Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor

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Volkswagen, yeni bir elektrikli otomobil fabrikası inşa etmeye başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde kurulacak tesis şirketin modüler MEB platformunu temel alan elektrikli araçları için Kuzey Amerika'daki montaj üssü olacak.

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Fabrikanın 2022'de üretime başlaması planlanıyor. Üretilecek ilk modelin ise ID. ailesinden bir SUV olacağını belirtelim. Alman dev aynı zamanda Chattanooga bölgesinde elektrikli araçlar için bir batarya montaj tesisi kurmayı planladığını da açıkladı.

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ID.3 üretimi Almanya'da başladı

Volkswagen bu ayın başlarında Almanya'nın Zwickau kentinde ID.3 adlı elektrikli aracının üretimine başladı. Gelecekte ise elektrikli araç üretimi şirketin dünya genelindeki diğer tesisleriyle genişleyecek.

2020 yılında Çin'deki Anting ve Foshan fabrikalarında da üretime katılması bekleniyor. 2022 itibarıyla de Volkswagen'in MEB platformunda yükselen elektrikli araçları üç kıtaya yayılan sekiz fabrikada üretilecek.

https://cdrinfo.com/d7/content/volkswagen-breaks-ground-expansion-electric-vehicle-production-united-states