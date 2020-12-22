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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hayabusa2'nin hedefindeki yeni asteroit böyle görüntülendi

    Ryugu asteroitinden topladığı örnekleri Dünya'ya bırakan Hayabusa2, bu ayın başında yeni hedefine doğru yola çıkmıştı. Japon araştırmacılar şimdi hedefteki yeni asteroitin görüntülerini yayınladı.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Japon uzay ajansı JAXA, Hayabusa2'nin hedefindeki yeni asteroit 1998 KY26'nın fotoğraflarını yayınladı. Yukarıda yer alan küçük gifte asteroitin uzaydaki hareketin görüyoruz. Gif, Subaru Teleskobu'nun çektiği üç farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş.

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    Hayabusa2 uzay aracı, asıl görevi olan Ryugu asteroitinde topladığı örnek maddeleri bu ayın başında Yeryüzü'ne bırakmış ve bu tarihi görevinin sonuna gelmişti. Ancak Hayabusa2 kendisi Dünya'ya iniş yapmadığı için Japon araştırmacılar uzay aracının kalan yakıtını bazı ekstra görevlerde kullanma kararı aldı. 1998 KY26 asteroiti bu ekstra görevlerden ilki olacak. Hayabusa'nın 2026 yılında 1998 KY26'ya ulaşması ve bir yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO)"

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Hayabusa2 görev yöneticisi Dr. Makoto Yoshikawa,"Numune kapsülünü Dünya'ya bıraktıktan sonra, Hayabusa2 yeni bir hedef objeye doğru yola çıktı. Yeni hedef 1998 KY26 isimli küçük bir asteroit olacak. Tarihte ilk kez bu kadar küçük bir asteroite görev düzenleniyor, dolayısıyla hem gezegen bilimi ve gezegen savunması (Dünya'yı gök cisimleriyle çarpışmadan koruma) anlamında önemli bir görev olacak. Subaru Teleskobu'nun yaptığı bu gözlemler Hayabusa2'nin uzatılmış misyonu için çok önemli veriler sunacak." şeklinde konuştu.

    1998 KY26 sadece 30 metre çapında bir genişliğe sahip, yani oldukça küçük bir asteroit. Hayabusa2'nin bu kadar küçük bir asteroitin yörüngesine yerleşmesi mümkün değil, dolayısıyla sadece bir yakın geçiş gerçekleştirip uzaydaki yoluna devam edecek. Hayabusa'nın yakın geçiş sırasında asteroit hakkında bilimsel veriler toplaması ve büyüleyici fotoğraflar yakalaması bekleniyor.



    https://phys.org/news/2020-12-telescope-asteroid-hayabusa2.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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