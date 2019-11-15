Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Pang, Harmony OS işletim sistemini önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde akıllı telefonları için kullanıma hazır hale getireceklerini resmen açıkladı. ABD yaptırımlarından sıkılan şirket artık cihazlarında kendi işletim sistemini kullanma planını devreye sokacak gibi görünüyor.
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ABD hükümeti hala Çinli şirketin Google gibi Amerikan firmalarıyla çalışmasına izin vermiyor. Dolayısı ile Huawei'nin bu çıkmazdan kurtulabilmesi için yeni bir yol bulması gerek. Bu konuya atıfta bulunan Pang, en son amiral gemilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğine işaret ederek artık bekleyemeyceklerini belirtti.
Mate 30 serisi olumsuz etkilendi
Bildiğiniz üzere ticaret yasağı devam ederken Huawei Mate 30 serisi piyasaya sürülmüştü. Ancak şirket amiral gemisi telefondan beklediği performansı alamadı. Zira Mate 30'da Google Play Store da dahil olmak üzere herhangi bir Google hizmeti veya uygulaması bulunmuyor. Sonuç olarak şirket kendini Android'siz geleceğe hazır hale getirerek nasıl bir yol izleyeceğine karar verecek.
https://www.businessinsider.com/huawei-harmony-os-ready-for-phones-six-to-nine-months-2019-11 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Büyük ihtimalle Yandex en büyük destekçisi olacaktır bu sistemlerin. Şuan dünyada en büyük 5 telefon üreticisinin 3'ü Çin'li firma. Çin hükümetinin desteği ile beraber atılım olacaktır. Rusya'da destek verecektir muhakkak.
Benim için genel uygulamalar (banka, netflix, sahibinden, yemek sepeti gibi uygulamalar olsun yeterli)
Bu işin bir adım ileriside artık Çin'lilerin kendi işlemcilerini çıkartmaları olacaktır.
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