Tam Boyutta Gör

2020 yılının oyuncular için en önemli zamanı geldi: Yeni nesil konsolların çıkış zamanı. Microsoft'un yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, 2 gün önce çıkışını yaptı. PlayStation 5 ise bugün çıkışını yapacak.

İlginizi Çekebilir

İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri

Ayrıca Bkz. "Microsoft; ülkemizde aylık ödemeli Xbox hizmetini başlatıyor"

Konsolu çıkartan şirketler satış sayısı konusunda birbirleri ile yarışıyor mu, bilmiyoruz ama oyuncuların iki firmayı sürekli yarıştırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle şu günlerde geride bıraktığımız nesilde Xbox, satış sayısı bakımından PlayStation 4'ün bir hayli arkasında kalmıştı. Ancak görünen o ki Xbox, yeni nesile daha iyi bir giriş yapmış.

Xbox'ın başındaki isim olan Phil Spencer, geçtiğimiz saatlerde Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve oyunculara teşekkür etti. Söylediğine göre Xbox Series X/S ilk 24 saatte, eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış. Xbox'ın bu nesile, eski nesillere göre daha iddialı bir şekilde girdiği bariz bir şekilde belli. Umuyoruz ki her iki konsol arasındaki rekabet artar ve oyuncular kazanır.

Xbox Series X şu anda ülkemizde 8299 TL'ye, Xbox Series S ise 5399 TL'ye satılıyor. PlayStation 5 ise 19 Kasım'dan itibaren 8299 TL'ye satılacak. PlayStation 5'in dijital ve ucuz olan versiyonu ise 2021 yılında ülkemize gelecek ancak fiyatı bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.