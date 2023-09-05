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    Güney Kore, Kuzey Koreli kripto hesapları için harekete geçti

    Güney Kore, Kuzey Kore merkezli kripto hesaplarının önüne geçilmesi için hamle yaptı. Güney Kore'de tespit edilen Kuzey Koreli kripto hesapları takip edilecek ve gerekli gördüğünde müdahale edilecek.
    Güney Kore, Kuzey Koreli kripto hesapları için harekete geçti Tam Boyutta Gör
    Güney Kore’nin yerel medya organları, ülkenin Kuzey Koreli kripto cüzdanlarına karşı harekete geçtiğini açıkladı. Medyada yer alan habere göre, Güney Kore, Kuzey Kore ile dijital varlıklar konusunda mücadele edebilmek için yasal süreçlere başladı.

    Güner Kore’nin yasa tasarısı, Kuzey Kore’nin kripto aracılığıyla sürdürdüğü silah programı finansmanının önüne geçmeyi hedefliyor. Hükümete yakın kaynaklar, bu kripto mücadele yasa tasarısının Kuzey Kore’ye yönelik yürütülen mevcut yaptırımlara dahil edileceğini belirtti.

    Diğer taraftan, Güney Kore Devlet Başkanı, ülkenin siber güvenlik konusunda geliştirmelere ve güncellemelere ihtiyacı olduğuna değindi. Güney Kore, siber güvenliğin daha iyi hale getirilmesine ve Kuzey Koreli girişimlere karşı dirençli olmasına odaklanacak.

    Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Koreli hacker’ların 2023 yılının ilk altı ayında 180 milyon dolarlık saldırılarda bulunduğunu açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 6 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 7 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 14 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    monitöre görüntü gelmiyor kaçak akım rölesi belli bir süre sonra atıyor corolla mı megane mı katana japon alfabesi pre safe çalışma kapsamı sınırlandırıldı

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