Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror

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Yaşanmış esrarengiz olayların diziye veya filme uyarlanması sanırım sadece benim değil herkesin ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllarda yaşanmış ancak net olarak bir kanıt bulunamayan ve komplo teorilerinin üretildiği tüm olaylar ilgimi çekiyor. Bu yaşanmış olaylara komplo teorisi üreterek yapılan yapımlar da benim fazlasıyla hoşuma gidiyor. Komplo teorilerinin ülkemizde de fazlasıyla sevildiğini aslında her gün görebiliyoruz. Bu yüzden bugün bu tarz bir yapım önereceğim.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook"

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Bu hafta önereceğimiz dizi The Terror isimli dizi. Dizinin yaratıcılığını David Kajganich, Max Borenstein ve Alexander Woo üstleniyor. Dizinin ilk sezonu Dan Simmons'ın aynı isimli kitabından esinleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jared Harris, Tobias Menzies, Paul Ready, Adam Nagaitis, Ian Hart, Nive Nielsen, Richard Sutton ve Alistair Petrie gibi isimler bulunuyor.

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Dizinin ilk sezonu, Kuzeybatı Geçidi’ni bulmaya giden İngiliz Kraliyet Donanması’nın zorlu ve gizemli hikayesine odaklanıyor. Keşif yapmaya giden ekip, ne yazık ki havanın beklenmedik bir anda daha da soğuması sebebiyle mahsur kalır. Kısıtlı stokları ve soğuk havayla mücadele ederlerken bir yandan da Eskimo mitolojisi ile baş başa kalırlar.

Her şeyden önce dizinin gerçek bir hikâyeyi anlattığını tekrar belirteyim. İnternette olay ile ilgili birçok ayrıntı bulabilirsiniz. Hikâye gerçek elbette ancak tamamı değil. Çünkü kaybolan mürettebat ve gemiler hala tam olarak bulunmuş değil. Bu yüzden gerçek hikâyede birçok kopukluk var. Dizi de zaten bu bilinmeyen kısımları kendi kurgusuyla birleştirmiş. Olayı biraz okuyup o şekilde diziye de geçebilirsiniz, karar sizin.

Dizinin kendisine gelecek olursak birkaç ufak eleştiri dışında gayet güzel bir dizi olduğunu söylemek gerek. Her şeyden önce oyunculuklar muazzam. Eleştirim ise dizinin tarzının sürekli değişiyor olması. Başlangıçta gemicilik hikayesi gibi başlayan yapım, sonrasında doğaüstü olayların bulunduğu komplo teorili bir diziye dönüşüyor. Sonrasında da hayatta kalma temalı dram ağırlıklı bir diziye dönüşüyor. Yanlış anlamayın dizi hepsini iyi yapıyor ancak sürekli bir tarz değişikliği insanı yorabiliyor. Burada elbette şunu da belirtmek lazım olaylar gerçek ve kurgunun harmanlanmış hali olduğu için dizinin ilerleyişine çok da kızamıyorsunuz.

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Sonuç olarak The Terror isimli dizinin ilk sezonunu bu tarz komplo teorili yapımları seven herkese öneriyorum. Bir yandan olayları araştırıp bir yandan diziyi izlemek çok keyifli. Ancak ikinci sezonu kimseye önermiyorum, o bambaşka bir hikâyeyi anlatıyor. İlk sezonla alakası yok. İlk sezonu da şu anda Amazon Prime Video’da bulabilirsiniz.

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