Amazon'da iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro kısa süreliğine indirime girdi!

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Amazon, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında bugün saat 14.00’te iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için kısa süreliğine büyük indirim yapmıştı. Şimdi de iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro modelleri için kısa süreli büyük indirim başlattı.

Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.

iPhone 14 Pro Max indirimli fiyatları

iPad Pro indirimli fiyatları

Samsung tabletlerde dikkat çeken indirimler başladı! 7 sa. önce eklendi

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Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

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iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro kısa süreliğine indirime girdi!