Güney Kore seçimlerinde NFT hamlesi

Güney Kore’deki seçim yarışı bir bakıma NFT yarışına da döndü diyebiliriz. Ülkede 9 Mart’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhafazakar adayı Yoon Suk-yeol, Z kuşağının ilgisini çekebilmek için seçim kampanyalarına NFT‘leri dahil etti.
Güney Kore’de Cumhurbaşkanı Adayı 22.329 NFT Bastı
Güney Kore’nin muhafazakar cumhurbaşkanı adayı Yoon Suk-yeol, NFT hamlesiyle birlike Z kuşağını etkilemeyi amaçlıyor. Yoon Suk-yeol, şu ana kadar Güney Kore NFT pazaryeri CCCV’de her biri 50.000 Kore wonu yani 40,78 dolar karşılığında satışa başlayan en az 4.000 NFT bastı. Toplamda 22.329 adet NFT yayınlamayı planlıyor.
Seçimle ilgili Gallup Korea tarafından yapılan son anket sonuçlarına göre; Yoon’un yüzde 39 oy oranıyla yarışı önde götürürken, Demokrat Parti adayı Lee Jae-myung ise yüzde 38 ile onu yakından takip ediyor.
Son olarak hatırlatmak gerekirse Yoon’un rakibi Lee, daha önce 20’li ve 30’lu yaşlarındaki genç seçmenlere ulaşmak için geçen ay kampanya bağışçılarına kendi NFT‘lerini hediye etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..