Günün öne çıkan Black Friday indirimleri (9 Kasım): Monster notebook, kahve makinesi, Mi TV Stick, akıllı saat ve dahası

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Black Friday indirimleri devam ediyor. Bugün n11’de 11.11 kampanyası başladı. Hepsiburada’da Efsane 11 İndirimleri, Trendyol’da ise Süper Alışveriş Günleri devam ediyor. Bugünün öne çıkan fırsatlarını sizin için derledik.

Günün Öne Çıkan İndirimleri

Monster Abra A5 V20.4.4 Notebook: 26.999 TL

Monster’ın Abra Abra A5 V20.4.4 modeli bugüne kadarki en düşük fiyatına indi. Gücünü Intel Core i5-12450H işlemciden ve RTX 4050 ekran kartından alan bilgisayarda 16 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor. Diğer sitelere kıyasla 2.400 TL daha ucuza satılıyor.

MacBook Air M2 İşlemcili: 29.999 TL

MacBook Air M2 işlemcili 8 GB 256 GB SSD 13 inç MLXW3TU/A modeli son günlerdeki en düşük fiyatı gördü. Apple’ın kendi sitesinde M2 işlemcili 13 inç MacBook Air 40.168 TL’ye satılıyor.

Xiaomi Mi TV Stick: 1.111 TL

Televizyonu akıllandırmak için en uygun fiyatlı çözümlerden biri olan Xiaomi Mi TV Stick’in fiyatı oldukça avantajlı seviyeye düştü. Son 4 ayın en düşük fiyatı sunuluyor. Bu cihaz ile televizyonunuza Android TV özelliği kazandırabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Gı: 836 TL

Son 6 ayın en düşük fiyatı. Mi Band fiyatına Redmi Watch 2 Lite fırsatı.

n11'de 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirim kodu burada! 15 sa. önce eklendi

Siemens Tam Otomatik Kahve Makinesi: 20.999 TL

Siemens EQ6 Plus s700 TE657319RW modeli bugüne kadarki düşük fiyatına indi. Diğer sitelere kıyasla 2.000 TL fiyat avantajı ile satın alabilirsiniz. Bu cihaz ile evde latte, macchiato gibi sütlü kahveler yapabilirsiniz. Aynı anda iki bardak kahve hazırlayabiliyor. Süt sistemini otomatik temizleme özelliği mevcut.

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Braun MGK 5360 + Gillette 8'i 1 Arada Erkek Bakım Seti: 999 TL

Bugüne kadarki en düşük fiyat. Diğer sitelere göre 200 TL daha ucuz.

Dreame Bot D10S Robot Süpürge+Mop: 9.999 TL

Bugüne kadarki en düşük fiyat. Diğer satıcılara göre 3.100 TL daha ucuz.

Roborock S8 Pro Ultra – Çöp İstasyonlu Robot Süpürge: 37.999 TL

Son 3 ayın en düşük fiyatı. Diğer sitelere göre 5.700 TL daha ucuz.

Lenovo IP G3 R5-7535HS RTX4050: 24.999 TL

Lenovo IP G3 15ARH7 82SB00PDTX dizüstü bilgisayar diğer sitelere göre yaklaşık olarak 9.000 TL daha ucuza satılıyor.

Diğer Öne Çıkan İndirimler

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Günün öne çıkan Black Friday indirimleri - 9 Kasım