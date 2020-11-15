Haftalık Oyun Önerisi 01: Aragami

Haftalık öneriler serisinin ilk oyun önerisi ile birlikteyiz. Bundan sonra her hafta Pazar günü 20:00’da oyun öneri serimizin yenisini ana sayfada bulabilirsiniz. Vakit kaybeden oyun önerimize geçelim.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Dizi Önerisi 01: Black Books"

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Aragami

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Her ne kadar önceden gizlilik türünde ayrıca oyunlar olsa da son zamanlarda gizlilik neredeyse her oyunun içerisine yerleştirilmiş durumda. En aksiyon odaklı oyunda bile gizlilikle gitmek zorunda kaldığınız kısımlar oluyor. Elbette sadece gizlilik odaklı oyunlar da hala var ve hatta bu tarz oyunların tek odağı gizlilik olduğu için daha ayrıntılı bir oynanış da sunuyorlar. Bugün önerdiğimiz oyun ise tamamen gizlilik odaklı olan ve gizlilik deyince akla gelen ilk temalardan biri olan Ninjalar üzerine.

Lince Works tarafından geliştirilen ve yayınlanan ilk kez 2016 yılında yayınlanan Aragami sizlere bu hafta önerdiğimiz oyun. Oyun tamamen gizlilik odaklı bir oyun ve oynanış da tamamen bunun üzerine kurulmuş. Bir de hikayesi var oyunun ancak ne yazık ki öylesine konulmuş bir hikâyeye sahip.

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Oyunda en büyük dostunuz gölgeler. Gölgeler arasında ışınlanarak hareket edebiliyor ve düşmanlarınızı bu şekilde gizli bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Işıkta kaldığınızda ise bu ışınlanma gücünüz yok oluyor. Bu yüzden ışık düşmanınız, gölge dostunuz. Oyunda saldırı için tek atağınız düşmana yaklaşıp gizli bir şekilde öldürmek ancak kendinizi geliştirerek yeni yetenekler açabiliyorsunuz. Düşmanın sizi geç fark etmesi, ışınlanma mesafesinin artması veya uzaktan düşmanları öldürebilmek gibi. Bu yüzden siz kendinizi geliştirdikçe oyun daha da keyifleniyor.

Ayrıca oyunun bir diğer artısı da tüm oyunu arkadaşınızla online co-op olarak oynayabilmeniz. Ancak bildiğiniz gibi bu tarz gizlilik oyunlarında genelde anlaşamazsanız arkadaşınızla ve olay gizlilikten çıkar. Bu oyun size öyle bir izin vermiyor, yani mutlaka gizli gitmeniz gerekiyor ve oyun arkadaşınızla plan kurup hareket etme konusunda çok başarılı. Tüm bölümün gidişatını planlayıp rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz ancak elbette bazı hatalar oluyor ve böyle de oyun daha keyifleniyor.

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Aragami şu anda PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch’te bulunuyor. Fiyatı gereği PC’den almanızı tavsiye ediyorum. Şu anda Steam’de 31,00 TL’ye satılıyor, ancak indirim zamanında 10,00 TL’nin altına kadar inebiliyor.

Oyunu tavsiye ettiğim oyuncular ise, gizlilik tarzı oyunları sevenler veya arkadaşı ile oynayacak farklı oyun arayanlar. Kesinlikle sıkılmayacağınız keyifli bir oynanışa sahip. Aragami’nin ikincisinin duyurulduğunu da belirtelim.

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