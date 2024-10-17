ColorOS 15 tanıtıldı: Yeni tasarım ve yapay zeka yetenekleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Oppo, amiral gemisi Find X8 serisinin lansmanından önce Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini tanıttı.

Yeni simgeler ve hızlı animasyonlar

ColorOS 15, sistem genelinde yeni simgeler, dinamik aydınlatma efektleri, doğal ışık ve gölge öğeleriyle güncellenmiş bir görünüm sunuyor. Yeni Aurora ve Tidal Engine, uygulama animasyonlarını paralel olarak çalıştırmanıza olanak tanıyan sistem düzeyinde işleme özelliği getiriyor. Böylece uygulamalar arasında hızla geçiş yaparken tepkisel ve gecikmesiz animasyonlar sağlanabiliyır.

Tam Boyutta Gör Oppo, yeni işletim sisteminin animasyon ve uygulama yanıt verme sürelerinde %18 daha hızlı olduğunu, uygulama yükleme sürelerinin ise %26 azaltıldığını söylüyor. Oppo ayrıca, kaynakları gerçek zamanlı olarak yöneten ve işlem sırasında akıcılığı garanti eden sistem düzeyinde dinamik bir önbellek tahsis edildiğini belirtiyor. Akıcılığın yanında, yeni animasyon efektleri de işletim sisteminde sunuluyor.





Yeni yapay zeka yetenekleri

Yapay zeka, ColorOS 15'te büyük bir rol oynuyor. Şirketin XiaoBu Asistanı herhangi bir ekranda çağrılabiliyor ve kullanıcılarla içeriğin farkında olarak doğal konuşmalar yapabiliyor.

ColorOS 15 ayrıca, tek dokunuşla kişileri ve yansımaları ortadan kaldırma, portreler için bulanıklık giderme ve akıllı görüntü iyileştirme gibi yapay zeka destekli fotoğraf araçlarını getiriyor. Ek olarak, Canlı Fotoğraflar artık elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) destekliyor.

Samsung Galaxy A36 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı 21 sa. önce eklendi

Bunların yanında notlar uygulamasında yazılanları özetleme, diller arasında çeviri ve özetleme yapabilen gömülü belge tarama, ses kayıtlarını özetleme ve yazıya dökme gibi yapay zeka özellikleri de işletim sistemiyle beraber kullanıcılara sunuluyor.

ColorOS 15, Çin'de piyasaya sürülecek olan Oppo Find X8 serisi ve OnePlus 13 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelecek. Find X7 serisi, Find N3, Find N3 Flip ve OnePlus Ace 3 serisi gibi eski modeller Kasım ayından itibaren güncellemeyi alacak.

ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar

Oppo Find X7

Oppo Find X7 Ultra

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F 4G

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11F

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 10

Oppo Reno 10 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo Reno 9

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 8T

Oppo Reno 8T 5G

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K11

Oppo K11x

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo F23

Oppo A3

Oppo A3 4G

Oppo A3x

Oppo A3x 4G

Oppo A3 Pro

Oppo A1 Pro

Oppo A79

Oppo A60

ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar

OnePlus 12

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3V

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2V

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace Racing

OnePlus Ace

OnePlus Nord CE 4

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

ColorOS 15 tanıtıldı: İşte tasarımı ve gelecek telefonlar