Harry Potter: Sihir Uyanıyor erken erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Harry Potter evreninin merakla beklenen Hogwarts Legacy öncesinde Warner Bros. hayranlara farklı bir tecrübe yaşatmak için Harry Potter: Sihir Uyanıyor oyununu geliştirdi. Çin’de yayında olan oyun artık Batı dünyasında da erişime açılıyor.

Harry Potter: Sihir Uyanıyor neler sunuyor?

Harry Potter: Sihir Uyanıyor biraz daha animasyon ögeleri barındıran kart koleksiyonu ve rol yapma oyunu. Oyun Hogwarts Savaşı'nda Voldemort'un yenilmesinden 10 yıl sonrasını anlatıyor. Hogwarts'ta bir birinci sınıf öğrencisi rolünü üstlenerek kartları toplamanızı ve farklı etkinliklere katılmanız gerekiyor.

Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. önce eklendi

Oyunda farklı yaratıklarla savaşarak kendinizi geliştirirken diğer oyuncularla düello da yapabiliyorsunuz. Ayrıca birlikte oyun da mümkün. Kartlarınız sihirde ustalaşırken Quidditch gibi etkinliklerde becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyun Android tarafında erken erişimde ancak iOS tarafında henüz bir bilgi yok.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.wb.goog.hpma

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