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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night

    Haftalık mobil oyun önerilerimizin yedincisinde iOS ve Android cihazlar için yayınlanan metroidvania türünde başarılı bir oyun öneriyoruz: Bloodstained: Ritual of the Night
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    1,2b
    2
    6
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night
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    Metroidvania oyunlar ne yazık ki ülkemizde, hatta genel olarak dünyada pek popüler bir tür değil. Şahsen benim de başlangıçta uzak durduğum ancak bir kez şans verince başından kalkamadığım bir tür olmuştu. Elbette teknolojinin gelişmesi metroidvania türünü olumsuz etkiledi ve bu yüzden oyuncuları anlamak mümkün. Büyük ekranlarda bu tarz oyunlar yerine daha büyük bütçeli oyunlar oynamak daha iyi hissettiriyor olabilir. Ancak artık mobil teknoloji de fazlasıyla yeterli. Bu yüzden metroidvanina türünde bir oyun önereceğiz bugün: Bloodstained: Ritual of the Night

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 06: Florence"

    Yayıncılığını NetEase Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise ArtPlay'in yaptığı metroidvania RPG türündeki Bloodstained: Ritual of the Night, bugün sizlere önerdiğimiz oyun. Daha öncesinde Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan oyun daha yalnızca birkaç hafta öncesinde mobil cihazlar için yayınlandı.

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    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night
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    Bloodstained: Ritual of the Night, 19. yüzyılda İngiltere'de geçen yandan görünümlü aksiyon RPG bir gotik korku oyunu. Oyun özellikle tasarımlar ve atmosfer anlamında kesinlikle başarılı. Oynanış anlamında da zaten fazlasıyla başarılı bir oyundu. Mobile çıkartırken kontrolleri direkt aktarmak yerine mobile özel bir hale getirmişler. Bu yüzden oynanış anlamında hiçbir kalite düşüklüğü yok aksine oyun daha kaliteli hale gelmiş diyebilirim.

    Oyunun hikayesi şöyle: Bir simyacının laneti yüzünden vücudu yavaşça kristalize olan yetim Miriam olarak oyna. İnsanlığı ve kendini kurtarmak için Miriam kale içinde savaşmalı ve büyücü Gebel'i alt etmesi gerekmektedir.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night
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    Oyun şu anda Google Play üzerinde 91,99 TL, App Store üzerinde ise 89,99 TL. Oyunun iOS cihazlardaki boyutu 2.3 GB, Android cihazlarda ise 1.6 GB. Oyunu iOS cihazınıza yüklemek için iOS 11.0 veya sonraki bir sürümü, Android cihazınıza yükleyebilmek için de Android 7.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

    Fiyat olarak biraz yüksek ne yazık ki. Bu yüzden bir indirim döneminde %50 veya üzeri bir indirim yakalarsanız mutlaka oynamalısınız. Mobil cihazda oynayabileceğiniz en iyi oyunlarından biri Bloodstained: Ritual of the Night.

    Bloodstained:RotN Bloodstained:RotN Bloodstained:RotN Bloodstained:RotN NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD Oyunlar ₺89,99 2.3 GB

    Bloodstained: Ritual of the Night Bloodstained: Ritual of the Night Bloodstained: Ritual of the Night Bloodstained: Ritual of the Night Netease Games Global Aksiyon ₺91,99 66M



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnternette bu tür oyunları indirmenin türlü türlü yolu olması güzel yoksa yazık yani bu kadar para verilir mi :D
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    AribyAriana 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobil için çıkışını yakın bir zamanda yaptı. Lakin normal fiyatı aşağı çekilmesi gerekli. Bir zamanlar Deadcells oyunu da ilk çıktığında tuzlu idi. Sonra Android'de fiyat düzeltmesi geldi. Umarım bu oyuna da gelir.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    IOS ve Android arasındaki dosya boyutu farkı inanılmaz büyük, herhalde yanlış yazıldı. Yada android versiyonu çok çok kötü.
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Buna bu kadar para verecek enayiyi Türkiyede zor bulurlar
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika oyun fragmanı bile yetti bu tarz oyun önerileri bekliyorum
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    Outrageous2344 (on ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    90 lira mi 🤭
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