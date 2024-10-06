Tam Boyutta Gör Vivo, 14 Ekim'de yeni serisi Vivo X200'ü Çin'de piyasaya sürecek. Serinin merakla beklenen cihazlarından biri olan Vivo X200 Pro Mini'nin gerçek fotoğrafları yakın bir zamada ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir rapor, cihazın temel özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Vivo X200 Pro Mini'nin beklenen özellikleri:

Weibo'da yapılan yakın zamanlı yeni bir paylaşım Vivo'nun yakında piyasaya süreceği Vivo X200 Pro Mini'nin temel özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,31 inç OLED LTPO düz ekrana sahip olacak cihazın ekranı, optik tipte bir ekran içi parmak izi sensörüne de sahip olacak.

Kamera tarafında ise Vivo X200 Pro Mini, OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony LYT-818 ana sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve 3x optik zoom ve 10x hibrit zoom desteğine sahip OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX882 3x periskop telefoto lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak Vivo X200 Pro Mini, kutudan Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çıkacak. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek 5.700mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirileceğini belirtiyor. Vivo'nun V3 çipi ise cihazın arka kamera kurulumuna güç verecek. Ayrıca, toza ve suya dayanıklı hale getiren bir IP68 derecesiyle gelecek X200 Pro Mini; Beyaz Ay Işığı, Gece Siyahı, Pembe ve Yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

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Vivo X200 Pro Mini'nin temel özellikleri ortaya çıktı