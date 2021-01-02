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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel

    Haftalık dizi önerilerimizin sekizincisi ile karşınızdayız. Bu hafta aslında tek bir içerik gibi duran ama tüketmeye başladığınız anda karşınıza iki içeriği birden çıkaran farklı bir yapım önereceğiz.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel
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    Podcast denilen şeyin de hayatımıza girmesi ile birlikte aslında dijital olarak içerikleri tüketmek çok daha kolaylaştı. Kolaylaşması ile birlikte de sizin de fark edebileceğiniz gibi kaliteli kalitesiz birçok yeni podcast başladı. Önceden podcast olarak düşünebileceğimiz şeyler, fikirlerini veya sohbetini sevdiğimiz kişi veya kişilerin genelde YouTube’da kamera karşısında konuşmasından oluşuyordu. Bu tarz videolarda genelde görsel açıdan bir içerik olmuyor, sadece konuşmalarını duysak yeterli oluyor. Podcast de zaten bu duruma yeni bir soluk getirdi ve yalnızca sesleri dinleyebilmemizi sağladı. Bugün önereceğimiz Midnight Gospel ise podcast olayına bambaşka bir şekilde yaklaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadows"

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    Adventure Time yaratıcısı Pendleton Ward ve komedyen Duncan Trussell tarafından oluşturulan Netflix dizisi Midnight Gospel, bu yılın başlarında yayınlandı. Dizinin yaratıcılığını ve başrolünü Duncan Trussell üstleniyor. Bu dizi aslında bir animasyon dizisi ancak detaya baktığımızda sadece bir podcast. Ekranda animasyon tarzı ile bir hikâye anlatılıyor ancak dizinin asıl amaçladığı şey podcast bölümünü ekrana taşımak.

    Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel
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    Her bölümde Duncan Trussell’ın karakteri yani Clancy bulunuyor. Clancy, hayatın amacını bulmaya çalışan bir uzay radyocusu. Evren simülatörü sayesinde her bölüm farklı bir evrene ve gezegene gidiyor ve oradaki varlıklardan birinin kılığına girerek gezegenden biri ile röportaj yapıyor. Röportajları da genellikle varoluşsal sorunlar üzerine oluyor. Her bölümde de gerçek hayattan bir isim diziye konuk olarak geliyor ve dizi aslında bir podcast bölümüne dönüyor. Elbette aslında bir animasyon dizisi. Ekranda tek bölümlük enteresan bir hikâye anlatılırken Clancy ve o bölümün konuğu, belirli bir konu üzerine sohbet ediyorlar. Ekranda izlediğiniz şey ile duyduğunuz şeyler arasında bir ilişki yok. Bu yüzden dizi aslında size aynı anda iki farklı içerik sunuyor.

    Aslında diziyi aynı anda hem görsel açıdan hem de duysal açıdan takip etmenize gerek yok. Dizinin asıl hedeflediği kısım konuşmalar ancak ekranda da fazlasıyla güzel şeyler oluyor. Bu yüzden ya diziyi çok dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor ya da iki kere izlemeniz gerekiyor. Biri izlemek için biri dinlemek için. Dizinin en ufak detayından en genel bakış açısına kadar tamamen dolu olduğunu söylemem gerek. Her bölümde gelen konuklar da konuşulan konu üzerinde fikri olan değil bilgisi olan insanlar. Ancak şunu belirtmek gerek, konuşulan konular herkese göre değil. Bu yüzden en azından ilk bölüm için şans verip sonra karar verebilirsiniz size göre olup olmadığını.

    Haftalık Dizi Önerisi 08: The Midnight Gospel
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    Dizide konuşulan konulan kesinlikle küçük yaştaki insanlara ve belirli bir olgunluk seviyesine gelmeyen izleyiciler için uygun değil. Bunu içerikte bulunan cinsellik veya şiddet için demiyorum ki zaten yok da. İzlediğiniz zaman dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu tarz konulara ilginiz yoksa sevmeme ihtimaliniz yüksek. Ancak podcast tarzında olması ve ekrandaki olayların ilginçliği çok keyifli. İzleyecekler için tek bir tavsiyem var. Bölümü izlemeden önce o bölümde konuk gelen ismin gerçek hayatta nasıl biri olduğuna, hangi konuda bilgi sahibi olarak geldiğine mutlaka bakın. Özellikle son bölüme geldiğinizde mutlaka ama mutlaka konuk gelen ismin kim olduğuna bakın. Fazlasıyla duygusal bir bölüm sizi bekliyor olacak çünkü. Dizinin tüm bölümlerini şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mahmut716 (mahmut öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    rick morty ayarında 2. öneri solar opposites 'ten sonra. bu tarz dizileri uzun soluklu izleyemiyorum malesef
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ilk bölünlerini izledim ve eğlenceliydi,bir çizgi gilmdef beklemediğim konulara değiniyordu.
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    BoJack Horseman 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Takip etmesi zor olsa da gerçekten zengin felsefi alt metinlere sahip. Özellikle sezon finali çok etkileyiciydi. Bir diğer güzel, pişman etmeyen öneri daha
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