Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı

Koronavirüs salgını nedeniyle büyük darbe alan otomotiv sektörü, geride bıraktığımız haziran ayı itibariyle toparlanmaya başladı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar doları aşarak en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv ihracatı salgın nedeniyle nisan ayında yüzde 77 oranında büyük bir düşüş yaşamış ve 518 milyon dolara kadar gerilemişti. Mayıs ayında ise 1 milyar 203 milyon dolara ulaşarak toparlanma sinyali vermişti.İlginizi Çekebilir 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri
Otomotiv endüstrisini yaklaşık 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri izlerken, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon üçüncü sırada yer aldı.
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En çok ihracat Almanya'ya
Otomotiv özelinde en çok ihracat gerçekleştirilen ülke yaklaşık 300 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında düşüş yaşandı. Almanya’yı 252 milyon dolarla Fransa takip etti. Fransa’ya yapılan otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 28 azaldı. İtalya ise 134 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Otomotiv ihracatına iller bazında baktığımızda Bursa’nın başı çektiğini görüyoruz. “Otomotivin başkenti” olarak adlandırılan Bursa’yı sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Sakarya takip ediyor.
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yazılanı dikkatli oku
otomativ demekte.
yani oto parça.
Türkiye"de Bosch ve Valeo gibi Alman araçları için kaliteli üretim yapan Alman şirketleri var. Yani para Almanın kasasından çıkıp , Türkiye"de yine bir Alman firmasının kasasına giriyor.
Mesela batık alman şirketinden alınan TEİ diesel motorunun parçaları Mercedes standartlarına göre. Bu yüzden egzos yapısına kadar BOSCH üretiyor gibi bişey.