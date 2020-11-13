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    FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek

    FIFA 21'in uzun yıllardır tartışılan oyun içi ödeme sistemi, oyunun yeni güncellemesi ile artık kısıtlanabilecek. Ayrıca oynanış süresini de kısıtlayabileceksiniz.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek
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    Her yıl düzenli olarak yayınlanan FIFA oyunları, bildiğiniz gibi bir süredir online moda sahip. Bu online modlarda da oyuncular eğer isterlerse gerçek para harcayabiliyor. Para ile alınabilen puanlar dışında, oyunda bir de oyuncu kartlarının bulunduğu paketler bulunuyor. Bu paketleri satın aldığınızda, içinden hangi oyuncu çıkacağını bilmeden paketi açıyorsunuz, yani bir şans faktörü işin içine giriyor. Şans faktörü işin içine girdiği için de uzunca bir süredir bu durumun bir kumar olup olmadığı tartışılıyor. 

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    Oyuna gelecek olan yeni güncelleme ile birlikte de FIFA, bazı konularda oyuncuların kendilerine veya ebeveynlerin çocuklarına engel koyabilme konusunda güzel bir imkan sunuyor. FIFA 21'in PC için bugün, konsollar için 17 Kasım'da yayınlanacak olan yeni güncellemesinde oyuna FIFA Playtime isimli yeni bir araç ekleniyor.

    FIFA Playtime ile oyundaki; oynanış süresini, harcamasını ve diğer oyuncularla olan iletişimi görebileceksiniz. İster kendiniz için ister çocuğunuz için oyundaki oynanabilecek maç sayısına, FUT Coins veya FIFA Points ile satın alabileceğiniz FUT Paketi sayısına limit getirebileceksiniz. Ancak burada ufak bir sıkıntı var, limiti getirdikten sonra limiti geçtiğiniz takdirde sadece bir bildirim göreceksiniz. Yani belirlenen limiti geçtiğinizde de hala kullanmaya devam edebiliyorsunuz, sadece belirlediğiniz limiti geçtiğinizi görüyorsunuz.

    Ne yazık ki bu yeni güncelleme harcanan gerçek para miktarını göstermiyor. Bunun sebebi ise verilerin Electronic Arts'ta değil, oynanan platforma ait şirkette olması. Bu güncellemenin, şu anda bazı ülkeler tarafından FIFA 21'in kumar olarak sayılmasının ardından geldiğini de hatırlatalım.



    https://www.engadget.com/fifa-21-playtime-points-microtransactions-154523408.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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