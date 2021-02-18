Oynaması ücretsiz oyun Star Wars: Hunters, mobil cihazlar için duyuruldu

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Dün akşam saatlerinde düzenlenen Nintendo Direct sunumunda Zynga ve Lucasfilm Games, yeni oyunları olan Star Wars: Hunters'ı duyurdu.

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Klasik Star Wras ortamlarından ve hikayelerinden ilham alınarak geliştirilen bu yeni Star Wars: Hunter isimli oyun, oynaması ücretsiz rekabetçi arena savaş oyunu olarak tanımlanıyor. Henüz pek fazla ayrıntı yok ancak 2021 yılı içerisinde iOS, Android ve Switch için çıkacağı açıklandı.

Oyun ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Galaktik İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen Star Wars: Hunters, Star Wars’un ikonik bölgelerinden esinlenen haritalarda oyuncuları gerçek zamanlı kıyasıya bir mücadele için bir araya getirecek. Aralarında cesur ödül avcılarının, Asi İttifakı kahramanlarının ve Stormtrooper’ların yer aldığı kendine has karakterlerden birini seçen oyuncular etkileyici görsel efektler eşliğinde yüksek tempolu maçlarda birbirlerine karşı çarpışacaklar.

Oyun için yayınlanan kısa videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/02/free-to-play-competitive-arena-combat-game-star-wars-hunters-announced-for-switch-ios-and-android

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