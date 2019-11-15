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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

    Alman otomobil devi Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası inşaatına başladığını açıkladı. Şirket ayrıca aynı bölgece bir batarya montaj tesisi kurmayı planlıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor
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    Volkswagen, yeni bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etmeye başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde kurulacak tesis şirketin modüler MEB platformunu temel alan elektrikli araçları için Kuzey Amerika'daki montaj üssü olacak.

    Ayrıca Bkz. "Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı"

    Fabrikanın 2022'de üretime başlaması planlanıyor. Üretilecek ilk modelin ise ID. ailesinden bir SUV olacağını belirtelim. Alman dev aynı zamanda Chattanooga bölgesinde elektrikli araçlar için bir batarya montaj tesisi kurmayı planladığını da açıkladı.

    Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor
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    ID.3 üretimi Almanya'da başladı

    Volkswagen bu ayın başlarında Almanya'nın Zwickau kentinde ID.3 adlı elektrikli aracının üretimine başladı. Gelecekte ise elektrikli araç üretimi şirketin dünya genelindeki diğer tesisleriyle genişleyecek.

    2020 yılında Çin'deki Anting ve Foshan fabrikalarında da üretime katılması bekleniyor. 2022 itibarıyla de Volkswagen'in MEB platformunda yükselen elektrikli araçları üç kıtaya yayılan sekiz fabrikada üretilecek.



    https://cdrinfo.com/d7/content/volkswagen-breaks-ground-expansion-electric-vehicle-production-united-states Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    byJuck 5 gün
    Türkiye'de ki açılan ne? Motorlu mu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mustafasmk 1 hf.
    Tesla Almanya'da, VW Amerika'da elektrikli otomobil fabrikası kuruyor.



    Güzel anlaşma.
    Yanıtla +2
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