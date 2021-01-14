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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 08: Two Dots

    Haftalık mobil oyun önerilerimizin sekizincisinde iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlanan bulmaca türünde başarılı bir oyun öneriyoruz: Two Dots.
    4 sa.
    318
    2
    1
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 08: Two Dots
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    Mobil oyunlarda bildiğiniz gibi ücretsiz oyunlar çok rahat bulunuyor ancak bu ücretsiz oyunların neredeyse tamamı sahte ücretsiz. Yani ücret almadıkları için yaklaşık 20 saniyede bir ya reklam çıkıyor karşınıza ya da oyun size oyun içi bir eşya satmaya çalışıyor. Ücretli oyunlar da ülkemizde kur sebebiyle pahalıya satılıyor Bugün önereceğimiz oyunda görece karşınıza az reklam çıkartan ancak bunları görmezden görebileceğiniz güzellikte bir oyun.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 07: Bloodstained: Ritual of the Night"

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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PlayDots’un yaptığı bulmaca oyunu Two Dots, oynanış açısından Candy Crush’ı andıran ancak tasarım ve görsellik konusunda göze daha hoş gelen ücretsiz bir oyun. Oyunda anlamsız reklamlar yok ancak bu demek değil ki bu oyunu reklam çıkmadan oynayabilirsiniz. Oyun belirli sürelerle karşınıza “Bunu satın alır mısın?”, "Bak ne kadar da güzel hem de indirimde.” gibi uyarılar çıkarıyor karşınıza. Ama dediğim gibi bunları görmezden gelmek çok rahat. Ayrıca oyunu oynadığım süre boyunca bir kez bile bir şey satın alma hissiyatı yaşamadım. Yani ücretsiz oyunlar açısından en rahatlardan biri olduğunu söyleyebilirim.

    Haftalık Mobil Oyun Önerisi 08: Two Dots
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    Oyun ücretsiz oyunlara göre çok daha az reklam içeriyor. Tasarımları ve oynanışı da fazlasıyla keyifli. Bu yüzden mobil cihazı olan herkese rahatlıkla öneriyorum. Uyumadan önce, işe gidip gelirken veya istediğiniz her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Bulmacaların zorluğu da fazlasıyla iyi. Hem sıkmıyor hem kolay değil. Ayrıca oyun içerisinde ara ara farklı oyun türleri de geliyor. Bunlar da fazlasıyla keyifli.

    Two Dots Two Dots Two Dots Two Dots Playdots, Inc. Oyunlar Ücretsiz 648.3 MB

    Two Dots Two Dots Two Dots Two Dots PlayDots Bulmaca Ücretsiz 142M



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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    11 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    18 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında oynamışım bırakmışım bayağı eğlenceli ilerliyor
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