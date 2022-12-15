2023'ün beklenen oyunlarından Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Avalanche Software ve Portkey Games tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon RPG oyunu Hogwarts Legacy için uzun bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni video, oyunun en çok merak edilen özelliklerine farklı bir bakış sunuyor.

Hogwarts Legacy Oynanış Videosu

Paylaşılan videonun ilk bölümünde kullanıcıların Hogwarts dışında diğer köylere ve görevlere seyahat etmek için kullanabileceği süpürge ve uçuş sistemi yer alıyor. Ayrıca bu bölümde mevsimlerin değiştiğini de görüyoruz. Açık dünyayı aynı filmlerde olduğu gibi uçarak gezmenin oldukça keyifli göründüğünü söyleyebiliriz.

Hogwarts Legacy PC sistem gereksinimleri 3 ay önce eklendi

Hogwarts Legacy için paylaşılan videoda en dikkat çeken bölüm ise Karanlık Sanatlar Savaş Arenasına yolculuk yapılan orta kısım. Bu bölüm oyunda yer alacak büyülere ve savaş dinamiklerine detaylı bir bakış sunuyor diyebiliriz. Videonun son kısmında ise sihir büyüleriyle özelleştirilebilen İhtiyaç Odası yer alıyor. Burada kullanıcılar oda içerisinde yer alan eşyaları diledikleri gibi değiştirebilecekler.

Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te PC, Xbox Series X/S ve PS5'e, 4 Nisan'da Xbox One ve PS4'e ve 25 Temmuz'da Nintendo Switch'e çıkış yapacak. Yaklaşan yapım, dikkat çeken grafikler ve ayrıntılar ile Harry Potter evrenini oyuncular ile buluşturacak.

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Hogwarts Legacy için yeni bir oynanış videosu paylaşıldı