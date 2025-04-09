Hades 2 konsolda sadece Nintendo’ya özel olacak

Hades 2 sadece Nintendo için geliyor
Bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen Hades 2 yapımının sadece PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 konsollarına özel olacağı belirtildi. Xbox ve PlayStation sahiplerinin ise bir süre daha beklemesi gerekecek.
Hades 2 geçtiğimiz hafta Nintendo Direct etkinliğinde Nintendo Switch 2 için duyurulan oyunlardan birisiydi ancak çıkış oyunu olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Erken erişimde birinci yılını tamamlamak üzere olan Hades 2 için yakın zamanda bir duyuru sürpriz olmaz.
Oyunun konusu ise Hades’in babası olan Chronos’un kaçarak Olympos’a savaş ilan etmesini anlatacak. Haliyle torunları Zagreus ve Melonië de bunu engellemeye çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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