n11'de 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirim kodu burada!

İndirimlerde cep telefonlarından televizyonlara, gaming ürünlerinden giyime, ev gereçlerinden beyaz eşyaya, kozmetikten outdoor ürünlerine çok sayıda üründe büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca “Süper Ürünler” sayfasında motosiklet, PlayStation 5, iPhone 15 Plus, MacBook Air, tam otomatik kahve makinesi gibi ürünlerde yılın en büyük fırsatları sunuluyor.
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DonanımHaber’e özel 60 TL indirim kodu: dh60
n11 ve DonanımHaber iş birliği ile 60 TL değerinde indirim kodu dağıtıyoruz. dh60 indirim kodunu kullanarak 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde 60 TL indirim uygulayabilirsiniz. Bu sayede yaklaşık olarak yüzde 25 indirimle alışveriş yapma fırsatı elde edeceksiniz. İndirim kodundan 1.000 kişi yararlanabilecek.
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