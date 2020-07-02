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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı

    Koronavirüs salgını nedeniyle tüm sektörler gibi darbe alan otomotiv ihracatında yüzde 77'ye varan oranlarda düşüş görülmüştü. Mayıs'ta başlayan toparlanma süreci geçen ay yüzleri daha da güldürdü.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle büyük darbe alan otomotiv sektörü, geride bıraktığımız haziran ayı itibariyle toparlanmaya başladı.

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar doları aşarak en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv ihracatı salgın nedeniyle nisan ayında yüzde 77 oranında büyük bir düşüş yaşamış ve 518 milyon dolara kadar gerilemişti. Mayıs ayında ise 1 milyar 203 milyon dolara ulaşarak toparlanma sinyali vermişti.

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    Otomotiv endüstrisini yaklaşık 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri izlerken, 1 milyar 357 milyon 642 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon üçüncü sırada yer aldı.

    Ayrıca Bkz. "Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300"

    En çok ihracat Almanya'ya

    Otomotiv özelinde en çok ihracat gerçekleştirilen ülke yaklaşık 300 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeye yapılan ihracatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında düşüş yaşandı. Almanya’yı 252 milyon dolarla Fransa takip etti. Fransa’ya yapılan otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 28 azaldı. İtalya ise 134 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

    Otomotiv ihracatına iller bazında baktığımızda Bursa’nın başı çektiğini görüyoruz. “Otomotivin başkenti” olarak adlandırılan Bursa’yı sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Sakarya takip ediyor.



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    ebavamqko 6 gün en beğenilen javaprof
    otobomil satmıyorsun.

    yazılanı dikkatli oku

    otomativ demekte.

    yani oto parça.

    Türkiye"de Bosch ve Valeo gibi Alman araçları için kaliteli üretim yapan Alman şirketleri var. Yani para Almanın kasasından çıkıp , Türkiye"de yine bir Alman firmasının kasasına giriyor.

    Mesela batık alman şirketinden alınan TEİ diesel motorunun parçaları Mercedes standartlarına göre. Bu yüzden egzos yapısına kadar BOSCH üretiyor gibi bişey.
    otobomil satmıyorsun. yazılanı dikkatli oku otomativ demekte. yani oto parça. Türkiye"de Bosch ve Valeo gibi Alman araçları için...
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    001ATB (Ahmet Turan) 6 gün ebavamqko
    Ayrıca almanya için örnek verecek olursak burada Mercedes Benz Türk adında kocaman otobüs fabrikası var ve bu fabrika büyük oranda almanya,fransa ve Ortadoğu'ya otobüs ihracatı yapıyor
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    pranis (burak öztürk) 6 gün
    Bakın bu denli büyük bir sektör, üzerine düşen yok. Sanayileşirsek kazanırız, üretirsek kazanırız. Bizim derdimiz ne ? dükkan açam sabah akşam masamda oturam. Bizden tembeli araplar zaten.
    Bakın bu denli büyük bir sektör, üzerine düşen yok. Sanayileşirsek kazanırız, üretirsek kazanırız. Bizim derdimiz ne ? dükkan açam sabah akşam masamda oturam. B...
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    001ATB (Ahmet Turan) 6 gün pranis
    Yunanlardan tembeli yok bu dünya da dostum
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    çağrı yılmaz 6 gün yeni yorumcu
    ekonomi çok iyi çokk
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    ebavamqko 6 gün
    off be kardeşim hala diretiyorsun. Batı avrupada üretilen merco otobüsler Almanya da üretiliyor. la fabrikası burad Almanya'da ... hala diretiyorsun.

    Alman otolarına italyan yan sanayi şirketleri de yedek parça çıkarıyor.

    almanya üretimi olan en pahalı, sonra italya fransa üretimi. en ucuzları ise çin ve bizim üretimler. belli ki kalite farkı var.

    sen gidip USA üretimi Rayban mi alırsın yoksa Çin Rayban fabrikasında üretilen rayban mi? bak ikiside orjinal ama ikisinin de işçiliğinde bariz fark var.

    umarım son örnekte anlarsın.
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    Eng. (Serkan Serkan) 6 gün
    Almanya'da otomobil satışları Haziran ayında, geçen seneye göre %40 azalarak 220.000 adet olmuş. Yıl sonunda %20 düşüş bekleniyormuş.

    Bizde ise otomobil satışları %58 artmış geçen seneye göre ve 57.000 adet olmuş.

    Adamlar ne yaparsa tersini yapıyoruz
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    001ATB (Ahmet Turan) 6 gün
    Fabrika sistem olarak aynı işliyor hiçbir farkı yok üretim kalite standartı olarak ama burada üretilen araçlarda parça tercihlerinin bir kısmı yerli olduğu için (yaklaşık olarak %60 yerliliğe sahip burada üretilen araçlar) kalite farkı oradan kaynaklanıyor yoksa Türkiye deki fabrika üretiminin %75 ini Avrupa ya ihraç ediyor. Arada ki bu yerlilik farkından dolayı da burada üretilen ile almanya da uretilen araçlar aynı fiyatta olmuyor zaten burada ki uygun fiyatlı olduğu içinde Avrupa lı nın tercihi buradan yana yüksek oluyor. Avrupa daha çok yerel ulaşımda burada ki araçları tercih ediyor ama.
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    pranis (burak öztürk) 6 gün
    Bakın bu denli büyük bir sektör, üzerine düşen yok. Sanayileşirsek kazanırız, üretirsek kazanırız. Bizim derdimiz ne ? dükkan açam sabah akşam masamda oturam. Bizden tembeli araplar zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    001ATB (Ahmet Turan) 6 gün pranis
    Yunanlardan tembeli yok bu dünya da dostum
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    berk768 6 gün
    Hay maşallah böyle bir dönemde bile rekor kıracağız.
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    KaleyDeskop (ali ) 6 gün (düzenlendi)
    araç yok yurt içinde resmen sıfır araç yok. tüm araç bayilerine gittim manuel hariçi araç yok. ağustos aylarında gelebilir diyor tüm bayiler ama sanırım bizden önce gelir gelmez galericilere satıp komisyon alıyorlar. onlarda 40 bin tl ekleyip satıyorlar. ülkede ekonomik kriz mi var araç krizi mi anlamadım..
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    monacomen 6 gün KaleyDeskop
    Ekonomik kriz olsa bu arabaları kim satın alıyor uzaylılar mı?
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    Moueson 6 gün
    Almanya neden bizden araç ithal ediyor onu anlamadim . Adamların fıstık gibi BMW , Mercedes , Porsche gibi markaları varken egea veya Corollayı ne yapacaklar acaba
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    javaprof (orhan yılmaz) 6 gün (düzenlendi)
    Vay be Almanya'ya 300 milyon dolarlık araba ihracatı yapmışız bir ayda almanlar Türkiyede üretim yapmadığına göre almanlar japon arabası meraklısı.

    Edit:Toyota türkiye'de yıllık 300.000 araba üretiyormuş.
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    ebavamqko 6 gün javaprof
    otobomil satmıyorsun.

    yazılanı dikkatli oku

    otomativ demekte.

    yani oto parça.

    Türkiye"de Bosch ve Valeo gibi Alman araçları için kaliteli üretim yapan Alman şirketleri var. Yani para Almanın kasasından çıkıp , Türkiye"de yine bir Alman firmasının kasasına giriyor.

    Mesela batık alman şirketinden alınan TEİ diesel motorunun parçaları Mercedes standartlarına göre. Bu yüzden egzos yapısına kadar BOSCH üretiyor gibi bişey.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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