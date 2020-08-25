HBO dizisi Raised by Wolves’un yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Alien, Blade Runner, Gladiator ve The Martian gibi yapımlardan tanıdığımız Ridley Scott imzalı HBO Max dizisi “Raised by Wolves”un ikinci fragmanı yayınlandı. 3 Eylül’de izleyicilerle buluşacak olan dizininin en son fragmanında küresel yıkıma neyin sebep olduğu sorusunun cevabı veriliyor.

Ayrıca Bkz. "ASELSAN üretimi milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları törenle teslim edildi"

Büyük bir felaket sonrası insanoğlunun yaşamına devam edebilmesi için bilinen tek uygun gezegene yapılan seyahat ve Anne (Amanda Collin) ile Baba (Abubakar Salim) adlı iki androidin bu gezegende yaşadıklarına odaklanan dizi, davetsiz misafirlerin aynı gezegene inmesiyle birlikte işlerin tersine dönmesini anlatıyor.

İlginizi Çekebilir

Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi

Yeni fragmanla birlikte detayların biraz daha belli olduğu dizide, Dünya’nın sonunu din savaşlarının getirdiğini öğreniyoruz. Yaşanan savaşlar sonucu yok olmanın eşiğine gelen insanoğlundan hayatta kalanlar ise dev uzay gemileri inşa ederek gezegeni terk ediyor. Anlaşıldığı kadarıyla Anne ve Baba’nın içinde olduğu uzay gemisi de benzer şekilde Dünya’yı terk ediyor ve söz konusu gezegene dev uzay gemisinden önce ulaşıyor. Dini farklılıkların insanlığı parçaladığına inanan androidler, insanlığın geleceği olarak görülen çocukları atalarının yaptıkları hataları tekrar etmemeleri düşüncesiyle ateist olarak yetiştirmeye başlıyor.

Her şeyin yolunda gittiğinin düşünüldüğü bir anda, dini gruplardan birinin inşa ettiği dev uzay gemisinin aynı gezegene iniş yapmasıyla birlikte işler tersine dönüyor. Grubun lideri Marcus, insanların yapay varlıklar tarafından yetiştirilemeyeceği inancıyla çocukları androidlerden koparmak istiyor. Bunun sonucunda ise yenidünyada yine bir savaş patlak veriyor.

Tam Boyutta Gör

Fragmanda kimin iyi kimin kötü olduğunu anlamak biraz güç. Fragman, bir Ridley Scott klasiği olarak kimin tarafını tutacağımız konusunu karanlıkta bırakmayı tercih etmiş. Ancak Anne’nin katliama varan eylemlerinden, androidlerin sadece çocukların iyiliği için hareket ettiği düşüncesini de çıkarmak zor.

İnsan ve android mücadelesinin nerelere varacağını görmek için bir hafta daha beklememiz gerekecek. 10 bölümden oluşan ilk sezon bölümlerinin haftalık mı yoksa aynı anda mı yayınlanıp yayınlamayacağı konusu ise henüz belirsiz.

Raised by Wolves’un yeni fragmanına aşağıda göz atabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.