Half Life Alyx'e Türkçe altyazı seçeneği eklendi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Valve'in yaptığı, oyuncuların yıllardır üçüncü oyununu beklediği Half Life serisinin yeni oyunu bildiğiniz gibi 23 Mart'ta yayınlandı. Oyunun oyuncuları üzdüğü tek yanı, sadece sanal gerçeklik cihazlarında çalışıyor olmasıydı.

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Geçtiğimiz saatlerde de oyun için yeni güncelleme yayınlandı ve bu güncelleme özellikle bizler için oyuna güzel bir yenilik getirdi. Bu yenilik ise Türkçe altyazı. Half Life serisinin diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyuna da Türkçe altyazı seçeneği geldi.

Güncellemeye dair detayları aşağıdaki güncelleme notları kısmında bulabilirsiniz. Half Life Alyx, her ne kadar sadece sanal gerçeklik cihazlarında oynandığı için oyuncuları biraz üzmüş olsa da deneyen oyuncuların büyük bir kısmı, oyunun şu ana kadarki en iyi VR oyunu olduğunu söylüyor.

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Güncelleme Notları

Hatırlayacağınız gibi Half-Life: Alyx ekibi, Washington eyaleti COVID-19 karantinasına girmeden hemen önce oyunu bitirme aşamasındaydı. Hatta ekibin büyük çoğunluğu o noktaya gelmeden önce evden çalışma kararı almıştı. Bu yeni iş birliği biçimine uyum sağlayarak oyunu zamanında çıkarabildik, ancak Geliştirici Yorumları ve Steam Atölyesi entegrasyonu gibi bazı işleri tamamlayamadık.

Steam Atölyesi entegrasyonunu sonradan, mayıs ayında hâlâ karantinadayken çıkardık ve yaz boyunca Half-Life: Alyx'in geliştirilmesi konusunda düşünme fırsatı bulduk. Ekipten 147 farklı ilgi alanı toplayarak üç saatin üzerinde sesli yorum kaydettik. Bu kayıtlar geliştirmenin tasarım, çizim, animasyon, işleme, ses ve çok daha fazlası dahil her yönünü kapsıyor. Geliştirici Yorumları etkinleştirilmiş hâlde yeni bir oyun başlatarak bu ilgi alanlarına erişebilirsiniz. Yorumlar önemli ölçüde sürpriz bozan içerdiğinden, yorumlarla oynamadan önce oyunu bitirmiş olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Dünyanın büyük çoğunluğu gibi biz de evden çalışıyoruz. Yani yorum seslendirmelerimizi ofisteki konforlu ve yüksek kaliteli stüdyo yerine Seattle'nın dört bir yanında, dolaplarımızın içinde ve battaniye çadırlarımız altında yaptık.

Yorumlu modu oynarken, her ilgi noktasında havada bir kulaklık göreceksiniz. Dinlemek için kulaklığı alıp kafanıza takmanız yeterlidir. İkincil elinizin üstünde, oynatmanın ilerlemesini ve konuşan kişinin adını içeren bir yorum durum paneli gösterilecektir. Dinlemeyi durdurmak için kulaklığı çıkarabilirsiniz. Kulaklığı bıraktığınızda orijinal yerine dönecektir. Yorum altyazıları İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, Kastilya İspanyolcası, Latin Amerika İspanyolcası, Rusça, Lehçe, Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde mevcuttur.

Ek Değişiklikler

Bulgarca, Danca, Felemenkçe, Fince, İsveççe, Norveççe, Rumence, Tayca, Türkçe ve Yunanca oyun içi lokalizasyon eklendi.

Yeni konsol değişkeni eklendi: hlvr_move_ladder_must_reach_top. Ayarlandığında, oyuncuların, iki ellerini bıraktıklarında otomatik olarak ışınlanmadan önce bir merdivenin tepesine tırmanması gerekir. Bu, bazı oyuncuların merdivenlerin daha gerçekçi olması talebini karşılamak için yapılmıştır.

https://store.steampowered.com/app/546560/HalfLife_Alyx/

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