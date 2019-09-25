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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HAVELSAN ve Huawei arasında iş birliği

    HAVELSAN ve Huawei önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında iki şirket bulut ve big data alanlarında ortak teknoloji geliştirecek.
    2 sa.
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    Diğer Yazılım
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    HAVELSAN ve Huawei arasında iş birliği
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    Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan HAVELSAN, Huawei ile önemli bir iş birliğine imza attı.

    Video Cloud, big data, cloud solution alanında HAVELSAN ve HUAWEİ ortak çözümler geliştirecek. Geliştirilen çözümler başta akıllı ve güvenli şehir projeleri olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek. İki şirket, daha önce, 2017 yılında akıllı ve güvenli şehir konsepti için VCN entegrasyonu çözümlerinde ortak çalışmaya başlamıştı.

    Ayrıca Bkz. "LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı"

    HAVELSAN’ın yapay zeka çözümleri Huawei platformlarına entegre edilerek düşük maliyetle daha ölçeklenebilir big data çözümleri sağlanması amaçlanıyor. HAVELSAN ve Huawei ayrıca akıllı kamera teknolojileri üzerinde de birlikte çalışıyor. Şehir kameralarına yapay zeka ekleyerek plana tanıma, araç markası tanıma ve emniyet kemeri takmayan sürücünün tespitinin hızlı ve doğru şekilde yapılması hedefleniyor.

    İki şirket arasındaki iş birliği anlaşması Huawei Connect 2019 etkinliği sırasında imzalandı. İmzalanan protokole göre HAVELSAN ve Huawei’in ortak geliştirdiği teknolojiler, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da kullanılacak.



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    Holk 1 sa. en beğenilen
    Dikkat etsinler Huawei teknoloji hırsızlığı ve casusluk yapabilir. Verdiği teknolojilerde arka kapı bırakabilir. 5G Modemlerini gelişmiş ülkeler kullanmıyor diye biliyorum.
    Dikkat etsinler Huawei teknoloji hırsızlığı ve casusluk yapabilir. Verdiği teknolojilerde arka kapı bırakabilir. 5G Modemlerini gelişmiş ülkeler kullanmıyor diy...
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    -BraveHeart- 16 dk.
    Kopyacı hawehüwe uzak dursun bizden.
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    Lumibrite 55 dk.
    "Şehir kameralarına yapay zeka ekleyerek plana tanıma, araç markası tanıma ve emniyet kemeri takmayan sürücünün tespitinin hızlı ve doğru şekilde yapılması hedefleniyor."
    Araç içinde Sigara içenleri tespiti de ekleyebilirler...
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    Jon_Kar 56 dk.
    Çin bize teknoloji falan vermez
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    addidas_85 58 dk.
    Sanki öbür türlü de ABD sızmıyor. Bu durumdan korunmanın en iyi yöntemi kendi ürünlerini kullanmakla olur ama onun için de bir süre çıraklık yapmak lazım...
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    9600_G_T 1 sa.
    asla olmaması lazım abd sırf askerı guvenlıgı ıcın huaweı yaptırım uyguladı bız destek cıkıyoruz yarın bırgun bılgılerı ele gecırırlerse ne olcak?
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    Holk 1 sa. en beğenilen
    Dikkat etsinler Huawei teknoloji hırsızlığı ve casusluk yapabilir. Verdiği teknolojilerde arka kapı bırakabilir. 5G Modemlerini gelişmiş ülkeler kullanmıyor diye biliyorum.
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    Musty3535123 1 sa.
    havelsan tedarikçi konumunda olucak sanırım, bu çinliler sonra işi öğrenir havelsanı şutlar.
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