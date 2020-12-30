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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 06: Florence

    Haftalık mobil oyun önerilerimizin altıncısında iOS ve Android cihazlar için yayınlanan her yaştan insana hitap edebilen tatlı bir hikayeye sahip olan Florence'i öneriyoruz.
    1 sa.
    235
    9
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 06: Florence
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    Mobil oyun sektörünün gelişmesi aslında bağımsız geliştiriciler için de fazlasıyla güzel oldu diyebiliriz. Küçük çaplı oyun yapan bağımsız geliştiriciler uzunca bir süre “Güçlü bilgisayarlarda neden bu kadar küçük oyun oynayalım ki?” gibi anlamsız bir tepkiyle karşılaştı. Mobil cihazların gelişmesi ile birlikte de oyuncuların bu tarz küçük oyunları daha rahat deneyebileceği bir platform oluşmuş oldu. Bugün önereceğimiz mobil oyunda küçük ama etkisi büyük bir oyun.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead"

    Yayıncılığını Annapurna Interactive’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Mountains’in yaptığı bağımsız macera oyunu Florence, bu yıl yayınlanan ve özellikle her yaşa hitap edebilmesi ile öne çıkan bir oyun. Türkçe dil desteği olduğunu da hatırlatalım.

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    Oyunun hikayesi de şöyle: Florence, genç bir kadının ilk aşkına dair heyecan verici güzel zamanların ve kalp kırıcı kötü zamanların hikayesini anlatan bir anlatı deneyimidir. Florence Yeoh, 25 yaşına geldiğinde kapana kısılmış gibi hisseder. Hayatı; iş, uyku ve sosyal medyada uzun zaman geçirme rutininden ibaret hale gelir. Daha sonra, günün birinde tüm dünyaya bakış açısını değiştiren, Krish adında bir çello sanatçısı ile tanışır.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 06: Florence
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    Dediğimiz gibi yalnızca büyük yaştaki takipçilerimiz değil, küçük yaştaki takipçilerimiz de ya da çocuklarınız da bu oyunu rahatlıkla oynayabilir. Çocuklar için hem yer yer eğitici hem de güzel mesajlar içeriyor. Yetişkinler için de arka planı derin bir hikâye bulunuyor. Küçük yaş derken elbette oyunun +3 yaş sınırını da unutmamak gerek.

    Çizimleri ve müzikleri fazlasıyla kaliteli olan yapımın oynanış kısmı da çok basit. Bu da hem küçük yaştakiler için rahat bir oynanış, büyük yaştakiler için de hikâye odaklı bir oyun olduğu anlamına geliyor. Oyunda yer yer ufak bulmacalar var ancak yetişkin bir bireyi zorlayacak türden değil ve düşündürecek. Bu yüzden rahatlıkla herkes oynayabilir.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 06: Florence
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    Yalnızca oynanış anlamında değil elbette fiyat olarak da fazlasıyla ulaşılabilir bir oyun, özellikle iOS cihazlarda. Oyun şu anda App Store üzerinde 2,99 TL, Google Play’de ise 10,99 TL. Ancak indirim olunca 5 TL’nin altına kadar düşebiliyor. Oyun ayrıca PC’de de erişilebilir durumda ancak mobilden oynamak daha keyifli ve sürükleyici.

    Florence Florence Florence Florence Annapurna Games, LLC Oyunlar ₺2,99 1.3 GB

    Florence Florence Florence Florence Annapurna Interactive Bulmaca ₺10,99 18M



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    3 saat önce
    ccc231

    guzel

    7 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    8 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    16 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
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