Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (13 Kasım): Amazon'da büyük fırsatlar başladı!

Öne Çıkan İndirimli Ürünler
Galaxy S23 256 GB Cream: 27.499 TL
Galaxy S23 256 GB Green: 27.499 TL
Galaxy S23 256 GB Lavender: 27.499 TL
Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S23'ün 256 GB versiyonu indirime girdi. Son 4 ayın en düşük fiyatı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 50 MP kamera, 8K video kaydı, Dynamic AMOLED 120 Hz ekran.
iPhone 13 256 GB: 37.499 TL
iPhone 13 256 GB modeli Temmuz ayından beri en düşük fiyatına indi. iPhone 13 satın almayı düşünenler için son ayların en büyük fırsatı olarak dikkat çekiyor. Telefonun tüm renklerini bu fiyata satın alabilirsiniz.
iPhone 13 512 GB: 40.999 TL
iPhone 13 512 GB modeli Temmuz’dan beri en düşük fiyatına indi. Yüksek kapasiteli iPhone isteyenler için önemli fırsat.
Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 8.548 TL
Evde espresso ve cappucino keyfi yapmak için sıcak fırsat.
Grundig Robot Süpürge VCR 6230: 6.899 TL
Mop yapma ve haritalama özelliğiyle dikkat çekiyor. 2 cm yüksekliğe kadarki halılara tırmanabiliyor.
Philips MG7720/15 Erkek Bakım Seti: 1.324 TL
Hızlı şarj, keskin bıçak ve 14 farklı aksesuarlarıyla dikkat çeken Philips erkek bakım seti indirimde.
Samsung Galaxy A24 6/128 GB: 7.649 TL
Telefon satışa çıktığı günden beri en düşük fiyatına indi. Fiyat/performans odaklı telefon arayanlar için sıcak fırsat. Bu bütçede en dolu özellikleri bir arada sunan akıllı telefonlardan birisi. Tüm renkleri indirimde.
Samsung 27 inç Odyssey G5 Oyuncu Monitörü: 5.989 TL
Samsung'un Oddyssey G5 serisi LS27CG510EUXUF model 27 inç boyutundaki oyuncu monitörü indirime girdi. Bu fiyata Samsung kalitesi, 2K çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızı sunuyor.
Apple Watch SE (2. Nesil) GPS + Cellular 44 mm: 9.799 TL
Apple Watch SE'nin yeni ve eSIM'li versiyonu için son 6 ayın en düşük fiyatı.
Huawei Matebook X Pro 2023: 45.999 TL
Matebook X Pro'nun Core i7-1360P işlemcili ve 1 TB SSD'li versiyonu ilk kez bu seviyeye indi. Uzun pil ömrü, yüksek performans ve şık tasarım isteyenler için tercih edilebilir.
Diğer Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Xiaomi Buds 3: 749 TL
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- Oral-B iO10 Şarjlı Diş Fırçası: 7.999 TL
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- Huawei Watch Gt 3 Active 46mm: 3.999 TL
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- Samsung 870 EVO 1 TB SSD: 1.899 TL
- Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü: 611 TL
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.