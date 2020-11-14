Haftaya yayınlanacak olan Cyberpunk 2077 canlı yayını Johnny Silverhand'e ve oyunun müziklerine odaklanacak

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin tanıtılması adına bildiğiniz gibi Night City Wire isimli bir seri yayınlanıyor. Bu serinin yeni bölümünün konusu belli oldu.

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Geçtiğimiz saatlerde Night City Wire'ın beşinci bölümünün konusu açıklandı. Beşinci bölüm Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand'e dair daha fazla bilgi almamızı sağlayacak. Ayrıca oyunun müziklerine dair de yeni detaylar öğreneceğiz.

Night City Wire'ın beşinci bölümü 19 Kasım'da Türkiye saati ile 21:00'da Twitch kanalı üzerinden canlı bir şekilde yayınlanacak. Buraya tıklayarak canlı yayının olduğu sayfaya ulaşabilirsiniz. Canlı yayın bittikten bir süre sonra da Donanımhaber'de canlı yayın tekrarını bulabilirsiniz.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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