Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor? İşte cevabı

Tam Boyutta Gör Hangi elektrikli otomobile sahip olursanız olun, soğuk havalarda menzil yaz aylarına göre oldukça düşük olacaktır. Bu durum düşük sıcaklıklar nedeniyle şarjın hızlı bitmesi ve artan enerji tüketimi (iç mekan ısıtması vb.) gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkar.

Peki soğuk havalarda menzil kaybı neden olur? Bunun kimyasal ve mekanik olmak üzere iki ana nedeni var. Bataryadaki kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar soğuk havalarda daha yavaş gerçekleşir. Bu da elektrikli aracın gücünü azaltır.

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Ayrıca elektrikli otomobiller kendi ısılarını kendileri üretmek zorunda. İçten yanmalı motora sahip araçlarda atık ısı kabini ısıtmak için kullanılırken, elektrikli araçlarda bu mümkün olmuyor. Dolayısı ile iç mekanın ısıtılabilmesi için batarya gücüne başvurulması gerek.

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Tesla'lar mükemmel performans gösterdi

Recurrent analitik şirketi, 7.000 elektrikli otomobilden gelen verileri analiz etti ve hangilerinin soğuk havalarda daha çok menzil kaybettiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar 13 popüler modelin +21 ve -7 santigrat derece sıcaklıklardaki sonuçlarını karşılaştırdı.

Tam Boyutta Gör Araştırmada Tesla, Nissan, Ford ve Volkswagen markalarının araçları yer aldı. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda doğrulanmış en yüksek menzil kaybı Volkwagen ID.4 ve Ford Mustang Mach-E modellerinde görüldü. Bu araçlar kışın tek şarjla yaza göre %30 daha az yol yapabiliyor.

Buna karşın Tesla Model Y ve Model X harika sonuçlara imza attı. Doğrulanmış en düşük menzil kaybına sahip bu araçların batarya performansı sadece %15 oranında düştü. Haberde sadece doğrulanmış kış menziline sahip araçlardan bahsettiğimizi belirtmeden geçmeyelim.

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Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor?