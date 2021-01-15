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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man

    Haftalık film önerilerimizin onuncusu ile karşınızdayız. Bu hafta gerçekten son derece absürt ama altında derin anlamlar yatan bir film önereceğiz.
    11 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man
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    Absürt filmler ne yazık ki çok fazla sevilen filmler değil. Bu da aslında çok doğal herkes filmin gerçekliğine ayak uydurmak zorunda değil. Ülkemizde absürt tarzıyla en çok öne çıkan yapım şüphesiz Leyla ile Mecnun. Ancak o da mesaj kaygısı gütmeden sadece komedi amaçlı bir absürtlüğe sahip. Bu komedi absürtlüğünün içerisine bir de derin mesajlar ekleyince o zaman ortalık şenlik alanına dönüyor. Aynı bugün önereceğimiz film olan Swiss Army Man gibi.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 09: Sibel"

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    Yönetmenliğini ve senaristliğini Dan Kwan ve Daniel Scheinert’ın yaptığı dram, komedi ve fantezi türündeki Swiss Army Man’in oyuncu kadrosunda Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead, Richard Gross ve Antonia Ribero bulunuyor. Film 2016 yılında yayınlandı ve 1 saat 37 dakika uzunluğunda. Belirtilmesi gereken ekstra bir durum da filmin müziklerini Manchester Orchestra grubundan Andy Hull ve Robert McDowel yapıyor oluşu. Yani fazlasıyla güzel.

    Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man
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    Filmin konusu: Paul Dano’nun karakteri Hank, mahsur kaldığı adadan yalnızlıktan sıkılır ve kendini asmaya karar verir. Daha fazla dayanamadığı hayatını sonlandırmak üzereyken kıyıda yatan birini görür ve yanına koşar. Yanına gittiğinde yerde yatan adamın ölmüş olduğunu fark eder. Ölü adam ile birlikte yani Many ile birlikte sevdiklerini bulmaya çalışırlar.

    Her şeyden önce filmin inanılmaz absürt olduğunu belirteyim. Bunu daha zaten filmin ilk 5 dakikasında göreceksiniz. Bu yüzden kesinlikle herkese göre değil bu film. Dediğim gibi absürt komedi dışında bu filmde bir de aslında çok derin anlamlar, mesajlar bulunuyor. Spolier olmaması adına çok fazla detay veremiyorum ama film daha çok insan olmakla ilgili. Tüm o absürtlüklerin altında insan olmanın ne anlama geldiğini tartışıyor film.

    Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man
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    Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu film herkese göre değil. Biraz izleyip sonra çok saçma diyebilirsiniz. Filmin size saçma gelen kısımlarına değil, filmin anlatmak istediklerine odaklanın. Bu filmi kimlere önereceğimi cidden bilmiyorum. Absürtlüğü kaldırabilen birisiyseniz izleyebilirsiniz, cidden başarılı ve anlamlı bir film. Kaldıramazsanız pek yaklaşmasanız daha iyi.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten herkese göre değil.
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