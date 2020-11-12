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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Series X/S, ilk 24 saatte eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış

    Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X/S; 2 gün önce, yani, 10 Kasım'da çıkışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sene satış sayısı bakımından geride kalan Xbox ilk 24 saate iyi başladı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Series X/S, ilk 24 saatte eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış
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    2020 yılının oyuncular için en önemli zamanı geldi: Yeni nesil konsolların çıkış zamanı. Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, 2 gün önce çıkışını yaptı. PlayStation 5 ise bugün çıkışını yapacak.

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    Konsolu çıkartan şirketler satış sayısı konusunda birbirleri ile yarışıyor mu, bilmiyoruz ama oyuncuların iki firmayı sürekli yarıştırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle şu günlerde geride bıraktığımız nesilde Xbox, satış sayısı bakımından PlayStation 4'ün bir hayli arkasında kalmıştı. Ancak görünen o ki Xbox, yeni nesile daha iyi bir giriş yapmış.

    Xbox'ın başındaki isim olan Phil Spencer, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve oyunculara teşekkür etti. Söylediğine göre Xbox Series X/S ilk 24 saatte, eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış. Xbox'ın bu nesile, eski nesillere göre daha iddialı bir şekilde girdiği bariz bir şekilde belli. Umuyoruz ki her iki konsol arasındaki rekabet artar ve oyuncular kazanır.

    Xbox Series X şu anda ülkemizde 8299 TL'ye, Xbox Series S ise 5399 TL'ye satılıyor. PlayStation 5 ise 19 Kasım'dan itibaren 8299 TL'ye satılacak. PlayStation 5'in dijital ve ucuz olan versiyonu ise 2021 yılında ülkemize gelecek ancak fiyatı bilinmiyor.



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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizde de 500 tl olsa, biz de alırdık düşünmeden. İster XBox, ister Ps5 alırdık rahat rahat.
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    Miex (Miex de Souza) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'dan alıp da 5800 TL'ye getirdiğim bir konsol olduğu için şunu söylüyorum.

    İçerisindeki Ryzen 3700x ve 2080S muadili sistemiyle bu konsolu tercih etmek bence oldukça akıllı bir iştir. Türkiye'deki vergiler hakkında ise yorum yapmıyorum.
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    JourneyToTheWest 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Satıyorda bize mi satıyor?
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bizde de 500 tl olsa, biz de alırdık düşünmeden. İster XBox, ister Ps5 alırdık rahat rahat.
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