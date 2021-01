Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night

Tam Boyutta Gör

Metroidvania oyunlar ne yazık ki ülkemizde, hatta genel olarak dünyada pek popüler bir tür değil. Şahsen benim de başlangıçta uzak durduğum ancak bir kez şans verince başından kalkamadığım bir tür olmuştu. Elbette teknolojinin gelişmesi metroidvania türünü olumsuz etkiledi ve bu yüzden oyuncuları anlamak mümkün. Büyük ekranlarda bu tarz oyunlar yerine daha büyük bütçeli oyunlar oynamak daha iyi hissettiriyor olabilir. Ancak artık mobil teknoloji de fazlasıyla yeterli. Bu yüzden metroidvanina türünde bir oyun önereceğiz bugün: Bloodstained: Ritual of the Night

Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Daha öncesinde Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan oyun daha yalnızca birkaç hafta öncesinde mobil cihazlar için yayınlandı.

Bloodstained: Ritual of the Night, 19. yüzyılda İngiltere'de geçen yandan görünümlü aksiyon RPG bir gotik korku oyunu. Oyun özellikle tasarımlar ve atmosfer anlamında kesinlikle başarılı. Oynanış anlamında da zaten fazlasıyla başarılı bir oyundu. Mobile çıkartırken kontrolleri direkt aktarmak yerine mobile özel bir hale getirmişler. Bu yüzden oynanış anlamında hiçbir kalite düşüklüğü yok aksine oyun daha kaliteli hale gelmiş diyebilirim.

Oyunun hikayesi şöyle: Bir simyacının laneti yüzünden vücudu yavaşça kristalize olan yetim Miriam olarak oyna. İnsanlığı ve kendini kurtarmak için Miriam kale içinde savaşmalı ve büyücü Gebel'i alt etmesi gerekmektedir.

Oyun şu anda Google Play üzerinde 91,99 TL, App Store üzerinde ise 89,99 TL. Oyunun iOS cihazlardaki boyutu 2.3 GB, Android cihazlarda ise 1.6 GB. Oyunu iOS cihazınıza yüklemek için iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yükleyebilmek için de Android 7.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

Fiyat olarak biraz yüksek ne yazık ki. Bu yüzden bir indirim döneminde %50 veya üzeri bir indirim yakalarsanız mutlaka oynamalısınız. Mobil cihazda oynayabileceğiniz en iyi oyunlarından biri Bloodstained: Ritual of the Night.

