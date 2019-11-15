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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi

    ABD yaptırımlarından bunalan Huawei, Harmony OS işletim sistemini önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde akıllı telefonları için kullanım hazır hale getireceğini açıkladı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi
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    Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Pang, Harmony OS işletim sistemini önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde akıllı telefonları için kullanıma hazır hale getireceklerini resmen açıkladı. ABD yaptırımlarından sıkılan şirket artık cihazlarında kendi işletim sistemini kullanma planını devreye sokacak gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor"

    ABD hükümeti hala Çinli şirketin Google gibi Amerikan firmalarıyla çalışmasına izin vermiyor. Dolayısı ile Huawei'nin bu çıkmazdan kurtulabilmesi için yeni bir yol bulması gerek. Bu konuya atıfta bulunan Pang, en son amiral gemilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğine işaret ederek artık bekleyemeyceklerini belirtti.

    Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi
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    Mate 30 serisi olumsuz etkilendi

    Bildiğiniz üzere ticaret yasağı devam ederken Huawei Mate 30 serisi piyasaya sürülmüştü. Ancak şirket amiral gemisi telefondan beklediği performansı alamadı. Zira Mate 30'da Google Play Store da dahil olmak üzere herhangi bir Google hizmeti veya uygulaması bulunmuyor. Sonuç olarak şirket kendini Android'siz geleceğe hazır hale getirerek nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.



    https://www.businessinsider.com/huawei-harmony-os-ready-for-phones-six-to-nine-months-2019-11 Yorum Yaz
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    A.R.E.S. 1 hf. en beğenilen
    Kötü komşu kiracıyı ev sahibi yaparmış.
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    OverClocK1ng 6 gün
    Ben Huawei yerinde olsam, şu HarmonOS'u dünyadaki tüm telefonlarda kullanılacak şekilde bedava yapardım. Ayrıca markete erişimi ve tüm desteği bedava verirdim. Uygulama üretenlere de uygulamalarından edilen kârdan iyi payda verirdim. O zaman görürdüm Yusuf Yusuf neymiş.
    Ben Huawei yerinde olsam, şu HarmonOS'u dünyadaki tüm telefonlarda kullanılacak şekilde bedava yapardım. Ayrıca markete erişimi ve tüm desteği bedava verirdim. ...
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    Yanıtla +25
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    Mirram 1 hf.
    BalonOS
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    mpolat35 4 gün
    İlk bir iki sene çok verim alınamaz ama sonrasında sistemleri oturur. İlk nesil android platformu ile karşılaştırmak yersiz. Sistemin oturması o kadar uzun sürmez onlar yeni bir neslin tecrübesi idi. Bir kaç yıl dokunmatik değil basmatik telefonlar kullandık en basitinden.

    Büyük ihtimalle Yandex en büyük destekçisi olacaktır bu sistemlerin. Şuan dünyada en büyük 5 telefon üreticisinin 3'ü Çin'li firma. Çin hükümetinin desteği ile beraber atılım olacaktır. Rusya'da destek verecektir muhakkak.

    Benim için genel uygulamalar (banka, netflix, sahibinden, yemek sepeti gibi uygulamalar olsun yeterli)

    Bu işin bir adım ileriside artık Çin'lilerin kendi işlemcilerini çıkartmaları olacaktır.
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    gokaykac 4 gün
    Benim anlamadığım harmony olunca youtube olacak mı Google yine çalışmayacak
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    istanbulsm 5 gün
    Ya herşey iyi hoş, inşallah başarılı da olur. Ama Google ve Amerika kökenli uygulamalarını nasıl halleceğiz? YouTube, gmail, Facebook, instagram vb olmadan biz nasıl satın alacağız...
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    MS4343 5 gün
    Ahmet Davutoğlu'nun kurulacak Partisi gibi... Ha bugün çıkıyor, ha yarın çıkıyor
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    Mr. Jingles 6 gün
    Tutmaz. Android gibi bir sistemi bile kapalı hale getiren, müdahaleye izin vermeyen bir firma kendi işletim sistemini ne yapar siz düşünün. Apple demeyin onun oturmuş bir sistemi, kendine has uygulama mağazası mevcut. Android uygulamaları üzerine kurulu bir sistem kullanmaktansa doğrudan Android kullanmak daha makul.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Alperk87 5 gün Mr. Jingles
    işin içine çin devletinin yatrımları veya teşvikleri girince iş değişiyor birde milyarlarca çinlinin huawei markasını sevmesi hemde youtube face gibi gibi yaptırım gücü olan uygulamalar olmadanda kullanabilecek olmalarıda girince iş iyice farklı boyuta geçiyor bu durum bi blackberry yada microsoft gibi değil yani hem çinlilerin vizyonlarının yabancılara benzememesi hem ceplerinde para olması marka beğenilirliğinin yanında tanılırlığınında yüksek olması gibi gibi bugun güzel bi işletim sistemi yapılırsa nasıl yapılırın tüm imkanları var sadece yollarına taş koyucak amerika ne kadar güçlü baskılayacak zaten baskılamayacaklarını yaptırımları hafifletmeleriyle anlaşıldı adamlar çok fena geliyor çok güçlü bi sel gibi :D önünde durabilene aşk olsun
    Yanıtla +1
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    cenkerozkan 5 gün Mr. Jingles
    Nacizane fikrim herşeyin mağazadaki uygulama çeşitliliği ve sayısıyla alakalı olduğudur, sonuç itibariyle ios ve Android işletim sistemleri de ilk çıktıkları dönemlerde çok dolu sistemler değillerdi. Hele Android 1.0 a bakarsanız gerçekten kim niye alıp kullanmış diye düşünebilirsiniz. Önemli olan geliştiricilere yeterli güveni ve teşviği vermek diye düşünüyorum.
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    race_2007 6 gün
    Gmail, YouTube, Google Foto, Haritalar a da alternatif yapması lazım yada direk yandex ile anlaşsın onun servisleride gayet iyi
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    o8 6 gün
    abd yaptırım gücüyle herkesi ev sahibi yapıyor, ilk zaman acısı olsa da gelecek için ümit verici oluyor. darısı bizlere desem mi bilemedim..
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    ArmaganT 6 gün
    Yerli arabaya döndü bunların yazılım işi Ha çıktı ha çıkıyor.
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    smart1978 6 gün
    Fiyatı nedense Apple ile yarışmakta
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    hareketliperde 6 gün
    rom olarak diğer telefonlara gelirse kurar kullanırım
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    huawei, harmony os ve
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