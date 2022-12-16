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    Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor? İşte cevabı

    Elektrikli otomobiller kimyasal ve mekanik sebepler nedeniyle kışın menzil kaybı yaşarlar. Popüler elektrikli otomobillerin kış menzili mercek altına alındı. İşte en iyi performans gösteren modeller.
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    Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor? Tam Boyutta Gör
    Hangi elektrikli otomobile sahip olursanız olun, soğuk havalarda menzil yaz aylarına göre oldukça düşük olacaktır. Bu durum düşük sıcaklıklar nedeniyle şarjın hızlı bitmesi ve artan enerji tüketimi (iç mekan ısıtması vb.) gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkar.

    Peki soğuk havalarda menzil kaybı neden olur? Bunun kimyasal ve mekanik olmak üzere iki ana nedeni var. Bataryadaki kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar soğuk havalarda daha yavaş gerçekleşir. Bu da elektrikli aracın gücünü azaltır.

    Ayrıca elektrikli otomobiller kendi ısılarını kendileri üretmek zorunda. İçten yanmalı motora sahip araçlarda atık ısı kabini ısıtmak için kullanılırken, elektrikli araçlarda bu mümkün olmuyor. Dolayısı ile iç mekanın ısıtılabilmesi için batarya gücüne başvurulması gerek.

    Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor? Tam Boyutta Gör

    Tesla'lar mükemmel performans gösterdi

    Recurrent analitik şirketi, 7.000 elektrikli otomobilden gelen verileri analiz etti ve hangilerinin soğuk havalarda daha çok menzil kaybettiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar 13 popüler modelin +21 ve -7 santigrat derece sıcaklıklardaki sonuçlarını karşılaştırdı.

    Hangi elektrikli otomobiller kışın daha çok menzil kaybı yaşıyor? Tam Boyutta Gör
    Araştırmada Tesla, Nissan, Ford ve Volkswagen markalarının araçları yer aldı. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda doğrulanmış en yüksek menzil kaybı Volkwagen ID.4 ve Ford Mustang Mach-E modellerinde görüldü. Bu araçlar kışın tek şarjla yaza göre %30 daha az yol yapabiliyor.

    Buna karşın Tesla Model Y ve Model X harika sonuçlara imza attı. Doğrulanmış en düşük menzil kaybına sahip bu araçların batarya performansı sadece %15 oranında düştü. Haberde sadece doğrulanmış kış menziline sahip araçlardan bahsettiğimizi belirtmeden geçmeyelim.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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