea tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre; Yoon’un yüzde 39 oy oranıyla yarışı önde götürürken, Demokrat Parti adayı Lee Jae-myung ise yüzde 38 ile onu yakından takip ediyor.

Son olarak hatırlatmak gerekirse Yoon’un rakibi Lee, daha önce 20’li ve 30’lu yaşlarındaki genç seçmenlere ulaşmak için geçen ay kampanya bağışçılarına kendi NFT‘lerini hediye etmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Güney Kore’de seçim çalışmalarında NFT kullanılıyor