Black Friday Kasım indirimlerine giren televizyonlar!

Kasımda indirimli televizyolar
- NEXT YE 22020 '22'' Full HD Led: 3.049 TL
- Axen AX24LEDE6681 HD Ready Android 24" Uydulu Led TV: 3.999 TL
- Seg 32SBH510 32" Uydu Alıcılı HD LED TV: 4.099 TL
- ONVO 43’’ Full HD Webos Smart Led TV: 5.888 TL
- Philips 43PFS5507/62 108 cm (43"), FHD LED TV: 6.499 TL
- Philips 32PHS6808/62 32''(80 cm) HD Smart TV: 6.767 TL
- Toshiba 43UL3C63DT/2 43” Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV: 8.693 TL
- Onvo OV55500 55" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV: 9.635 TL
- Toshiba 50UA3D63DT 50” Ultra HD Android LED TV: 10.299 TL
- Next YE-55GFSG7-4K 55" 4K Google Android TV: 10.899 TL
- Grundig 50 GHU 8000 50 inç 4K Google Smart LED TV: 10.999 TL
- Peaq PQ55FMN25 55 Inç 139 Ekran Dahili Uydu Alıcılı Smart LED TV: 11.000 TL
- Philips Ambilight TV 43PUS8108/62 43''(108 cm) 4K: 11.644 TL
- Next YE-50020FS2-4K 50" Uydu Alıcılı WebOS Smart LED TV: 11.820 TL
- Regal 65R858UR 65" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV: 13.899 TL
- Philips Ambilight TV The One 50PUS8508/62 50'' Google TV: 17.299 TL
- Toshiba 65QL5D63DT 65" QLED SMART LED TV: 17.799 TL
- Regal 55R66QA11 55'' Android Smart QLED TV: 17.851 TL
- TCL 50C645 50 inç 4K UHD QLED Google TV: 17.999 TL
- Onvo OV70F500 70" Uydu Alıcı 4K Ultra HD webOS Smart LED TV: 19.000 TL
- Philips Ambilight TV The One 50PUS8808/62 50" Google TV: 20.199 TL
- TCL 65C645 65 inç 4K UHD QLED Google TV: 29.699 TL
- TCL 65C728 65" 4K Ultra HD Android Smart QLED TV: 27.999 TL
- Philips Ambilight TV The One 65PUS8508/62 65'' Google TV: 28.399 TL
- Samsung 65AU7000 4K Ultra HD 65" Crystal 4K Smart LED TV: 28.749 TL
- TCL 55C835GTV 55" MiniLED Google TV: 39.999 TL
- TCL 75C935 75 inç 4K UHD MINILED Google TV: 79.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.