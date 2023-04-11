Güney Kore’den Google’a dev para cezası

Tam Boyutta Gör Güney Kore gibi dünyanın daha pek çok ülkesi Google ve diğer beş büyük teknoloji şirketini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu konudaki en büyük iş ise rekabeti düzenleyen ilgili kuruluşlara düşüyor. Güney Kore'nin düzenleyici kurumu Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), yaptığı açıklamada Google’a rekabeti engellediği için para cezası verildiğini duyurdu.

Google'a rekabeti engellemeden dolayı ceza verildi

Tam Boyutta Gör Kore Adil Ticaret Komisyonu’nın yaptığı açıklamada Google’ın rakip platformlarda mobil video oyunlarının yayınlanmasını engellediği belirtiliyor. KFTC, bu nedenden dolayı Google’ın çatı şirketi Alphabet’e 42,1 milyar won veya 32 milyon dolar para cezası kesti. KFTC, Google’ın video oyunu yapımcılarının oyunlarını yalnızca Google Play'de yayınlamalarını zorunlu kılarak pazar hakimiyetini artırdığını ve yerel uygulama pazarı One Store'un bir platform olarak gelirine ve değerine zarar verdiğini aktarıyor. Ek olarak Google’ın bu baskı uygulamalarını Haziran 2016 ile Nisan 2018 arasında yaptığı iddia ediliyor.

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Google ise bir sonraki eylem planını değerlendirmek için KFTC'nin nihai kararını bekleyeceğini ve bu karara göre hareket edeceğini söylüyor. Bir Google sözcüsü, Google’ın geliştiricilere ciddi yatırımlar yaptığını ve KFTC'nin vardığı sonuçlara saygı duymakla birlikte katılmadıklarını belirtiyor. Bu arada 2021'de KFTC, Android işletim sisteminin özelleştirilmiş sürümlerini engellediği için Google’a 177 milyon dolar para cezası vermişti.

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