Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel

Podcast denilen şeyin de hayatımıza girmesi ile birlikte aslında dijital olarak içerikleri tüketmek çok daha kolaylaştı. Kolaylaşması ile birlikte de sizin de fark edebileceğiniz gibi kaliteli kalitesiz birçok yeni podcast başladı. Önceden podcast olarak düşünebileceğimiz şeyler, fikirlerini veya sohbetini sevdiğimiz kişi veya kişilerin genelde YouTube’da kamera karşısında konuşmasından oluşuyordu. Bu tarz videolarda genelde görsel açıdan bir içerik olmuyor, sadece konuşmalarını duysak yeterli oluyor. Podcast de zaten bu duruma yeni bir soluk getirdi ve yalnızca sesleri dinleyebilmemizi sağladı. Bugün önereceğimiz Midnight Gospel ise podcast olayına bambaşka bir şekilde yaklaşıyor.

Adventure Time yaratıcısı Pendleton Ward ve komedyen Duncan Trussell tarafından oluşturulan Netflix dizisi Midnight Gospel, bu yılın başlarında yayınlandı. Dizinin yaratıcılığını ve başrolünü Duncan Trussell üstleniyor. Bu dizi aslında bir animasyon dizisi ancak detaya baktığımızda sadece bir podcast. Ekranda animasyon tarzı ile bir hikâye anlatılıyor ancak dizinin asıl amaçladığı şey podcast bölümünü ekrana taşımak.

Her bölümde Duncan Trussell’ın karakteri yani Clancy bulunuyor. Clancy, hayatın amacını bulmaya çalışan bir uzay radyocusu. Evren simülatörü sayesinde her bölüm farklı bir evrene ve gezegene gidiyor ve oradaki varlıklardan birinin kılığına girerek gezegenden biri ile röportaj yapıyor. Röportajları da genellikle varoluşsal sorunlar üzerine oluyor. Her bölümde de gerçek hayattan bir isim diziye konuk olarak geliyor ve dizi aslında bir podcast bölümüne dönüyor. Elbette aslında bir animasyon dizisi. Ekranda tek bölümlük enteresan bir hikâye anlatılırken Clancy ve o bölümün konuğu, belirli bir konu üzerine sohbet ediyorlar. Ekranda izlediğiniz şey ile duyduğunuz şeyler arasında bir ilişki yok. Bu yüzden dizi aslında size aynı anda iki farklı içerik sunuyor.

Aslında diziyi aynı anda hem görsel açıdan hem de duysal açıdan takip etmenize gerek yok. Dizinin asıl hedeflediği kısım konuşmalar ancak ekranda da fazlasıyla güzel şeyler oluyor. Bu yüzden ya diziyi çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor ya da iki kere izlemeniz gerekiyor. Biri izlemek için biri dinlemek için. Dizinin en ufak detayından en genel bakış açısına kadar tamamen dolu olduğunu söylemem gerek. Her bölümde gelen konuklar da konuşulan konu üzerinde fikri olan değil bilgisi olan insanlar. Ancak şunu belirtmek gerek, konuşulan konular herkese göre değil. Bu yüzden en azından ilk bölüm için şans verip sonra karar verebilirsiniz size göre olup olmadığını.

Dizide konuşulan konulan kesinlikle küçük yaştaki insanlara ve belirli bir olgunluk seviyesine gelmeyen izleyiciler için uygun değil. Bunu içerikte bulunan cinsellik veya şiddet için demiyorum ki zaten yok da. İzlediğiniz zaman dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu tarz konulara ilginiz yoksa sevmeme ihtimaliniz yüksek. Ancak podcast tarzında olması ve ekrandaki olayların ilginçliği çok keyifli. İzleyecekler için tek bir tavsiyem var. Bölümü izlemeden önce o bölümde konuk gelen ismin gerçek hayatta nasıl biri olduğuna, hangi konuda bilgi sahibi olarak geldiğine mutlaka bakın. Özellikle son bölüme geldiğinizde mutlaka ama mutlaka konuk gelen ismin kim olduğuna bakın. Fazlasıyla duygusal bir bölüm sizi bekliyor olacak çünkü. Dizinin tüm bölümlerini şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

