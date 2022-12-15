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    Anlık Bildirim

    Harry Potter: Sihir Uyanıyor erken erişime açıldı

    Harry Potter: Sihir Uyanıyor oyunu evrendeki pek çok sevilen dinamiği tecrübe edebileceğiniz animasyon tarzında bir stratejik kart oyunu. Oyun erken erişime açıldı. 
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    Harry Potter: Sihir Uyanıyor Tam Boyutta Gör
    Harry Potter evreninin merakla beklenen Hogwarts Legacy öncesinde Warner Bros. hayranlara farklı bir tecrübe yaşatmak için Harry Potter: Sihir Uyanıyor oyununu geliştirdi. Çin’de yayında olan oyun artık Batı dünyasında da erişime açılıyor.

    Harry Potter: Sihir Uyanıyor neler sunuyor?

    Harry Potter: Sihir Uyanıyor biraz daha animasyon ögeleri barındıran kart koleksiyonu ve rol yapma oyunu. Oyun Hogwarts Savaşı'nda Voldemort'un yenilmesinden 10 yıl sonrasını anlatıyor. Hogwarts'ta bir birinci sınıf öğrencisi rolünü üstlenerek kartları toplamanızı ve farklı etkinliklere katılmanız gerekiyor.

    Oyunda farklı yaratıklarla savaşarak kendinizi geliştirirken diğer oyuncularla düello da yapabiliyorsunuz. Ayrıca birlikte oyun da mümkün. Kartlarınız sihirde ustalaşırken Quidditch gibi etkinliklerde becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyun Android tarafında erken erişimde ancak iOS tarafında henüz bir bilgi yok.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.wb.goog.hpma

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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