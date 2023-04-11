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    Güney Kore’den Google’a dev para cezası

    Güney Kore’nin düzenleyici kurumu Google’a rekabeti engellediği gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Şimdi ise rakip platformdaki oyunları engellediği için Google'a 32 milyon dolar para cezası verdi.
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    Güney Kore’den Google’a dev para cezası Tam Boyutta Gör
    Güney Kore gibi dünyanın daha pek çok ülkesi Google ve diğer beş büyük teknoloji şirketini kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu konudaki en büyük iş ise rekabeti düzenleyen ilgili kuruluşlara düşüyor. Güney Kore'nin düzenleyici kurumu Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), yaptığı açıklamada Google’a rekabeti engellediği için para cezası verildiğini duyurdu.

    Google'a rekabeti engellemeden dolayı ceza verildi

    Güney Kore’den Google’a dev para cezası Tam Boyutta Gör
    Kore Adil Ticaret Komisyonu’nın yaptığı açıklamada Google’ın rakip platformlarda mobil video oyunlarının yayınlanmasını engellediği belirtiliyor. KFTC, bu nedenden dolayı Google’ın çatı şirketi Alphabet’e 42,1 milyar won veya 32 milyon dolar para cezası kesti. KFTC, Google’ın video oyunu yapımcılarının oyunlarını yalnızca Google Play'de yayınlamalarını zorunlu kılarak pazar hakimiyetini artırdığını ve yerel uygulama pazarı One Store'un bir platform olarak gelirine ve değerine zarar verdiğini aktarıyor. Ek olarak Google’ın bu baskı uygulamalarını Haziran 2016 ile Nisan 2018 arasında yaptığı iddia ediliyor.

    Google ise bir sonraki eylem planını değerlendirmek için KFTC'nin nihai kararını bekleyeceğini ve bu karara göre hareket edeceğini söylüyor. Bir Google sözcüsü, Google’ın geliştiricilere ciddi yatırımlar yaptığını ve KFTC'nin vardığı sonuçlara saygı duymakla birlikte katılmadıklarını belirtiyor. Bu arada 2021'de KFTC, Android işletim sisteminin özelleştirilmiş sürümlerini engellediği için Google’a 177 milyon dolar para cezası vermişti.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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