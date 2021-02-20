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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror

    Haftalık dizi önerilerimizin on dördüncüsü ile karşınızdayız. Bu hafta gerçek bir olayı kurguyla birleşmiş hali olan The Terror isimli diziyi önereceğiz.
    20 Şubat 2021, 23:30 (5 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror
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    Yaşanmış esrarengiz olayların diziye veya filme uyarlanması sanırım sadece benim değil herkesin ilgisini çekiyor. Geçmiş yıllarda yaşanmış ancak net olarak bir kanıt bulunamayan ve komplo teorilerinin üretildiği tüm olaylar ilgimi çekiyor. Bu yaşanmış olaylara komplo teorisi üreterek yapılan yapımlar da benim fazlasıyla hoşuma gidiyor. Komplo teorilerinin ülkemizde de fazlasıyla sevildiğini aslında her gün görebiliyoruz. Bu yüzden bugün bu tarz bir yapım önereceğim.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 13: A Young Doctor's Notebook"

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    Bu hafta önereceğimiz dizi The Terror isimli dizi. Dizinin yaratıcılığını David Kajganich, Max Borenstein ve Alexander Woo üstleniyor. Dizinin ilk sezonu Dan Simmons'ın aynı isimli kitabından esinleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jared Harris, Tobias Menzies, Paul Ready, Adam Nagaitis, Ian Hart, Nive Nielsen, Richard Sutton ve Alistair Petrie gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror
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    Dizinin ilk sezonu, Kuzeybatı Geçidi’ni bulmaya giden İngiliz Kraliyet Donanması’nın zorlu ve gizemli hikayesine odaklanıyor. Keşif yapmaya giden ekip, ne yazık ki havanın beklenmedik bir anda daha da soğuması sebebiyle mahsur kalır. Kısıtlı stokları ve soğuk havayla mücadele ederlerken bir yandan da Eskimo mitolojisi ile baş başa kalırlar.

    Her şeyden önce dizinin gerçek bir hikâyeyi anlattığını tekrar belirteyim. İnternette olay ile ilgili birçok ayrıntı bulabilirsiniz. Hikâye gerçek elbette ancak tamamı değil. Çünkü kaybolan mürettebat ve gemiler hala tam olarak bulunmuş değil. Bu yüzden gerçek hikâyede birçok kopukluk var. Dizi de zaten bu bilinmeyen kısımları kendi kurgusuyla birleştirmiş. Olayı biraz okuyup o şekilde diziye de geçebilirsiniz, karar sizin.

    Dizinin kendisine gelecek olursak birkaç ufak eleştiri dışında gayet güzel bir dizi olduğunu söylemek gerek. Her şeyden önce oyunculuklar muazzam. Eleştirim ise dizinin tarzının sürekli değişiyor olması. Başlangıçta gemicilik hikayesi gibi başlayan yapım, sonrasında doğaüstü olayların bulunduğu komplo teorili bir diziye dönüşüyor. Sonrasında da hayatta kalma temalı dram ağırlıklı bir diziye dönüşüyor. Yanlış anlamayın dizi hepsini iyi yapıyor ancak sürekli bir tarz değişikliği insanı yorabiliyor. Burada elbette şunu da belirtmek lazım olaylar gerçek ve kurgunun harmanlanmış hali olduğu için dizinin ilerleyişine çok da kızamıyorsunuz.

    Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror
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    Sonuç olarak The Terror isimli dizinin ilk sezonunu bu tarz komplo teorili yapımları seven herkese öneriyorum. Bir yandan olayları araştırıp bir yandan diziyi izlemek çok keyifli. Ancak ikinci sezonu kimseye önermiyorum, o bambaşka bir hikâyeyi anlatıyor. İlk sezonla alakası yok. İlk sezonu da şu anda Amazon Prime Video’da bulabilirsiniz.



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    holyturk06 13 saat önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 18 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 18 saat önce

    Doktor bu ne?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tekin-71 (Fatih Tekin) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk sezonu dehşet güzeldi. Oyunculuk, atmosfer konu mükemmel. Tavsiye edilir
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