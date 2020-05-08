Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi

Koronavirüsün hayvanlara bulaşıp bulaşmadığı hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. İspanya’da hayatını kaybeden evcil bir kedinin otopsi raporu yapıldı ve Covid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı.İlginizi Çekebilir Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi
Katalonya Hayvan Sağlığı Araştırma Merkezi'nden otopsi raporunu hazırlayan hekim Joaquim Segales, kedinin testinin pozitif olduğunu ancak ölüm sebebinin koronavirüs olmadığını belirtti. Kedilerde yaygın görülen kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopatiden dolayı hayatını kaybetti.
Yaşadığı evdeki insanlardan bulaştı
Negrito ismindeki kedinin evindeki kişilerde koronavirüs testi pozitif çıkan vakalar var. Kedi, kalp hastalığı nedeniyle nefes alma güçlüğü, yüksek ateş ve trombosit düşüklüğü yaşıyordu. Bünyesi zayıf düştüğü için ev sahiplerindeki koronavirüs, Negrito’ya sıçradı. Sıçrayan virüsün viral yükünün düşük olduğu ifade ediliyor.
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Dört yaşındaki Negrito, koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kedi değil. Bugüne kadar toplam 6 kedi, 5 kaplan ve 3 aslanın Covid-19 koronavirüs testi pozitif çıktı. Negrito haricindekiler koronavirüsü atlatmayı başardı. Evcil hayvanlara bulaşan koronavirüsün viral etkisi çok düşük olduğu için hayvanlar en geç 2 hafta içerisinde iyileşiyor. Uzmanlara göre insanlardan evcil hayvanlara koronavirüs bulaşıyor ancak bugüne kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşan koronavirüs tespit edilmedi.
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20200508/481017525884/primer-gato-sars-cov-2-covid-infectado-espana.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Keşke seni komple yasaklayabilseydik oksijen israf olmazdı!
kuş gribi
tavuk gribi
domuz gribi
yarasa gribi
bu kadar virüs 1000 yıllardır duruyorduda, canı sıkıldı son 20 yılda hayvandan insana geçeyim bari mi dedi? bu virüsü üreten kimse onu bir odaya kapatmalı bence. hayvanların yada o hayvanı yiyenin bir suçu yok.
yayladaki evin tavanı yarasa dolu, ne dedem ne babam, biz yayladayken ben hayatımda grip olan görmedim. ama her yılbaşı tatilinde alışveriş merkezine gittiğimde hasta oldum. biri havalandırmadan virüs yayıyor bu alışveriş merkezlerinde sanki.
alışveriş merkezlerini de açtılar. yahu klima virüslerin yuvası toplanma noktası. insanlarda bir ahmaklık bir yerler açılsada gitsek spor yapsak vs.... havaalanına yeni yapılan hastane bitmek üzere. devlet biliyor millet ahmak illaki gezmek traş olmak isteyecek. dur dese kimse durmaz evinde, ben hastaneyi yapayim diyor. yani bu işin artacağı belli. bizler akıllıyız devlet yönetimini devletten daha iyi biliriz ama devlet salak mı peki, azalan virüs için yeni hastane yapsın?
hayvanları değilde esas maske takmayanları toplamak gerekiyor.
televizyonda virüsle ilgili söylenen yalanlar=
- maske takmaya gerek yok
- basit bir grip (bağırsak mide böbrek cilt beyini etkiliyor)
- paketlerden bulaşmaz (paketçi hiç hapşurup öksürmüyor çünkü)
- hayvandan insana geçmez (ama yarasadan geçti diyorlar)
- kargodan bulaşmaz (sonradan plastikte kağıtta 5 gün yaşıyor dediler)
- aşı bulma süresi 6 ay (ama üretmesi 1 yıl ama sonra testi 5 yıl)
- eldiven takmaya gerek yok (hastanedeki herkes eldiven takıyor)
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yalanlara bak. ve bunları söyleyenlerde televizyonlarda doktorum diye geziyor. gözümüzle gördüğümüze mi inanalım? yoksa bu yalan söyleyen doktorlara mı?
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