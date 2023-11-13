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    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (13 Kasım): Amazon'da büyük fırsatlar başladı!

    Kasım indirimleri başladı ancak kampanyaları incelerken gerçek indirimleri kaçırabilirsiniz. Bu içeriğimizde gerçek indirimleri bir araya getirdik.              
    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 13 Kasım Tam Boyutta Gör
    Kasım indirimleri devam ediyor. n11 ve Hepsiburada'da 11.11'e özel kampanyalar sona erdi. Amazon'da Gülümseten Kasım Fırsatları başladı. Amazon'da önemli indirimler göze çarpıyor.

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 13 Kasım

    Galaxy S23 256 GB Cream27.499 TL

    Galaxy S23 256 GB  Green27.499 TL

    Galaxy S23 256 GB Lavender27.499 TL

    Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23'ün 256 GB versiyonu indirime girdi. Son 4 ayın en düşük fiyatı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 MP kamera, 8K video kaydı, Dynamic AMOLED 120 Hz ekran.

    iPhone 13 256 GB37.499 TL

    iPhone 13 256 GB modeli Temmuz ayından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13 satın almayı düşünenler için son ayların en büyük fırsatı olarak dikkat çekiyor. Telefonun tüm renklerini bu fiyata satın alabilirsiniz.

    iPhone 13 512 GB: 40.999 TL

    iPhone 13 512 GB modeli Temmuz’dan beri en düşük fiyatına indi. Yüksek kapasiteli iPhone isteyenler için önemli fırsat.

    Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 13 Kasım Tam Boyutta Gör

    Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 8.548 TL

    Evde espresso ve cappucino keyfi yapmak için sıcak fırsat.

    Grundig Robot Süpürge VCR 6230: 6.899 TL

    Mop yapma ve haritalama özelliğiyle dikkat çekiyor. 2 cm yüksekliğe kadarki halılara tırmanabiliyor.

    Philips MG7720/15 Erkek Bakım Seti: 1.324 TL

    Hızlı şarj, keskin bıçak ve 14 farklı aksesuarlarıyla dikkat çeken Philips erkek bakım seti indirimde.

    Samsung Galaxy A24 6/128 GB7.649 TL

    Telefon satışa çıktığı günden beri en düşük fiyatına indi. Fiyat/performans odaklı telefon arayanlar için sıcak fırsat. Bu bütçede en dolu özellikleri bir arada sunan akıllı telefonlardan birisi. Tüm renkleri indirimde.

    Samsung 27 inç Odyssey G5 Oyuncu Monitörü: 5.989 TL

    Samsung'un Oddyssey G5 serisi LS27CG510EUXUF model 27 inç boyutundaki oyuncu monitörü indirime girdi. Bu fiyata Samsung kalitesi, 2K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor.

    Apple Watch SE (2. Nesil) GPS + Cellular 44 mm9.799 TL

    Apple Watch SE'nin yeni ve eSIM'li versiyonu için son 6 ayın en düşük fiyatı.

    Huawei Matebook X Pro 2023:  45.999 TL

    Matebook X Pro'nun Core i7-1360P işlemcili ve 1 TB SSD'li versiyonu ilk kez bu seviyeye indi. Uzun pil ömrü, yüksek performans ve şık tasarım isteyenler için tercih edilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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