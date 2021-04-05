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    HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek

    Huawei'nin geliştirmiş olduğu HarmonyOS'un üçüncü beta sürümünde yeni bir özellik fark edildi. "Süper Terminal" adındaki bu özellik, tüm Huawei cihazlarının birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor.
    05 Nisan 2021, 13:20 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek
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    Huawei'nin bir süredir geliştirmekte olduğu işletim sistemi HarmonyOS'un 3. beta sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 1000'den fazla API, çeşitli optimizasyonlar ve değişikler içeren sürümde yeni de bir özellik keşfedildi.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı"

    Huawei ekosistem oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor

    "Süper Terminal" adı verilen bu özellik, ekosistem oluşturmaya odaklanıyor ve tüm Huawei cihazlarının otomatik olarak birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor. Doğrudan ayarlar menüsüne yerleştirilen bu özellik; telefon, tablet, pil, hoparlör, bilgisayar, kamera ve Huawei'nin ürün portföyünde yer alan tüm cihazların üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan otomatik olarak haberleşmesini sağlıyor. Böylece Huawei kullanıcıları, doğrudan bağlı cihazlar arasında kolaylıka veri aktarımı gerçekleştirebilecek.

    HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek
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    Huawei Share özelliği sayesinde bu tür işlevler hali hazırda gerçekleştirilebiliyor olsa da yalnızca telefon, bilgisayar ve tabletler arasında sınırlı. Oysaki tüm Huawei cihazlarının birbirleriyle haberleşmesini sağlayarak ekosistem oluşturmayı amaçlayan 1 + 8 + N felsefenin bir ürünü olan Süper Terminal işlevi sayesinde, hem bağlantılı cihaz sayısı artacak hem de cihazlar arasındaki haberleşme ve kullanıcı deneyimi iyileştirilecek.

    HarmonyOS işletim sisteminin nisan ayı itibariyle amiral gemisi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirtiliyor.



    https://www.huaweicentral.com/harmonyos-mobile-power-comes-in-play-with-this-powerful-content-sharing-feature-appeared-in-the-third-beta-build/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen CleanCoders
    Siber altyapisi güclü olan herkes bir tehdit. Birinden kacarken digerine siginmak mantikli bir argüman degil
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    1
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O kadar HarmonyOS'ten bahsediliyor ama şu ana dek doğru düzgün bir arayüzünü dahi göremedik. Bir kaç tane video var ama neden bu kadar az.
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    C ctntas 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir daha Huawei yada honor kullanmam. 2019 Honor Play aldım sadece 1 güncelleme verildi. Honor playden önce çıkmış telefonlara bile güncelleme verildi ama honor playe güncelleme verilmedi. Şimdi dandirik işletim sistemi telefonlarını hiç kullanmam
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mate 20 lite güncelleme alacak mı ,
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin devleti içinde çok iyi olur tek tek verilerle uğraşmaz 😃
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Ryukk6193
    Zero Days belgeselini izle, siber tehdit varsa daniskası ABD dir
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