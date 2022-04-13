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    HarmonyOS 3.0 için tarih belli oldu: Eylül ayında geliyor

    Huawei'nin üçüncü büyük Harmony OS sürümünü Eylül ayında yayınlayacağı bildiriliyor. Çinli şirkete göre HarmonyOS 3.0, işletim sisteminin bugüne kadarki en büyük güncellemesi olacak.
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    HarmonyOS 3.0 için tarih belli oldu: Eylül ayında geliyor
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    Huawei geçtiğimiz yılın Ekim ayında HarmonyOS 3.0 işletim sisteminin geliştirildiğini duyurmuş ve birkaç hafta sonra da ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlanmıştı. Ancak o zamandan bu yana şirket tarafından herhangi bir ek bilgi sağlanmadı.

    Changan Digital King isimli Weibo kullanıcısı Huawei'nin üçüncü büyük Harmony OS sürümü ile ilgili planlarını deşifre etti. King'e göre Harmony OS 3.0'ın kararlı sürümü önümüzdeki Eylül ayında yayınlancak. Beta sürümünün ise Mayıs ayında çıkacağı söyleniyor.

    HarmonyOS 3.0 için tarih belli oldu: Eylül ayında geliyor
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    Arayüzü ve performansı geliştirecek

    Yeni sürüm kullanıcı arayüzünü iyileştirecek ve sistem performansını artıracak. İşletim sisteminin görünümünde önemli değişiklikler beklenmiyor. Harmony OS 3.0'a yükseltilecek cihazları muhtemelen halka açık ilk beta sürüm yayınlandığında öğreneceğiz.

    HarmonyOS 3.0 için tarih belli oldu: Eylül ayında geliyor
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    HarmonyOS 3.0 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkacak ilk cihazların Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 50 serisi amiral gemileri olacağı söyleniyor. Daha önceki raporlarda Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 4G yonga setiyle donatılacağı bildirilmişti.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 5 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 6 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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