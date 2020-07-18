Haftaya A101 marketlerde Kral Motor geçidi var

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Ülkemizin önemli elektrikli araç üreticilerinden Kral Motor önümüzdeki hafta farklı segmentlere hitap eden 3 elektrikli scooter modeliyle A101 marketlerde yerini alacak. Ayrıca farklı teknolojik ürünler de mevcut.

23 Temmuz A101 aktüel ürünler

23 Temmuz A101 aktüel ürünler arasında Kral Motor ürünleri dikkat çekiyor. Tek şarjla 80 kilometreye kadar çıkabilen 3 tekerlekli ve kabinli KR40 Grande-6 modeli 19999TL seviyesinde. Fiyatı uygun görünüyor.

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Diğer taraftan KR25 EM3 elektrikli scooter modeli 8999TL ve KR21 elektrikli scooter da 6499TL olarak satılıyor. Katalog fiyatlarına göre bir miktar daha uygun seviyelerde yer almışlar.

Akıllı telefon olarak Redmi 7A modeli karşımıza çıkıyor. 5.45 inçlik HD+ ekran, 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 12MP arka kamera, 4000mAh kapasiteli batarya gibi özellikler 1799TL ve piyasa ile hemen hemen aynı.

Philips kulak içi kulaklık 39.95TL, 10000mAh kapasiteli powerbank 59.95TL ve ilk kez raflara çıkan 65 inçlik Toshiba akıllı televizyon da 4999TL fiyat etiketine sahip.

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