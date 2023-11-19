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    Black Friday Kasım indirimlerine giren televizyonlar!

    Bu içeriğimizde e-icaret platformlarında Kasım indirimlerine giren uygun fiyatlı televizyonları listedik. Önceki aylara göre indirimli televizonları bir ara getirdik.
    Black Friday Kasım indirimlerine giren televizyonlar! Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında televizyonlarda son ayların en büyük indirimleri dikkat çekiyor. Bu içeriğimizde e-ticaret sitelerinde indirime giren, diğer sitelere göre ucuza satılan indirimli televizyonları listeledik. Listemizde fiyat/performans odaklı TV'lere yer verdik. Bütçenize uygun olanı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

     

    Kasımda indirimli televizyolar

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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