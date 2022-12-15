Harry Potter: Sihir Uyanıyor erken erişime açıldı

Harry Potter: Sihir Uyanıyor neler sunuyor?
Harry Potter: Sihir Uyanıyor biraz daha animasyon ögeleri barındıran kart koleksiyonu ve rol yapma oyunu. Oyun Hogwarts Savaşı'nda Voldemort'un yenilmesinden 10 yıl sonrasını anlatıyor. Hogwarts'ta bir birinci sınıf öğrencisi rolünü üstlenerek kartları toplamanızı ve farklı etkinliklere katılmanız gerekiyor.
Oyunda farklı yaratıklarla savaşarak kendinizi geliştirirken diğer oyuncularla düello da yapabiliyorsunuz. Ayrıca birlikte oyun da mümkün. Kartlarınız sihirde ustalaşırken Quidditch gibi etkinliklerde becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyun Android tarafında erken erişimde ancak iOS tarafında henüz bir bilgi yok.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...