WhatsApp grup çağrılarındaki kişi sınırı genişliyor: Telekonferansların yeni adresi WhatsApp mı olacak?

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan son günlerde popülaritesi tavan yapan Zoom'a çelme takacak bir hamle geldi. 1,5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletmek için kolları sıvamış durumda.

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Grup çağrılarındaki 4 kişilik katılımcı sınırı genişletiliyor

WhatsApp'ın son beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre; sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırı genişletilecek. Halihazırda (siz dahil) 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, yakın zamanda uygulamaya gelecek bir güncellemeyle genişleyecek.

Yeni sınırın kaç olacağı bilinmezken, WhatsApp ile ilgili isabetli analizleriyle tanınan WABetaInfo isimli haber sitesi, bu sınırın 5'ten daha büyük bir çift sayı(6, 8, 10, 12?) olacağını tahmin ediyor.

Bakalım WhatsApp'ın bu hamlesi, güvenlik açıkları sebebiyle tartışma konusu olan Zoom'un tahtını sallayabilecek mi?

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-128-whats-new/

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