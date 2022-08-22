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Yakın zamanda kripto paraları vergilendirme yolunda ciddi adımlar atan Güney Kore, şimdi de kripto para sektöründeki AirDrop’ların vergilendirilmesi konusuna yoğunlaşmış durumda. Yeni düzenleme çalışmaları üzerinde açıklama paylaşan Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanlığı, Airdrop’ların hediye vergisine tabi tutulması gerektiğini söyledi.

Güney Kore kripto konusundaki vergi politikası sebebiyle sık sık gündeme geliyor. Kripto paraları kontrol altında tutmak için büyük bir çaba gösteren Güney Kore, bu noktada vergi silahını ise oldukça iyi kullanıyor. Ülkenin 2025 yılında kriptodan vergi alacağını açıklaması büyük bir tepki toplamıştı.

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Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanlığı, konu hakkında şu şekilde açıklama yaptı:

“Bu durumda, sanal varlığın ücretsiz olarak devredildiği üçüncü şahıstan hediye vergisi alınacak”

Konuya örnek olarak bir sanal varlık yatırımcısının bir borsadan airdrop ödülü olarak bir kripto alması durumunda, bu yatırımcının hediye vergisine tabi olabilmesi verilebilir. Hediye vergisinin oranı, normal vergiye göre daha düşük olacak.

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Güney Kore kripto para Airdrop’larından vergi almayı planlıyor