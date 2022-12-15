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    2023'ün beklenen oyunlarından Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı

    Oyunseverler tarafından merakla beklenen Hogwarts Legacy için uzun bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni video, oyunun açık dünya ve savaş mekaniklerine detaylı bir bakış fırsatı sunuyor.
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    Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Avalanche Software ve Portkey Games tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon RPG oyunu Hogwarts Legacy için uzun bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni video, oyunun en çok merak edilen özelliklerine farklı bir bakış sunuyor. 

    Hogwarts Legacy Oynanış Videosu

    Paylaşılan videonun ilk bölümünde kullanıcıların Hogwarts dışında diğer köylere ve görevlere seyahat etmek için kullanabileceği süpürge ve uçuş sistemi yer alıyor. Ayrıca bu bölümde mevsimlerin değiştiğini de görüyoruz. Açık dünyayı aynı filmlerde olduğu gibi uçarak gezmenin oldukça keyifli göründüğünü söyleyebiliriz. 

    Hogwarts Legacy için paylaşılan videoda en dikkat çeken bölüm ise Karanlık Sanatlar Savaş Arenasına yolculuk yapılan orta kısım. Bu bölüm oyunda yer alacak büyülere ve savaş dinamiklerine detaylı bir bakış sunuyor diyebiliriz. Videonun son kısmında ise sihir büyüleriyle özelleştirilebilen İhtiyaç Odası yer alıyor. Burada kullanıcılar oda içerisinde yer alan eşyaları diledikleri gibi değiştirebilecekler.

    Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te PC, Xbox Series X/S ve PS5'e, 4 Nisan'da Xbox One ve PS4'e ve 25 Temmuz'da Nintendo Switch'e çıkış yapacak. Yaklaşan yapım, dikkat çeken grafikler ve ayrıntılar ile Harry Potter evrenini oyuncular ile buluşturacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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