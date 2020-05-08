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    Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi

    İspanya'daki dört yaşındaki bir evcil kedi hayatını kaybetti. Kediye otopsi yapıldı. Kedide koronavirüs olduğu tespit edildi ancak ölüm nedeninin kalp rahatsızlığı olduğu belirtiliyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi
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    Koronavirüsün hayvanlara bulaşıp bulaşmadığı hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. İspanya’da hayatını kaybeden evcil bir kedinin otopsi raporu yapıldı ve Covid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı.

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    Katalonya Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi'nden otopsi raporunu hazırlayan hekim Joaquim Segales, kedinin testinin pozitif olduğunu ancak ölüm sebebinin koronavirüs olmadığını belirtti. Kedilerde yaygın görülen kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopatiden dolayı hayatını kaybetti.

    Yaşadığı evdeki insanlardan bulaştı

    Negrito ismindeki kedinin evindeki kişilerde koronavirüs testi pozitif çıkan vakalar var. Kedi, kalp hastalığı nedeniyle nefes alma güçlüğü, yüksek ateş ve trombosit düşüklüğü yaşıyordu. Bünyesi zayıf düştüğü için ev sahiplerindeki koronavirüs, Negrito’ya sıçradı. Sıçrayan virüsün viral yükünün düşük olduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek"

    Dört yaşındaki Negrito, koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kedi değil. Bugüne kadar toplam 6 kedi, 5 kaplan ve 3 aslanın Covid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı. Negrito haricindekiler koronavirüsü atlatmayı başardı. Evcil hayvanlara bulaşan koronavirüsün viral etkisi çok düşük olduğu için hayvanlar en geç 2 hafta içerisinde iyileşiyor. Uzmanlara göre insanlardan evcil hayvanlara koronavirüs bulaşıyor ancak bugüne kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşan koronavirüs tespit edilmedi.



    https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200508/481017525884/primer-gato-sars-cov-2-covid-infectado-espana.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    "evcil hayvanlardan insanlara bulaşan koronavirüs tespit edilmedi." bu tiplere kalsa insandan insanada bulaşmıyordu zaten
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Jeremy Klakson 1 hf. S.Vettel
    dünya sağlık örgütü denilen kurumun hiç bir şeyine inanmamak lazım. salgından sonra feshedilmeli. trump bunların arpalarını kesmekle çok iyi iş yaptı...
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    gently weeps (kaan tuncel) 6 gün S.Vettel
    Okusanızda anlama yeteneğiniz yok o yüzden zorlamayın pek.
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    labtek38 1 hf.
    Hangi coronavirüs? Bir sürü çeşidi var ve kedilerde genelde sıklıkla bulunan türleri de var. Ama covid 19 derseniz o zaman haber değeri taşıyabilir.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanturkoglu 3 gün
    Hayvanlara geçmiyor dediler öyle okudum ben.
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    Askaparta 5 gün
    İnsandan bulaşmıştır.
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 5 gün
    Aslında bende sokak hayvanlarını severim bakarım ama yazdığı gibi sokak hayvanları bir risktir ilk başta lağim fareleri sonra diğerleri mesela sokakta yere basıyorsunuz eve bir şekikde gelebikecek veya yere birşey düşürdünüz bulaşabilcek hastalıklar fare bitlerin ve pirelerden geçebilecek,uyuz, veba salyalarından kuduz ordan kedilere ve köpeklere geçebilir bende kedileri çok sevdiğim için araştırmıştım. Özellikle büyükşehirlerde kanalizasyon temizliği haşeresi iyi yapılmalı bu yapılırsa risk yok denecek kadar aza indirilebilir. Rusya'da her ay fare ısırığında 10larca kişi ölüyor.
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 6 gün
    Rusya sokak köpeklerini telefmi etmiş ne var ne yokta izlemiştim sanki.
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    malifural (muhammed ali fural) 6 gün
    insan dan kediye geçişte sıkıntı yok da kediden tekrar insana geçerse o zaman sapı tutmuş oluruz....Türler arası geçişte ölümcül mutasyon riski çok yükseliyor.
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    veteriner69 1 hf.
    Gene cahil cühela doluşmuş hiç bilmediği, anlamadığı konularda ahkam kesiyor.
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    Şeytanın Kırbacı 1 hf. yeni yorumcu
    Sokak köpeklerinin tamamının itlafı şart bu corona günlerinde hala sokakta köpek görüyorum. İnsanlar virüsten ölüp gidiyorlar hala sokakta köpek. Kedi köpek yarasa gibi memeliler bu hastalığın kaynağıdır bana göre.. Sokakta kedi köpek kalmamalı, evde köpek beslemek de yasaklanmalıdır... Önce sokaktaki köpeklerden başlanması gerekir devlet eliyle hepsinin itlafı gerekiyor

    3 Yanıt Yanıtla
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    Sunstorms (Sunstorms Sunstorms) 6 gün Şeytanın Kırbacı
    Nick yorum uyumu



    Keşke seni komple yasaklayabilseydik oksijen israf olmazdı!

    1 Yanıt Yanıtla
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    Apache40 6 gün Şeytanın Kırbacı
    CİMER ve İstanbul Emniyetine şikayet edildin.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün Şeytanın Kırbacı
    deli dana
    kuş gribi
    tavuk gribi
    domuz gribi
    yarasa gribi

    bu kadar virüs 1000 yıllardır duruyorduda, canı sıkıldı son 20 yılda hayvandan insana geçeyim bari mi dedi? bu virüsü üreten kimse onu bir odaya kapatmalı bence. hayvanların yada o hayvanı yiyenin bir suçu yok.

    yayladaki evin tavanı yarasa dolu, ne dedem ne babam, biz yayladayken ben hayatımda grip olan görmedim. ama her yılbaşı tatilinde alışveriş merkezine gittiğimde hasta oldum. biri havalandırmadan virüs yayıyor bu alışveriş merkezlerinde sanki.

    alışveriş merkezlerini de açtılar. yahu klima virüslerin yuvası toplanma noktası. insanlarda bir ahmaklık bir yerler açılsada gitsek spor yapsak vs.... havaalanına yeni yapılan hastane bitmek üzere. devlet biliyor millet ahmak illaki gezmek traş olmak isteyecek. dur dese kimse durmaz evinde, ben hastaneyi yapayim diyor. yani bu işin artacağı belli. bizler akıllıyız devlet yönetimini devletten daha iyi biliriz ama devlet salak mı peki, azalan virüs için yeni hastane yapsın?

    hayvanları değilde esas maske takmayanları toplamak gerekiyor.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    insandan hayvana bulaşabiliyorsa, hayvandan da insana bulaşabilir demekki.

    televizyonda virüsle ilgili söylenen yalanlar=

    - maske takmaya gerek yok
    - basit bir grip (bağırsak mide böbrek cilt beyini etkiliyor)
    - paketlerden bulaşmaz (paketçi hiç hapşurup öksürmüyor çünkü)
    - hayvandan insana geçmez (ama yarasadan geçti diyorlar)
    - kargodan bulaşmaz (sonradan plastikte kağıtta 5 gün yaşıyor dediler)
    - aşı bulma süresi 6 ay (ama üretmesi 1 yıl ama sonra testi 5 yıl)
    - eldiven takmaya gerek yok (hastanedeki herkes eldiven takıyor)
    .
    yalanlara bak. ve bunları söyleyenlerde televizyonlarda doktorum diye geziyor. gözümüzle gördüğümüze mi inanalım? yoksa bu yalan söyleyen doktorlara mı?
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    Şeytanın Kırbacı 1 hf. yeni yorumcu cabriyo
    ordinaryus profesör doktor Şeytanın Kırbacı olarak yazıyı onaylıyorum
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 21 sa. cabriyo
    Aşı konusunu bilelmem ama ben tvlerde genelde söylediklerinizin tersini duydum mesela adamlar plastik, mermer farklı yüzeylerde ne kadar yaşadığını bilr söylediler.
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    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 hf.
    Daha biraz önce işe giderken yolda bi kedinin öldüğünü gördüm, ölüm şekline anlam veremedim şimdi bu haberi görünce korono olabilir mi acaba diye içimden gelmedi değil, bir de poşetle tutup çöpe attım ya...
    Yanıtla +1
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    labtek38 1 hf.
    Hangi coronavirüs? Bir sürü çeşidi var ve kedilerde genelde sıklıkla bulunan türleri de var. Ama covid 19 derseniz o zaman haber değeri taşıyabilir.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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