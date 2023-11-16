Amazon'da iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro kısa süreliğine indirime girdi!

- iPhone 14 Pro Max indirimli fiyatları
- iPad Pro indirimli fiyatları
- Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler
- Fırsatları kaçırmamak için Sıcak Fırsatlar forumunu ve WhatsApp kanalımızı takip edin!
- Yorumlar
Amazon, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında bugün saat 14.00’te iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için kısa süreliğine büyük indirim yapmıştı. Şimdi de iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro modelleri için kısa süreli büyük indirim başlattı.
Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.
iPhone 14 Pro Max indirimli fiyatları
- iPhone 14 Pro Max 512 GB: 67.999 TL
- iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.999 TL
iPad Pro indirimli fiyatları
- 2022 11 inç iPad Pro Wi-Fi + Cellular 128 GB Gümüş: 26.999 TL
- 2022 11 inç iPad Pro Wi-Fi + Cellular 128 GB Siyah: 26.999 TL
Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.