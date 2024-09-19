ColorOS 15 çıkış tarihi açıklandı: İşte güncelleme alacak modeller

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Tam Boyutta Gör Google’ın Android 15’i duyurmasının ardından, akıllı cihaz üreticilerinin çalışmaları da bu yönde hız kazandı. Şimdi bu markalar arasından Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15 sürümünü kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise çok sayıda yenilikle tanıtılacak güncelleme için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. İşte güncelleme alacak modeller ve daha fazlası...

ColorOS 15 çıkış tarihi açıklandı

Yeni yaptığı paylaşımda Oppo, bu yılki Oppo Developer Conference etkinliğinin 17 Ekim'de düzenleyeceğini duyurdu. Bu etkinlikte ise merakla beklenen ColorOS 15 arayüzünün tanıtılması bekleniyor. Buna göre Find X8, Find X8 Pro, and Find X8 Pro Satellite modellerinden oluşacak Find X8 serisi, yeni sürümle gelen ilk telefonlar olacak.

Güncelleme alacak diğer modellere gelirsek, yeni sürümün Find X8 serisinin ardından ilk olarak Find X7, X6, X5 modellerine ulaşması bekleniyor. Daha sonrasında ise Oppo Reno 12, 11, 10, 9 8 modellerine ek olarak daha uygun fiyatlı "A", "K" ve "F" modellerine ulaştığını göreceğiz. Güncelleme alacak telefonlara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ColorOS 15 Beklenen Yenilikler

ColorOS 15'in getireceği yenilikler arasında kilit ekranı ve kontrol merkezinin yenilenmiş bir tasarımla gelmesi yer alıyor. Kullanıcılar kilit ekranında saati farklı konumlara taşıyabilecek, farklı saat fontları seçebilecek ve widget ekleyebilecek. Kontrol merkezi de daha büyük Wi-Fi ve Bluetooth düğmeleri ile yeniden tasarlanacak. Ayrıca, yeni simgeler ve duvar kağıtları, kullanıcı arayüzüne taze bir görünüm katacak.

Oppo Find X8 serisinin batarya ayrıntıları ortaya çıktı 3 gün önce eklendi

Android 15’ten gelen bazı özellikler de ColorOS 15’te yer alacak. Örneğin, hırsızlık tespit kilidi, cihaz çalındığında verileri korumak için cihazın otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak. Bunun dışında uydu bağlantı desteği, yapay zeka entegrasyonları ve uygulama arşivleme gibi yeni özellikler de kullanıcıların hizmetine sunulacak. ColorOS 15, Android 15 ile entegre bir deneyim sunarak, kullanıcıların daha güvenli ve yenilikçi bir mobil deneyim yaşamalarını amaçlıyor.

ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F 4G

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3

Oppo A3 4G

Oppo A3x

Oppo A3x 4G

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 4

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ColorOS 15 çıkış tarihi açıklandı: Güncelleme alacak telefonlar