Güney Kore’nin yonga üretimine ABD darbesi: İşte şok gelişme!

Tam Boyutta Gör ABD tarafından ağır ambargo şartlarına maruz kalsa da Çin, teknoloji dünyasının vazgeçilmezi durumunda. Ucuz ve verimli üretim gücü nedeniyle Apple, Samsung gibi sayısız teknoloji devi üretim tesislerini burada konuşlandırdı. Şimdi ise geri çekilmekte zorlanıyor.

Güney Kore’ye ABD darbesi

Bellek üretimi dendiği zaman Güney Kore tartışmasız lider durumda. Toplamda 70 milyar dolarlık pazar değeri bulunan Güney Kore’nin en büyük iki oyuncusu Samsung ve SK Hynix. Dünyanın da en büyük iki oyuncusu olan bu firmalar Çin’de kilit tesislere sahip.

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Samsung’un iki şehirde üretim tesisleri ve 3 şehirde Ar-Ge merkezi var. Özellikle Xi’an şehrindeki NAND üretimi toplam üretimin yüzde 42.5’i ve global kapasitenin de yüzde 15.3’üne sahip. Samsung’un burada 7 milyar dolarlık kuruluş sermayesi bulunuyor.

SK Hynix de 3 şehirde üretim tesislerine sahip. Wuxi şehrindeki tesisler DRAM üretiminin yüzde 40’ına sahip. Yine bunlar haricinde Güney Koreli pek çok yonga tasarımcısı Çin’de tesislere sahip. Hong Kong ve Çin toplamda yüzde 60 civarında yonga ihracatına imza atıyor.

Gelen bilgilere göre ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’de üretim yaptıran Güney Koreli firmalara bir sınır koymak istiyor. Böylece Çin’de gerçekleşen yonga üretimi daha düşük miktarlara gerileyecek ve Çinli tesislerin gelirleri azalmış olacak. Ayrıca bilgi paylaşımı da azalacak. Diğer taraftan Güney Koreli firmalar farklı ülkelerde üretim yapmanın yollarını araştıracak.

Bununla birlikte yonga üretimine sınır koymak Güney Kore ihracatını dinamitlemek anlamına geliyor. Zira ABD’nin Çin’e uyguladığı ambargolardan Güney Koreli firmalar sık sık istisnalara tabi tutuluyordu. Böylece üretimde bir problem yaşanmıyordu. Güney Kore Endüstri Bakanı üretim sınırlaması ile ilgili şimdilik ABD tarafından kendilerine bir talebin gelmediğini belirtti.

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Güney Kore’nin yonga üretimi sınırlanabilir