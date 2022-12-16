Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor? İşte cevabı

Peki soğuk havalarda menzil kaybı neden olur? Bunun kimyasal ve mekanik olmak üzere iki ana nedeni var. Bataryadaki kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar soğuk havalarda daha yavaş gerçekleşir. Bu da elektrikli aracın gücünü azaltır.
Ayrıca elektrikli otomobiller kendi ısılarını kendileri üretmek zorunda. İçten yanmalı motora sahip araçlarda atık ısı kabini ısıtmak için kullanılırken, elektrikli araçlarda bu mümkün olmuyor. Dolayısı ile iç mekanın ısıtılabilmesi için batarya gücüne başvurulması gerek.
Tesla'lar mükemmel performans gösterdi
Recurrent analitik şirketi, 7.000 elektrikli otomobilden gelen verileri analiz etti ve hangilerinin soğuk havalarda daha çok menzil kaybettiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar 13 popüler modelin +21 ve -7 santigrat derece sıcaklıklardaki sonuçlarını karşılaştırdı.
Buna karşın Tesla Model Y ve Model X harika sonuçlara imza attı. Doğrulanmış en düşük menzil kaybına sahip bu araçların batarya performansı sadece %15 oranında düştü. Haberde sadece doğrulanmış kış menziline sahip araçlardan bahsettiğimizi belirtmeden geçmeyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...