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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot

    Haftalık dizi önerilerimizin on beşincisi ile karşınızdayız. Bu hafta gizli ajan temalı Patriot isim bir diziyi önereceğiz.
    27 Şubat 2021, 23:30 (5 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot
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    Gizli görevdeki ajanlarla ilgili birçok yapım izledik. Genelde bu tarz yapımlar daha çok olayın aksiyon tarafına odaklanır ya da siyaset tarafına. Bu yüzden genelde kişilere değil olaylara odaklanırız. Bugün önereceğim dizi de aslında yine gizli göreve giden bir ajana odaklanıyor ancak işin aksiyon tarafından değil daha farklı bir açıdan yaklaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 14: The Terror"

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    Bugün önereceğim dizi Patriot. Steve Conrad’in yaratıcılığını üstlendiği Patriot isimli dizinin oyuncu kadrosunda Michael Dorman, Kurtwood Smith, Michael Chernus, Kathleen Munroe, Aliette Opheim, Chris Conrad, Terry O'Quinn, Julian Richings ve Marcus Toji gibi isimler bulunuyor.

    Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot
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    Dediğim gibi dizi aslında gizli ajan temalı ancak olaylara aksiyon veya siyaset tarafından değil, ajanın psikolojisi tarafından yaklaşıyor. Aslında bu tarz insanların ne kadar zor bir hayat yaşadığını hepimiz tahmin etmişizdir ve bu dizide de aslında ana karakterimiz fazlasıyla zor bir hayat geçiriyor. Ancak dizi bunu biraz daha kara mizah tarzında anlattığı için izlemesi çok keyifli bir yapım çıkıyor ortaya.

    Ana karakterin hayatının zor geçmesi yetmiyormuş gibi olaylar da sürekli olumsuz yönde gelişiyor. Bu durumu da aktarmak için gerçekten güzel bir oyunculuk gerek. İnsanı bunaltmayan ama işlerin kötü olduğunu da hissettiren bir oyunculuk. Michael Dorman da tam olarak böyle bir oyunculuk sergilemiş şahsen ben izlerken bayıldım. Aynı şekilde dizinin yönetmeni de muazzam bir iş çıkartmış ve dizinin hikâye kurgusunda güzel bir iş çıkartmış. Bu kadar depresif bir hikâyeyi hem eğlenceli hem gergin anlatmak kolay bir şey değil.

    Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot
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    Kısaca Patriot isimli bu diziyi rahatlıkla herkese önerebilirim. İki sezondan oluşan diziyi şu anda Amazon Prime Video’da bulabilirsiniz.



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    Otonom elektrikli scooter

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BoJack Horseman 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tesadüfe bak, ben de bunu izliyordum bu aralar. Gerçekten değişik bir tat bırakıyor damakta. Etkileyici yönetmenliği ile de seviye atladığını düşünüyorum. 8.5/10.
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    hidrojennn (gizli yok) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amazon Prime reklamlarını okudunuz.
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