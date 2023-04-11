Güney Kore’den Google’a dev para cezası

Google'a rekabeti engellemeden dolayı ceza verildi
Google ise bir sonraki eylem planını değerlendirmek için KFTC'nin nihai kararını bekleyeceğini ve bu karara göre hareket edeceğini söylüyor. Bir Google sözcüsü, Google’ın geliştiricilere ciddi yatırımlar yaptığını ve KFTC'nin vardığı sonuçlara saygı duymakla birlikte katılmadıklarını belirtiyor. Bu arada 2021'de KFTC, Android işletim sisteminin özelleştirilmiş sürümlerini engellediği için Google’a 177 milyon dolar para cezası vermişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı