Tam Boyutta Gör n11.com'da yılın en büyük indirimlerinden 11.11 indirimleri başladı. 11.11 indirimleri 11 Kasım saat 23.59’da sona erecek.

İndirimlerde cep telefonlarından televizyonlara, gaming ürünlerinden giyime, ev gereçlerinden beyaz eşyaya, kozmetikten outdoor ürünlerine çok sayıda üründe büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca “Süper Ürünler” sayfasında motosiklet, PlayStation 5, iPhone 15 Plus, MacBook Air, tam otomatik kahve makinesi gibi ürünlerde yılın en büyük fırsatları sunuluyor.

Kampanya sayfası: n11 11.11 indirimleri

DonanımHaber’e özel 60 TL indirim kodu: dh60

n11 ve DonanımHaber iş birliği ile 60 TL değerinde indirim kodu dağıtıyoruz. dh60 indirim kodunu kullanarak 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde 60 TL indirim uygulayabilirsiniz. Bu sayede yaklaşık olarak yüzde 25 indirimle alışveriş yapma fırsatı elde edeceksiniz. İndirim kodundan 1.000 kişi yararlanabilecek.

250 TL ve üzeri alışverişte geçerli 60 TL indirim kodu: dh60

N11’de indirime giren ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar forumumuzdaki N11 indirimleri ana konusunu ziyaret etmeyi ve WhatsApp’ta DH Sıcak Fırsatlar kanalımıza katılmayı unutmayın.

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n11'de 11.11 indirimleri başladı! DH'ye özel indirim kodu burada!