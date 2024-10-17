ColorOS 15 tanıtıldı: Yeni tasarım ve yapay zeka yetenekleri

- Yeni simgeler ve hızlı animasyonlar
- Yeni yapay zeka yetenekleri
- ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar
- ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar
- Yorumlar
Yeni simgeler ve hızlı animasyonlar
ColorOS 15, sistem genelinde yeni simgeler, dinamik aydınlatma efektleri, doğal ışık ve gölge öğeleriyle güncellenmiş bir görünüm sunuyor. Yeni Aurora ve Tidal Engine, uygulama animasyonlarını paralel olarak çalıştırmanıza olanak tanıyan sistem düzeyinde işleme özelliği getiriyor. Böylece uygulamalar arasında hızla geçiş yaparken tepkisel ve gecikmesiz animasyonlar sağlanabiliyır.
Yeni yapay zeka yetenekleri
Yapay zeka, ColorOS 15'te büyük bir rol oynuyor. Şirketin XiaoBu Asistanı herhangi bir ekranda çağrılabiliyor ve kullanıcılarla içeriğin farkında olarak doğal konuşmalar yapabiliyor.
ColorOS 15 ayrıca, tek dokunuşla kişileri ve yansımaları ortadan kaldırma, portreler için bulanıklık giderme ve akıllı görüntü iyileştirme gibi yapay zeka destekli fotoğraf araçlarını getiriyor. Ek olarak, Canlı Fotoğraflar artık elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) destekliyor.
Bunların yanında notlar uygulamasında yazılanları özetleme, diller arasında çeviri ve özetleme yapabilen gömülü belge tarama, ses kayıtlarını özetleme ve yazıya dökme gibi yapay zeka özellikleri de işletim sistemiyle beraber kullanıcılara sunuluyor.
ColorOS 15, Çin'de piyasaya sürülecek olan Oppo Find X8 serisi ve OnePlus 13 cihazlarına önceden yüklenmiş olarak gelecek. Find X7 serisi, Find N3, Find N3 Flip ve OnePlus Ace 3 serisi gibi eski modeller Kasım ayından itibaren güncellemeyi alacak.
ColorOS 15 alacak Oppo telefonlar
- Oppo Find X7
- Oppo Find X7 Ultra
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X5
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 12F
- Oppo Reno 12F 4G
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11F
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo Reno 10
- Oppo Reno 10 Pro
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo Reno 9
- Oppo Reno 9 Pro
- Oppo Reno 9 Pro+
- Oppo Reno 8T
- Oppo Reno 8T 5G
- Oppo K12
- Oppo K12x
- Oppo K11
- Oppo K11x
- Oppo F27
- Oppo F27 Pro+
- Oppo F25 Pro
- Oppo F23
- Oppo A3
- Oppo A3 4G
- Oppo A3x
- Oppo A3x 4G
- Oppo A3 Pro
- Oppo A1 Pro
- Oppo A79
- Oppo A60
ColorOS 15 alacak OnePlus telefonlar
- OnePlus 12
- OnePlus 11
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Ace 3 Pro
- OnePlus Ace 3V
- OnePlus Ace 3
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 2V
- OnePlus Ace 2
- OnePlus Ace Pro
- OnePlus Ace Racing
- OnePlus Ace
- OnePlus Nord CE 4
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...