HarmonyOS'un yeni özelliği sayesinde tüm Huawei cihazlar birbirleriyle haberleşebilecek

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Huawei'nin bir süredir geliştirmekte olduğu işletim sistemi HarmonyOS'un 3. beta sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. 1000'den fazla API, çeşitli optimizasyonlar ve değişikler içeren sürümde yeni de bir özellik keşfedildi.

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Huawei ekosistem oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor

"Süper Terminal" adı verilen bu özellik, ekosistem oluşturmaya odaklanıyor ve tüm Huawei cihazlarının otomatik olarak birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor. Doğrudan ayarlar menüsüne yerleştirilen bu özellik; telefon, tablet, pil, hoparlör, bilgisayar, kamera ve Huawei'nin ürün portföyünde yer alan tüm cihazların üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan otomatik olarak haberleşmesini sağlıyor. Böylece Huawei kullanıcıları, doğrudan bağlı cihazlar arasında kolaylıka veri aktarımı gerçekleştirebilecek.

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Huawei Share özelliği sayesinde bu tür işlevler hali hazırda gerçekleştirilebiliyor olsa da yalnızca telefon, bilgisayar ve tabletler arasında sınırlı. Oysaki tüm Huawei cihazlarının birbirleriyle haberleşmesini sağlayarak ekosistem oluşturmayı amaçlayan 1 + 8 + N felsefenin bir ürünü olan Süper Terminal işlevi sayesinde, hem bağlantılı cihaz sayısı artacak hem de cihazlar arasındaki haberleşme ve kullanıcı deneyimi iyileştirilecek.

HarmonyOS işletim sisteminin nisan ayı itibariyle amiral gemisi akıllı telefonlar için yayınlanacağı belirtiliyor.

https://www.huaweicentral.com/harmonyos-mobile-power-comes-in-play-with-this-powerful-content-sharing-feature-appeared-in-the-third-beta-build/

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