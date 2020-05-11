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    Half-Life 2: Remastered SteamDB’ye düştü [Mod]

    Valve’ın unutulmayan oyununa yeni bir grafik modu geliyor.
    4 gün
    5,9b
    1
    8
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Half-Life 2: Remastered SteamDB’ye düştü [Mod]
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dağıtımcısı Valve’nin sevilen Half-Life serisinin son oyunu üzerinden uzun yıllar geçmesine karşın halen tekrar tekrar oynanıyor. Yapıma güzel bir mod yolda.

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    Half-Life 2: Remastered

    Daha önce de Half-Life 2: Update’i yayınlayan Filip Vector bu sefer de yeni bir mod üzerinde çalışıyor. Önceki yamasını ücretsiz bir şekilde sunan geliştirici oyuna gelişmiş aydınlatma, HDR aydınlatma, detaylı gölgeler ve yeni partikül efektlerinin yanı sıra gelişmiş sis eklemişti.

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    Oyunun ikonik oynanışı ve görsel stilinin korunduğu topluluk yapımı içeriğin ardından Half-Life 2: Remastered’da ne tür yenilikler gelecek henüz bilinmiyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda alevlenen Crysis: Remastered’ın konuşulduğu şu günlerde tadı damakta kalan Valve oyunu da resmi Remastered sürümünü alması şimdilik hayalden öte geçemiyor.



    https://www.dsogaming.com/news/half-life-2-remastered-appears-on-steam-database-but-its-a-mod-and-not-a-game-from-valve/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 3 gün en beğenilen BOMBOM41
    Belli ki yaşın 15-20. 2003 senesinde çıkmış bir oyundur Half-Life 2, ne grafik bekliyorsun?
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BOMBOM41 (Berkay Deniz) 3 gün
    oyun grafikleri 8 yıl oncesi gibi.bu oyunun nesini övüyorlar anlamıyorum.benim anlamadığım başka bişe mi var oyun ile ilgili
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    Mütercim Bey (Faruk Özcan) 3 gün BOMBOM41
    Belli ki yaşın 15-20. 2003 senesinde çıkmış bir oyundur Half-Life 2, ne grafik bekliyorsun?
    Yanıtla +5
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    tobepeople 2 gün BOMBOM41
    Bulmacaları, yenilenmiş çağ atlamış fizik motoru , oradan oraya sürükleyen macerası , kendini tekrar etmeyen yapısı ve oynanışı. Tek kötü yanı senaryoydu belki de yani fena değildi ama mükemmel de değildi. Episode'larla da biraz daha fizik mekaniği ve kalitesi artmıştı. Ben oyunu 5 yıl sonra oynama imkanına sahip olmuş: Soluksuz bir biçimde seriye bağlayarak bitirmiştim, Orange Box paketi ile verilen diğer oyunlarda cabası: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two,Half-Life 2 Lost Coast,Half-Life 2 Deathmatch,Half-Life 2 Deathmatch source,Day of defeat , counter strike source,L4D de cabasıydı sanırım... Team Fortress 2, Portal (HL, Portal ve TF 2 günümüzdeki bir çok kaliteli oyuna ön ayak olmuştur!)
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    serkandemir993 3 gün
    Half Life 3 ne zaman gelecek artık ya
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    SCORPION-TR 4 gün yeni yorumcu
    Black Mesa dururken HL2 Remastered oynamak da ne bilim.
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    eylül kabus (eylül ) 4 gün
    Half lıfe 3 gelsin artık :(
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