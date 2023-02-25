Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güney Kore’nin yonga üretimine ABD darbesi: İşte şok gelişme!

    Dünyanın en büyük bellek üreticisi olan Güney Kore, ihracatının yüzde 60’ını Çin üzerinden gerçekleştiriyor. Şimdi ise Çin tesislerinde yapılan üretime sınırlama gündemde.
    3
    Güney Kore Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından ağır ambargo şartlarına maruz kalsa da Çin, teknoloji dünyasının vazgeçilmezi durumunda. Ucuz ve verimli üretim gücü nedeniyle Apple, Samsung gibi sayısız teknoloji devi üretim tesislerini burada konuşlandırdı. Şimdi ise geri çekilmekte zorlanıyor.

    Güney Kore’ye ABD darbesi

    Bellek üretimi dendiği zaman Güney Kore tartışmasız lider durumda. Toplamda 70 milyar dolarlık pazar değeri bulunan Güney Kore’nin en büyük iki oyuncusu Samsung ve SK Hynix. Dünyanın da en büyük iki oyuncusu olan bu firmalar Çin’de kilit tesislere sahip.

    Samsung’un iki şehirde üretim tesisleri ve 3 şehirde Ar-Ge merkezi var. Özellikle Xi’an şehrindeki NAND üretimi toplam üretimin yüzde 42.5’i ve global kapasitenin de yüzde 15.3’üne sahip. Samsung’un burada 7 milyar dolarlık kuruluş sermayesi bulunuyor.

    SK Hynix de 3 şehirde üretim tesislerine sahip. Wuxi şehrindeki tesisler DRAM üretiminin yüzde 40’ına sahip. Yine bunlar haricinde Güney Koreli pek çok yonga tasarımcısı Çin’de tesislere sahip. Hong Kong ve Çin toplamda yüzde 60 civarında yonga ihracatına imza atıyor.

    Gelen bilgilere göre ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’de üretim yaptıran Güney Koreli firmalara bir sınır koymak istiyor. Böylece Çin’de gerçekleşen yonga üretimi daha düşük miktarlara gerileyecek ve Çinli tesislerin gelirleri azalmış olacak. Ayrıca bilgi paylaşımı da azalacak. Diğer taraftan Güney Koreli firmalar farklı ülkelerde üretim yapmanın yollarını araştıracak.

    Bununla birlikte yonga üretimine sınır koymak Güney Kore ihracatını dinamitlemek anlamına geliyor. Zira ABD’nin Çin’e uyguladığı ambargolardan Güney Koreli firmalar sık sık istisnalara tabi tutuluyordu. Böylece üretimde bir problem yaşanmıyordu. Güney Kore Endüstri Bakanı üretim sınırlaması ile ilgili şimdilik ABD tarafından kendilerine bir talebin gelmediğini belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    call of duty oynama sırası sandimmun neoral kullananların yorumları yoğuşmalı yoğuşmasız kombi farkı hepsiburada hediye paketi kendimi nasıl öldürebilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız