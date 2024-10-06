Vivo X200 Pro Mini'nin temel özellikleri ortaya çıktı

İşte Vivo X200 Pro Mini'nin beklenen özellikleri:
Weibo'da yapılan yakın zamanlı yeni bir paylaşım Vivo'nun yakında piyasaya süreceği Vivo X200 Pro Mini'nin temel özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,31 inç OLED LTPO düz ekrana sahip olacak cihazın ekranı, optik tipte bir ekran içi parmak izi sensörüne de sahip olacak.
Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak Vivo X200 Pro Mini, kutudan Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çıkacak. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek 5.700mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirileceğini belirtiyor. Vivo'nun V3 çipi ise cihazın arka kamera kurulumuna güç verecek. Ayrıca, toza ve suya dayanıklı hale getiren bir IP68 derecesiyle gelecek X200 Pro Mini; Beyaz Ay Işığı, Gece Siyahı, Pembe ve Yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.