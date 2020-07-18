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    Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var

    23 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Kral Motor KR40 Grande-6, KR25 EM3, KR21 elektrikli araçları fiyatı ile dikkat çekiyor. Ayrıca Redmi 7A 32GB modeli de var.
    6 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var
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    Ülkemizin önemli elektrikli araç üreticilerinden Kral Motor önümüzdeki hafta farklı segmentlere hitap eden 3 elektrikli scooter modeliyle A101 marketlerde yerini alacak. Ayrıca farklı teknolojik ürünler de mevcut.

    23 Temmuz A101 aktüel ürünler

    23 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Kral Motor ürünleri dikkat çekiyor. Tek şarjla 80 kilometreye kadar çıkabilen 3 tekerlekli ve kabinli KR40 Grande-6 modeli 19999TL seviyesinde. Fiyatı uygun görünüyor.

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    Diğer taraftan KR25 EM3 elektrikli scooter modeli 8999TL ve KR21 elektrikli scooter da 6499TL olarak satılıyor. Katalog fiyatlarına göre bir miktar daha uygun seviyelerde yer almışlar.

    Akıllı telefon olarak Redmi 7A modeli karşımıza çıkıyor. 5.45 inçlik HD+ ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 12MP arka kamera, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler 1799TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.

    Philips kulak içi kulaklık 39.95TL, 10000mAh kapasiteli powerbank 59.95TL ve ilk kez raflara çıkan 65 inçlik Toshiba akıllı televizyon da 4999TL fiyat etiketine sahip.

     



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 sa. en beğenilen
    Her şey iyi güzel de, Donanımhaber'de broşür olayı başladı başlayalı 640x480 boyutunda broşür konuyor şuraya. Bir teknoloji sitesinde, haberin ana görselinin kalitesiz olması rezil bir durum.
    Her şey iyi güzel de, Donanımhaber'de broşür olayı başladı başlayalı 640x480 boyutunda broşür konuyor şuraya. Bir teknoloji sitesinde, haberin ana görselinin ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +41
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    kayamtky 5 sa. Biyturs_OnSr
    Aynen katılıyorum, ayrıntılarda ki küçük yazılar okunamıyor. Empatisizlik böyle bir şey.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    kayamtky 5 sa. Biyturs_OnSr
    Aynen katılıyorum, ayrıntılarda ki küçük yazılar okunamıyor. Empatisizlik böyle bir şey.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 3 sa. kayamtky
    Şuan ekstra görseller eklenmiş. Neyse bu da bir başlangıç
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    kayamtky 3 sa. (düzenlendi) Nemesis-Prime
    Bir elektrikli scooter da sizin kriterleriniz ne bilmiyorum, ama benim için ilk başta aradığım şey yokuş tırmanma becerisi gelir, Örneğin kr-21 vello model den bahsedecek olursam, evet bu modelin tırmanma eğimi %30, bu oldukça iyi bir değer, bu şu anlama geliyor; oldukça dik yokuşları rahatça tırmanabiliriz demektir. Şu yokuş meselesini kafaya takan biri olarak, kendi evimin yakınında yürürken beni yoran ve %17 lik tırmanma becerisine sahip elektrikli motorların çıkamadığı bir yokuşun eğimini üşenmedim ölçtüm, tam %21 geliyordu, %21 yokuş bile zorluyorsa, bu bakımdan %30 tırmanma yeteneği iyi bir değer. Diğer aradığım kriter;batarya cinsidir, bu modelin bataryası lityum değil, ne yazık ki jel aküdür. Bunun anlamı jel akünün lityum aküye göre daha kısa ömürlü olmasıdır. Yani, benim gözümde bu motor %30 luk yokuş tırmanma becerisiyle sınıfı geçti, ama aküden sınıfta kaldı. Ancak bir kaç senede bir akü değiştirmek (yaptığın km ye ve şarj sayısına göre ömür değişir) göze alınırsa bu motor alınır mı, evet alınır. Not:merak edenler için, yokuş eğimini bir android uygulaması olan "clinometer" ile ölçtüm.
    Bir elektrikli scooter da sizin kriterleriniz ne bilmiyorum, ama benim için ilk başta aradığım şey yokuş tırmanma becerisi gelir, Örneğin kr-21 vello...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Zendagi Migzara (Engin X) 2 sa. kayamtky
    Bir de şöyle bir şey oluyor bu jel akülü motorlarda, akülerin iyi durumda olduğunu ve teorik menzilin 50 km olduğunu varsayıyorum, tam dolu şarjdan sonra ilk 30km dediğiniz gibi hız ve tırmanma becerisi olarak tatmin edebilir fakat aküdeki enerji azaldıkça son 20km menzili genellikle yavaş gidiyor veya bir yokuşa denk gelirse bayılıyor falan böyle bir handikapı da var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 18 dk.

    Kendinize bisikletten yapın gitsin çok daha ucuza ve daha performanslı olacağını düşünüyorum :D
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 2 sa.
    Pişman olmak istemiyorsanız hiç bulaşmayın arkadaşlar
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    Mhmmt4991 (Muhammed Özdemir) 2 sa.
    Elektrikli ile uğraşılmaz ya alın düşük cc bir Çinli işinizi fazlasıyla görür.
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    Nemesis-Prime 5 sa.
    Elektrikli scooter iş görür mü? Aynı fiyata 50cc mtv’siz scooterlar varken bunu almak mantıklı olur mu sizce?
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    CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 3 sa. Nemesis-Prime
    Merhaba, benim tavsiyem elektrikli bisiklet almanız ehliyet , ruhsat, muayene, vergi vs hiç bişey yok aynı zamanda sporda yapmış oluyorsunuz yokuşlarda elektrik desteği ile düz yolda kendi gücünüzle pedal çevirebilirsiniz
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    kayamtky 3 sa. Nemesis-Prime
    Bir elektrikli scooter da sizin kriterleriniz ne bilmiyorum, ama benim için ilk başta aradığım şey yokuş tırmanma becerisi gelir, Örneğin kr-21 vello model den bahsedecek olursam, evet bu modelin tırmanma eğimi %30, bu oldukça iyi bir değer, bu şu anlama geliyor; oldukça dik yokuşları rahatça tırmanabiliriz demektir. Şu yokuş meselesini kafaya takan biri olarak, kendi evimin yakınında yürürken beni yoran ve %17 lik tırmanma becerisine sahip elektrikli motorların çıkamadığı bir yokuşun eğimini üşenmedim ölçtüm, tam %21 geliyordu, %21 yokuş bile zorluyorsa, bu bakımdan %30 tırmanma yeteneği iyi bir değer. Diğer aradığım kriter;batarya cinsidir, bu modelin bataryası lityum değil, ne yazık ki jel aküdür. Bunun anlamı jel akünün lityum aküye göre daha kısa ömürlü olmasıdır. Yani, benim gözümde bu motor %30 luk yokuş tırmanma becerisiyle sınıfı geçti, ama aküden sınıfta kaldı. Ancak bir kaç senede bir akü değiştirmek (yaptığın km ye ve şarj sayısına göre ömür değişir) göze alınırsa bu motor alınır mı, evet alınır. Not:merak edenler için, yokuş eğimini bir android uygulaması olan "clinometer" ile ölçtüm.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 5 sa. en beğenilen
    Her şey iyi güzel de, Donanımhaber'de broşür olayı başladı başlayalı 640x480 boyutunda broşür konuyor şuraya. Bir teknoloji sitesinde, haberin ana görselinin kalitesiz olması rezil bir durum.
    1 Yanıt Yanıtla +41
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    kayamtky 5 sa. Biyturs_OnSr
    Aynen katılıyorum, ayrıntılarda ki küçük yazılar okunamıyor. Empatisizlik böyle bir şey.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom elektronik müzik) 6 sa.
    10000mAh kapasiteli powerbank 59.95TLİş görür mü? Mesela samsung powerbank var , içinde , kendisiyle bitişik , note 4 uyumlu ve onun girişleriyle uyumlu , kablosu varBu çok güzel bi özellik , bu şekilde , piyasada , iphonelar için var mıdır?
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 sa. heyysanadiyom
    aynı powerbanki geçen sene bimden aldım hanım 1 senedir iphone da kullanıyor gayet memnun. arada bende kullanıyorum güzel bir ürün bulabilirseniz tavsiye ederim
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