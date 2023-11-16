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    Amazon'da iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro kısa süreliğine indirime girdi!

    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası kapsamında iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro modellerinde indirim başladı. Apple ürünleri avantajlı fiyatlara indi. 

    iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro kısa süreliğine indirime girdi! Tam Boyutta Gör

    Amazon, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında bugün saat 14.00’te iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri için kısa süreliğine büyük indirim yapmıştı. Şimdi de iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro modelleri için kısa süreli büyük indirim başlattı.

    Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.

    iPhone 14 Pro Max indirimli fiyatları

    iPad Pro indirimli fiyatları

    Kısa süreliğine geçerli diğer indirimler

    Fırsatları kaçırmamak için Sıcak Fırsatlar forumunu ve WhatsApp kanalımızı takip edin!

    Amazon'da indirime giren ürünleri anında yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzda Amazon İndirimleri Ana Konusu'nu ziyaret edebilir veya WhatsApp'ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılabilirsiniz.

    Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

    Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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    Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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