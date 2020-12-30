Haftalık Mobil Oyun Önerisi 06: Florence

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Mobil oyun sektörünün gelişmesi aslında bağımsız geliştiriciler için de fazlasıyla güzel oldu diyebiliriz. Küçük çaplı oyun yapan bağımsız geliştiriciler uzunca bir süre “Güçlü bilgisayarlarda neden bu kadar küçük oyun oynayalım ki?” gibi anlamsız bir tepkiyle karşılaştı. Mobil cihazların gelişmesi ile birlikte de oyuncuların bu tarz küçük oyunları daha rahat deneyebileceği bir platform oluşmuş oldu. Bugün önereceğimiz mobil oyunda küçük ama etkisi büyük bir oyun.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead"

Yayıncılığını Annapurna Interactive’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Mountains’in yaptığı bağımsız macera oyunu Florence, bu yıl yayınlanan ve özellikle her yaşa hitap edebilmesi ile öne çıkan bir oyun. Türkçe dil desteği olduğunu da hatırlatalım.

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Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead

Oyunun hikayesi de şöyle: Florence, genç bir kadının ilk aşkına dair heyecan verici güzel zamanların ve kalp kırıcı kötü zamanların hikayesini anlatan bir anlatı deneyimidir. Florence Yeoh, 25 yaşına geldiğinde kapana kısılmış gibi hisseder. Hayatı; iş, uyku ve sosyal medyada uzun zaman geçirme rutininden ibaret hale gelir. Daha sonra, günün birinde tüm dünyaya bakış açısını değiştiren, Krish adında bir çello sanatçısı ile tanışır.

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Dediğimiz gibi yalnızca büyük yaştaki takipçilerimiz değil, küçük yaştaki takipçilerimiz de ya da çocuklarınız da bu oyunu rahatlıkla oynayabilir. Çocuklar için hem yer yer eğitici hem de güzel mesajlar içeriyor. Yetişkinler için de arka planı derin bir hikâye bulunuyor. Küçük yaş derken elbette oyunun +3 yaş sınırını da unutmamak gerek.

Çizimleri ve müzikleri fazlasıyla kaliteli olan yapımın oynanış kısmı da çok basit. Bu da hem küçük yaştakiler için rahat bir oynanış, büyük yaştakiler için de hikâye odaklı bir oyun olduğu anlamına geliyor. Oyunda yer yer ufak bulmacalar var ancak yetişkin bir bireyi zorlayacak türden değil ve düşündürecek. Bu yüzden rahatlıkla herkes oynayabilir.

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Yalnızca oynanış anlamında değil elbette fiyat olarak da fazlasıyla ulaşılabilir bir oyun, özellikle iOS cihazlarda. Oyun şu anda App Store üzerinde 2,99 TL, Google Play’de ise 10,99 TL. Ancak indirim olunca 5 TL’nin altına kadar düşebiliyor. Oyun ayrıca PC’de de erişilebilir durumda ancak mobilden oynamak daha keyifli ve sürükleyici.

Florence Annapurna Games, LLC Oyunlar ₺2,99 1.3 GB

Florence Annapurna Interactive Bulmaca ₺10,99 18M

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