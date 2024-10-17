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    ColorOS 15 tanıtıldı: Yeni tasarım ve yapay zeka yetenekleri

    Oppo, Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini tanıttı. Yeni simgeler, animasyon efektleri ve yapay zeka yeteneklerine sahip olan sistem neler sunuyor ve hangi telefonlara geliyor?
    ColorOS 15 tanıtıldı: İşte tasarımı ve gelecek telefonlar
    Oppo, amiral gemisi Find X8 serisinin lansmanından önce Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemini tanıttı.

    Yeni simgeler ve hızlı animasyonlar

    ColorOS 15, sistem genelinde yeni simgeler, dinamik aydınlatma efektleri, doğal ışık ve gölge öğeleriyle güncellenmiş bir görünüm sunuyor. Yeni Aurora ve Tidal Engine, uygulama animasyonlarını paralel olarak çalıştırmanıza olanak tanıyan sistem düzeyinde işleme özelliği getiriyor. Böylece uygulamalar arasında hızla geçiş yaparken tepkisel ve gecikmesiz animasyonlar sağlanabiliyır.

    ColorOS 15 tanıtıldı: İşte tasarımı ve gelecek telefonlar Tam Boyutta Gör
    Oppo, yeni işletim sisteminin animasyon ve uygulama yanıt verme sürelerinde %18 daha hızlı olduğunu, uygulama yükleme sürelerinin ise %26 azaltıldığını söylüyor. Oppo ayrıca, kaynakları gerçek zamanlı olarak yöneten ve işlem sırasında akıcılığı garanti eden sistem düzeyinde dinamik bir önbellek tahsis edildiğini belirtiyor. Akıcılığın yanında, yeni animasyon efektleri de işletim sisteminde sunuluyor.



    Yeni yapay zeka yetenekleri

    Yapay zeka, ColorOS 15'te büyük bir rol oynuyor. Şirketin XiaoBu Asistanı herhangi bir ekranda çağrılabiliyor ve kullanıcılarla içeriğin farkında olarak doğal konuşmalar yapabiliyor. 

    ColorOS 15 ayrıca, tek dokunuşla kişileri ve yansımaları ortadan kaldırma, portreler için bulanıklık giderme ve akıllı görüntü iyileştirme gibi yapay zeka destekli fotoğraf araçlarını getiriyor. Ek olarak, Canlı Fotoğraflar artık elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) destekliyor.

    Bunların yanında notlar uygulamasında yazılanları özetleme, diller arasında çeviri ve özetleme yapabilen gömülü belge tarama, ses kayıtlarını özetleme ve yazıya dökme gibi yapay zeka özellikleri de işletim sistemiyle beraber kullanıcılara sunuluyor.

    ColorOS 15, Çin'de piyasaya sürülecek olan Oppo Find X8 serisi ve OnePlus 13 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelecek. Find X7 serisi, Find N3, Find N3 Flip ve OnePlus Ace 3 serisi gibi eski modeller Kasım ayından itibaren güncellemeyi alacak.

    ColorOS 15 tanıtıldı: İşte tasarımı ve gelecek telefonlar

    ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar

    • Oppo Find X7
    • Oppo Find X7 Ultra
    • Oppo Find X6
    • Oppo Find X6 Pro
    • Oppo Find X5
    • Oppo Find X5 Pro
    • Oppo Find N3
    • Oppo Find N3 Flip
    • Oppo Find N2
    • Oppo Find N2 Flip
    • Oppo Reno 12
    • Oppo Reno 12 Pro
    • Oppo Reno 12F
    • Oppo Reno 12F 4G
    • Oppo Reno 11
    • Oppo Reno 11F
    • Oppo Reno 11 Pro
    • Oppo Reno 10
    • Oppo Reno 10 Pro
    • Oppo Reno 10 Pro+
    • Oppo Reno 9
    • Oppo Reno 9 Pro
    • Oppo Reno 9 Pro+
    • Oppo Reno 8T
    • Oppo Reno 8T 5G
    • Oppo K12
    • Oppo K12x
    • Oppo K11
    • Oppo K11x
    • Oppo F27
    • Oppo F27 Pro+
    • Oppo F25 Pro
    • Oppo F23
    • Oppo A3
    • Oppo A3 4G
    • Oppo A3x
    • Oppo A3x 4G
    • Oppo A3 Pro
    • Oppo A1 Pro
    • Oppo A79
    • Oppo A60

    ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar

    • OnePlus 12
    • OnePlus 11
    • OnePlus 10 Pro
    • OnePlus Ace 3 Pro
    • OnePlus Ace 3V
    • OnePlus Ace 3
    • OnePlus Ace 2 Pro
    • OnePlus Ace 2V
    • OnePlus Ace 2
    • OnePlus Ace Pro
    • OnePlus Ace Racing
    • OnePlus Ace
    • OnePlus Nord CE 4
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/oppo_announces_coloros_15_with_new_design_language_focus_on_ai-news-64966.php https://www.coloros.com/version/coloros15/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 4 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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