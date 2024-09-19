ColorOS 15 çıkış tarihi açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller

- ColorOS 15 çıkış tarihi açıklandı
- ColorOS 15 Beklenen Yenilikler
- ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar
- ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar
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ColorOS 15 çıkış tarihi açıklandı
Yeni yaptığı paylaşımda Oppo, bu yılki Oppo Developer Conference etkinliğinin 17 Ekim'de düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte ise merakla beklenen ColorOS 15 arayüzünün tanıtılması bekleniyor. Buna göre Find X8, Find X8 Pro, and Find X8 Pro Satellite modellerinden oluşacak Find X8 serisi, yeni sürümle gelen ilk telefonlar olacak.
Güncelleme alacak diğer modellere gelirsek, yeni sürümün Find X8 serisinin ardından ilk olarak Find X7, X6, X5 modellerine ulaşması bekleniyor. Daha sonrasında ise Oppo Reno 12, 11, 10, 9 8 modellerine ek olarak daha uygun fiyatlı "A", "K" ve "F" modellerine ulaştığını göreceğiz. Güncelleme alacak telefonlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ColorOS 15 Beklenen Yenilikler
ColorOS 15'in getireceği yenilikler arasında kilit ekranı ve kontrol merkezinin yenilenmiş bir tasarımla gelmesi yer alıyor. Kullanıcılar kilit ekranında saati farklı konumlara taşıyabilecek, farklı saat fontları seçebilecek ve widget ekleyebilecek. Kontrol merkezi de daha büyük Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri ile yeniden tasarlanacak. Ayrıca, yeni simgeler ve duvar kağıtları, kullanıcı arayüzüne taze bir görünüm katacak.
Android 15’ten gelen bazı özellikler de ColorOS 15’te yer alacak. Örneğin, hırsızlık tespit kilidi, cihaz çalındığında verileri korumak için cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak. Bunun dışında uydu bağlantı desteği, yapay zeka entegrasyonları ve uygulama arşivleme gibi yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunulacak. ColorOS 15, Android 15 ile entegre bir deneyim sunarak, kullanıcıların daha güvenli ve yenilikçi bir mobil deneyim yaşamalarını amaçlıyor.
ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 12F
- Oppo Reno 12F 4G
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11F
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo Reno 10
- Oppo Reno 10 Pro
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo Reno 9
- Oppo Reno 9 Pro
- Oppo Reno 9 Pro+
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 8T 5G
- Oppo K12
- Oppo K12x
- Oppo K11
- Oppo K11x
- Oppo F27
- Oppo F27 Pro+
- Oppo F25 Pro
- Oppo F23
- Oppo A3
- Oppo A3 4G
- Oppo A3x
- Oppo A3x 4G
- Oppo A3 Pro
- Oppo A1 Pro
- Oppo A79
- Oppo A60
ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar
- OnePlus 12
- OnePlus 11
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Ace 3 Pro
- OnePlus Ace 3V
- OnePlus Ace 3
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 2V
- OnePlus Ace 2
- OnePlus Ace Pro
- OnePlus Ace Racing
- OnePlus Ace
- OnePlus Nord CE 4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...