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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oynaması ücretsiz oyun Star Wars: Hunters, mobil cihazlar için duyuruldu

    Dün akşam geç saatlerde düzenlenen Nintendo Direct sunumunda oynaması ücretsiz olan rekabetçi oyun Star Wars: Hunters, mobil cihazlar ve Nintendo Switch için duyuruldu.
    18 Şubat 2021, 13:20 (15 sa.)
    2,1b
    4
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Oynaması ücretsiz oyun Star Wars: Hunters, mobil cihazlar için duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Dün akşam saatlerinde düzenlenen Nintendo Direct sunumunda Zynga ve Lucasfilm Games, yeni oyunları olan Star Wars: Hunters'ı duyurdu.

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    Klasik Star Wras ortamlarından ve hikayelerinden ilham alınarak geliştirilen bu yeni Star Wars: Hunter isimli oyun, oynaması ücretsiz rekabetçi arena savaş oyunu olarak tanımlanıyor. Henüz pek fazla ayrıntı yok ancak 2021 yılı içerisinde iOS, Android ve Switch için çıkacağı açıklandı.

    Oyun ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:  

    Galaktik İmparatorluk’un çöküşünden sonra geçen Star Wars: Hunters, Star Wars’un ikonik bölgelerinden esinlenen haritalarda oyuncuları gerçek zamanlı kıyasıya bir mücadele için bir araya getirecek. Aralarında cesur ödül avcılarının, Asi İttifakı kahramanlarının ve Stormtrooper’ların yer aldığı kendine has karakterlerden birini seçen oyuncular etkileyici görsel efektler eşliğinde yüksek tempolu maçlarda birbirlerine karşı çarpışacaklar.

    Oyun için yayınlanan kısa videoyu aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2021/02/free-to-play-competitive-arena-combat-game-star-wars-hunters-announced-for-switch-ios-and-android Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ozgeleringeris 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gibi gözüküyor oynanılır
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