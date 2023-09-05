Güney Kore, Kuzey Koreli kripto hesapları için harekete geçti

Güney Kore, Kuzey Kore merkezli kripto hesaplarının önüne geçilmesi için hamle yaptı. Güney Kore'de tespit edilen Kuzey Koreli kripto hesapları takip edilecek ve gerekli gördüğünde müdahale edilecek.