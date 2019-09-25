HAVELSAN ve Huawei arasında iş birliği

Tam Boyutta Gör

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan HAVELSAN, Huawei ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Video Cloud, big data, cloud solution alanında HAVELSAN ve HUAWEİ ortak çözümler geliştirecek. Geliştirilen çözümler başta akıllı ve güvenli şehir projeleri olmak üzere birçok alanda kullanılabilecek. İki şirket, daha önce, 2017 yılında akıllı ve güvenli şehir konsepti için VCN entegrasyonu çözümlerinde ortak çalışmaya başlamıştı.

Ayrıca Bkz. "LG patent ihlali gerekçesiyle Koç Grubuna ait Arçelik, Beko ve Grundig'e dava açtı"

HAVELSAN’ın yapay zeka çözümleri Huawei platformlarına entegre edilerek düşük maliyetle daha ölçeklenebilir big data çözümleri sağlanması amaçlanıyor. HAVELSAN ve Huawei ayrıca akıllı kamera teknolojileri üzerinde de birlikte çalışıyor. Şehir kameralarına yapay zeka ekleyerek plana tanıma, araç markası tanıma ve emniyet kemeri takmayan sürücünün tespitinin hızlı ve doğru şekilde yapılması hedefleniyor.

İki şirket arasındaki iş birliği anlaşması Huawei Connect 2019 etkinliği sırasında imzalandı. İmzalanan protokole göre HAVELSAN ve Huawei’in ortak geliştirdiği teknolojiler, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da kullanılacak.