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    Anlık Bildirim

    Hades 2 konsolda sadece Nintendo’ya özel olacak

    Yılın merakla beklenen oyunlardan birisi olan Hades 2, yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazırlanırken konsol tarafında Nintendo ile özel bir anlaşma yapıldı.      
    Hades 2 Tam Boyutta Gör
    3 yıldan fazla bir süre geliştirilen ve geçen yıl Mayıs ayından bu yana erken erişimde olan Hades 2 oyunu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Konsol cephesinin Hades 2 çıkışı konusunda hayal kırıklığı yaşadığını söylemek mümkün. 

    Hades 2 sadece Nintendo için geliyor

    Bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen Hades 2 yapımının sadece PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 konsollarına özel olacağı belirtildi. Xbox ve PlayStation sahiplerinin ise bir süre daha beklemesi gerekecek. 

    Hades 2 geçtiğimiz hafta Nintendo Direct etkinliğinde Nintendo Switch 2 için duyurulan oyunlardan birisiydi ancak çıkış oyunu olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Erken erişimde birinci yılını tamamlamak üzere olan Hades 2 için yakın zamanda bir duyuru sürpriz olmaz. 

    Oyunun konusu ise Hades’in babası olan Chronos’un kaçarak Olympos’a savaş ilan etmesini anlatacak. Haliyle torunları Zagreus ve Melonië de bunu engellemeye çalışıyor. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 10 saat önce

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