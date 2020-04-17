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    WhatsApp grup çağrılarındaki kişi sınırı genişliyor: Telekonferansların yeni adresi WhatsApp mı olacak?

    WhatApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletecek. Uygulamaya gelecek güncellemeyle birlikte, grup çağrılarına 4'ten fazla kullanıcı eklenebilecek.
    51 dk. (Son Güncelleme: 16 dk.)
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp grup çağrılarındaki kişi sınırı genişliyor: Telekonferansların yeni adresi WhatsApp mı olacak?
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan son günlerde popülaritesi tavan yapan Zoom'a çelme takacak bir hamle geldi. 1,5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletmek için kolları sıvamış durumda.

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    Grup çağrılarındaki 4 kişilik katılımcı sınırı genişletiliyor

    WhatsApp'ın son beta sürümlerinde ortaya çıkan detaylara göre; sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırı genişletilecek. Halihazırda (siz dahil) 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, yakın zamanda uygulamaya gelecek bir güncellemeyle genişleyecek. 

    Yeni sınırın kaç olacağı bilinmezken, WhatsApp ile ilgili isabetli analizleriyle tanınan WABetaInfo isimli haber sitesi, bu sınırın 5'ten daha büyük bir çift sayı(6, 8, 10, 12?) olacağını tahmin ediyor. 

    Bakalım WhatsApp'ın bu hamlesi, güvenlik açıkları sebebiyle tartışma konusu olan Zoom'un tahtını sallayabilecek mi?



    https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-20-128-whats-new/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayhantokus (kayhan tokus) 19 dk.
    çok iyi olur yaa zoomla uğraşmayalım.
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