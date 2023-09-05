Güney Kore, Kuzey Koreli kripto hesapları için harekete geçti

Güner Kore’nin yasa tasarısı, Kuzey Kore’nin kripto aracılığıyla sürdürdüğü silah programı finansmanının önüne geçmeyi hedefliyor. Hükümete yakın kaynaklar, bu kripto mücadele yasa tasarısının Kuzey Kore’ye yönelik yürütülen mevcut yaptırımlara dahil edileceğini belirtti.
Diğer taraftan, Güney Kore Devlet Başkanı, ülkenin siber güvenlik konusunda geliştirmelere ve güncellemelere ihtiyacı olduğuna değindi. Güney Kore, siber güvenliğin daha iyi hale getirilmesine ve Kuzey Koreli girişimlere karşı dirençli olmasına odaklanacak.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Koreli hacker’ların 2023 yılının ilk altı ayında 180 milyon dolarlık saldırılarda bulunduğunu açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.