Half-Life 2: Remastered SteamDB’ye düştü [Mod]

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Oyun dağıtımcısı Valve’nin sevilen Half-Life serisinin son oyunu üzerinden uzun yıllar geçmesine karşın halen tekrar tekrar oynanıyor. Yapıma güzel bir mod yolda.

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Daha önce de Half-Life 2: Update’i yayınlayan Filip Vector bu sefer de yeni bir mod üzerinde çalışıyor. Önceki yamasını ücretsiz bir şekilde sunan geliştirici oyuna gelişmiş aydınlatma, HDR aydınlatma, detaylı gölgeler ve yeni partikül efektlerinin yanı sıra gelişmiş sis eklemişti.

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Oyunun ikonik oynanışı ve görsel stilinin korunduğu topluluk yapımı içeriğin ardından Half-Life 2: Remastered’da ne tür yenilikler gelecek henüz bilinmiyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda alevlenen Crysis: Remastered’ın konuşulduğu şu günlerde tadı damakta kalan Valve oyunu da resmi Remastered sürümünü alması şimdilik hayalden öte geçemiyor.

https://www.dsogaming.com/news/half-life-2-remastered-appears-on-steam-database-but-its-a-mod-and-not-a-game-from-valve/

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