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    Vivo X200 Pro Mini'nin temel özellikleri ortaya çıktı

    Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek olan Vivo'nun yeni serisinden Vivo X200 Pro Mini'nin temel özellikleri, lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Vivo X200 Pro Mini'nin temel özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo, 14 Ekim'de yeni serisi Vivo X200'ü Çin'de piyasaya sürecek. Serinin merakla beklenen cihazlarından biri olan Vivo X200 Pro Mini'nin gerçek fotoğrafları yakın bir zamada ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir rapor, cihazın temel özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte Vivo X200 Pro Mini'nin beklenen özellikleri:

    Weibo'da yapılan yakın zamanlı yeni bir paylaşım Vivo'nun yakında piyasaya süreceği Vivo X200 Pro Mini'nin temel özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,31 inç OLED LTPO düz ekrana sahip olacak cihazın ekranı, optik tipte bir ekran içi parmak izi sensörüne de sahip olacak.

    Vivo X200 Pro Mini'nin temel özellikleri ortaya çıktı
    Kamera tarafında ise Vivo X200 Pro Mini, OIS desteğine sahip 50 megapiksel Sony LYT-818 ana sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş lens ve 3x optik zoom ve 10x hibrit zoom desteğine sahip OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX882 3x periskop telefoto lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    Dimensity 9400 yonga setinden güç alacak Vivo X200 Pro Mini, kutudan Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile çıkacak. 90W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek 5.700mAh bataryaya sahip olacak cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirileceğini belirtiyor. Vivo'nun V3 çipi ise cihazın arka kamera kurulumuna güç verecek. Ayrıca, toza ve suya dayanıklı hale getiren bir IP68 derecesiyle gelecek X200 Pro Mini; Beyaz Ay Işığı, Gece Siyahı, Pembe ve Yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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