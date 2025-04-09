Hades 2 konsolda sadece Nintendo’ya özel olacak

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Tam Boyutta Gör 3 yıldan fazla bir süre geliştirilen ve geçen yıl Mayıs ayından bu yana erken erişimde olan Hades 2 oyunu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Konsol cephesinin Hades 2 çıkışı konusunda hayal kırıklığı yaşadığını söylemek mümkün.

Hades 2 sadece Nintendo için geliyor

Bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen Hades 2 yapımının sadece PC, Nintendo Switch ve Nintendo Switch 2 konsollarına özel olacağı belirtildi. Xbox ve PlayStation sahiplerinin ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

Hades II duyuruldu 2 yıl önce eklendi

Hades 2 geçtiğimiz hafta Nintendo Direct etkinliğinde Nintendo Switch 2 için duyurulan oyunlardan birisiydi ancak çıkış oyunu olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Erken erişimde birinci yılını tamamlamak üzere olan Hades 2 için yakın zamanda bir duyuru sürpriz olmaz.

Oyunun konusu ise Hades’in babası olan Chronos’un kaçarak Olympos’a savaş ilan etmesini anlatacak. Haliyle torunları Zagreus ve Melonië de bunu engellemeye çalışıyor.

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