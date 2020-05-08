Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi

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Koronavirüsün hayvanlara bulaşıp bulaşmadığı hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. İspanya’da hayatını kaybeden evcil bir kedinin otopsi raporu yapıldı ve Covid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Katalonya Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi'nden otopsi raporunu hazırlayan hekim Joaquim Segales, kedinin testinin pozitif olduğunu ancak ölüm sebebinin koronavirüs olmadığını belirtti. Kedilerde yaygın görülen kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopatiden dolayı hayatını kaybetti.

Yaşadığı evdeki insanlardan bulaştı

Negrito ismindeki kedinin evindeki kişilerde koronavirüs testi pozitif çıkan vakalar var. Kedi, kalp hastalığı nedeniyle nefes alma güçlüğü, yüksek ateş ve trombosit düşüklüğü yaşıyordu. Bünyesi zayıf düştüğü için ev sahiplerindeki koronavirüs, Negrito’ya sıçradı. Sıçrayan virüsün viral yükünün düşük olduğu ifade ediliyor.

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Dört yaşındaki Negrito, koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kedi değil. Bugüne kadar toplam 6 kedi, 5 kaplan ve 3 aslanın Covid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı. Negrito haricindekiler koronavirüsü atlatmayı başardı. Evcil hayvanlara bulaşan koronavirüsün viral etkisi çok düşük olduğu için hayvanlar en geç 2 hafta içerisinde iyileşiyor. Uzmanlara göre insanlardan evcil hayvanlara koronavirüs bulaşıyor ancak bugüne kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşan koronavirüs tespit edilmedi.

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200508/481017525884/primer-gato-sars-cov-2-covid-infectado-espana.html

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