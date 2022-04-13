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Huawei geçtiğimiz yılın Ekim ayında HarmonyOS 3.0 işletim sisteminin geliştirildiğini duyurmuş ve birkaç hafta sonra da ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınlanmıştı. Ancak o zamandan bu yana şirket tarafından herhangi bir ek bilgi sağlanmadı.

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Changan Digital King isimli Weibo kullanıcısı Huawei'nin üçüncü büyük Harmony OS sürümü ile ilgili planlarını deşifre etti. King'e göre Harmony OS 3.0'ın kararlı sürümü önümüzdeki Eylül ayında yayınlancak. Beta sürümünün ise Mayıs ayında çıkacağı söyleniyor.

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Arayüzü ve performansı geliştirecek

Yeni sürüm kullanıcı arayüzünü iyileştirecek ve sistem performansını artıracak. İşletim sisteminin görünümünde önemli değişiklikler beklenmiyor. Harmony OS 3.0'a yükseltilecek cihazları muhtemelen halka açık ilk beta sürüm yayınlandığında öğreneceğiz.

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HarmonyOS 3.0 işletim sistemi yüklü şekilde kutudan çıkacak ilk cihazların Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei Mate 50 serisi amiral gemileri olacağı söyleniyor. Daha önceki raporlarda Huawei Mate 50 ve Mate 50 Pro'nun Snapdragon 8 Gen 1 4G yonga setiyle donatılacağı bildirilmişti.

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HarmonyOS 3.0 için tarih belli oldu: Eylül ayında geliyor