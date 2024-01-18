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    Elektrikli araçlar soğukta daha fazla mı arızalanıyor? İşte korunma yolları

    Geçtiğimiz günlerde bir dizi Tesla aracın soğukta tamamen “donduğu” gündeme gelmişti. Ancak güncel raporlar elektrikli araçların soğukta içten yanmalı araçlara göre daha az arızalandığını gösteriyor.
    Soğuk hava ve elektrikli araçlar: Arıza riskleri ve önlemler Tam Boyutta Gör
    Otomobiller aşırı soğuklarda sorun yaşar. Aracın elektrikli ya da içten yanmalı motorla çalışıyor olmasından bağımsız olarak bu bir gerçektir. Öte yandan son derece doğal olarak içten yanmalı araçların soğukta çalışmaması sorunu çok daha yaygındır. Elektrikli araçlara gelince menzil kaybı ve şarj hızlarının olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Ancak hangisi soğuklarda daha çok arızalanıyor: Elektrikliler mi yoksa içten yanmalı araçlar mı?

    Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Chicago şehrinde yaşanan aşırı soğuk hava dalgasının elektrikli araçları vurduğunu gördük. Aktarılanlara göre bir dizi Tesla araç Tesla Supercharger istasyonlarına geldi ancak hiçbir şekilde şarj olamadılar. Bu durum elektrikli araçların soğuk havalardaki arıza sorununu gündeme getirdi. Ancak görünüşe göre bu bir yanılgı.

    Elektrikli araçlar soğukta daha az arızalanıyor

    Soğuk hava ve elektrikli araçlar: Arıza riskleri ve önlemler Tam Boyutta Gör
    Norveç'teki bir yol yardım servisine göre, elektrikli araçlar aşırı soğuklarda yakıtla çalışan araçlardan daha düşük oranda arıza yapıyor. Yerel kaynaklara göre, aşırı soğuk koşullar araçlardan ziyade şarj cihazlarını etkilemiş gibi görünüyor. Ancak en nihayetinde elektrikli araçlar nispeten yeni bir teknoloji olduğu ve soğukta benzinli araçlara göre farklı nedenlerle arızalandıkları için dikkat çekiyorlar.

    Dünyanın her yerinde, içten yanmalı motora sahip araçlar soğukta elektrikli araçlardan çok daha sık arızalanıyor, ancak bu çoğunlukla çok daha fazla sayıda olmalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla dünya genelinde bir arıza kıyaslaması yapmak sağlıksız olabilir.

    Ancak Norveç, iyi bir örneklem sağlıyor. Norveç'te yollardaki neredeyse her 4 arabadan 1'i elektrikli, bu da kişi başına düşen arıza oranını belirlemeyi kolaylaştırıyor. Yılın başından beri aşırı soğukların yaşandığı ülkede bir yol yardım şirketi olan Viking, yılın ilk 9 gününde 34.000 yardım talebine yanıt verdiğini söylüyor. Firmaya göre vakaların sadece yüzde 13'ü elektrikli araçlardan geliyor. Norveç'teki otomobillerin yüzde 23'ünün elektrikli otomobil olduğu düşünüldüğünde elektrikli arabaların soğukta fosil muadillerine kıyasla neredeyse iki kat daha iyi olduğu anlamına geliyor.

    Ancak bu veriler bile sağlıklı bir kıyaslama yapmak içi yeterli değil. Bunun için daha kapsayıcı ve bağımsız testlere ihtiyaç var. Zira fosil yakıtlı araçların yaşları da bu arıza durumlarında bir faktör. Bununla birlikte Viking, elektrikli araçların 2024 yılında şimdiye kadarki tüm vakaların yaklaşık %21'inde yer aldığını söylüyor.

    Soğukta elektrikli araç menzili nasıl artırılır?

    Soğuk hava ve elektrikli araçlar: Arıza riskleri ve önlemler Tam Boyutta Gör
    Soğuk hava, iyonların batarya hücrelerinden daha yavaş akması nedeniyle elektrikli aracınızın menzilini ve performansını etkiler. Ancak bazı basit önlemlerle menzili artırmak mümkün.

    1. Aracınızı kapalı bir yere park edin

    Eğer bir garajınız varsa, elektrikli aracınızı oraya koyun. Eğer dışarıdaysanız ve park etmek istiyorsanız, mümkün olduğunda bir kapalı otopark seçin. Garajın sıcaklığı, aracınızın batarya şarjını daha uzun süre tutmasına ve daha hızlı şarj olmasına yardımcı olacaktır.

    2. Bataryanızı ısıtın

    Çoğu elektrikli araç, yola çıkmadan önce aracınızı ısıtmak için bir zaman ayarlamanıza izin verir. Bu, performans için en iyi uygulama çünkü bataryayı ve kabini ısıtıyor. Evde şarj ediyorsanız, ısıtmaya başladığınızda elektrikli aracınızı prize takılı da tutabilirsiniz. Böylece ısıtma için enerji de harcamamış olursunuz. Esasında ısıtma işlemi içten yanmalılara benziyor: yola çıkmadan önce 15-20 dakika ısıtmak yeterli.

    3. Bataryanın çok fazla düşmesine izin vermeyin

    Hava soğuk olduğunda, aracın batarya yönetim sisteminin batarya kapasitesinin belirli bir yüzdesini (genellikle yaklaşık %15-20) bataryayı ısıtmak için ayırdığını unutmayın. Maksimum verimlilik için %20-80 şarj aralığı arasında kalmayı hedefleyin ve daha sık şarj etmeyi planlayın.

    4. Tekseniz tüm aracı ısıtmayın

    Hava soğukken ısıtıcıyı tam kapasite açmak menzili azaltacaktır. Eğer tek başınıza yolculuk ediyorsanız sadece sürücü tarafını ısıtmak yararınıza olacaktır. Bu, tüm aracı ısıtmaktan daha az güç tüketecektir.

    5. Eko modu kullanın

    Çoğu elektrikli araç, sürüş motoruna ve kabin ısıtıcılarına verilen enerjiyi sınırlandırarak kilometre performansını artıran ve güç tüketimini azaltan "eko modu" sunar. Daha yavaş hızlanabilirsiniz, ancak bu aynı zamanda buzlu veya karlı koşullarda sürüşü daha güvenli hale getirebilir.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/01/17/electric-vehicles-fail-lower-rate-than-gas-cars-extreme-cold/ https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/klart-darligst-i-sprengkulden-helt-ekstremt/16370146/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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