Haftalık Mobil Oyun Önerisi 08: Two Dots

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Mobil oyunlarda bildiğiniz gibi ücretsiz oyunlar çok rahat bulunuyor ancak bu ücretsiz oyunların neredeyse tamamı sahte ücretsiz. Yani ücret almadıkları için yaklaşık 20 saniyede bir ya reklam çıkıyor karşınıza ya da oyun size oyun içi bir eşya satmaya çalışıyor. Ücretli oyunlar da ülkemizde kur sebebiyle pahalıya satılıyor Bugün önereceğimiz oyunda görece karşınıza az reklam çıkartan ancak bunları görmezden görebileceğiniz güzellikte bir oyun.

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini PlayDots’un yaptığı bulmaca oyunu Two Dots, oynanış açısından Candy Crush’ı andıran ancak tasarım ve görsellik konusunda göze daha hoş gelen ücretsiz bir oyun. Oyunda anlamsız reklamlar yok ancak bu demek değil ki bu oyunu reklam çıkmadan oynayabilirsiniz. Oyun belirli sürelerle karşınıza “Bunu satın alır mısın?”, "Bak ne kadar da güzel hem de indirimde.” gibi uyarılar çıkarıyor karşınıza. Ama dediğim gibi bunları görmezden gelmek çok rahat. Ayrıca oyunu oynadığım süre boyunca bir kez bile bir şey satın alma hissiyatı yaşamadım. Yani ücretsiz oyunlar açısından en rahatlardan biri olduğunu söyleyebilirim.

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Oyun ücretsiz oyunlara göre çok daha az reklam içeriyor. Tasarımları ve oynanışı da fazlasıyla keyifli. Bu yüzden mobil cihazı olan herkese rahatlıkla öneriyorum. Uyumadan önce, işe gidip gelirken veya istediğiniz her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. Bulmacaların zorluğu da fazlasıyla iyi. Hem sıkmıyor hem kolay değil. Ayrıca oyun içerisinde ara ara farklı oyun türleri de geliyor. Bunlar da fazlasıyla keyifli.

Two Dots Playdots, Inc. Oyunlar Ücretsiz 648.3 MB

Two Dots PlayDots Bulmaca Ücretsiz 142M

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