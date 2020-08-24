Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN üretimi milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları törenle teslim edildi

    ASELSAN'ın milli imkânlarla tasarlayıp ürettiği milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları, düzenlenen törenle ilgili firmalara teslim edildi.
    2 gün
    4,6b
    3
    32
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ASELSAN üretimi milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları törenle teslim edildi
    Tam Boyutta Gör

    Defense News’in en değerli savunma sanayii şirketlerini belirlediği Top 100 listesine 48. sıradan girmeyi başaran ASELSAN, bundan 5 yıl önce Sivas’ta temeli atılan Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen "Zırhlı Araç Periskobu" ve "Tabanca Refleks Nişangahı"nın teslimatı kapsamında bir tören düzenlendi.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0"

    İlginizi Çekebilir Avatar Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı

    Toplamda 14 adet M27 zırhlı araç periskobu ile 50 adet tabanca refleks nişangahının tesliminin yapıldığı törende ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün , bazı açıklamalarda bulundu. Sivas'ta üretilen merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğini belirten Görgün, şu ifadeleri kullandı:

    ASELSAN üretimi milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları törenle teslim edildi

    ASELSAN olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle kısa sürede yapılması zor, birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi.

    Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarıyla 8 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkânlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangâhımız da yine tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarlanmıştır."



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-urettigi-milli-periskop-ve-nisangah-torenle-teslim-edildi/1950087 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    LiDAR sensörleriyle donatılmış robotlar, askerlere çevreyle ilgili gerçek zamanlı bilgi verebilecek
    8 sa.
    Milli Eğitim Bakanlığı, kronik rahatsızlığı olan öğrencilere yönelik açıklama yaptı
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün en beğenilen WB
    Aselsan gökten indi sanırım, araştır bakalım nasıl kurulmuş... Heykelcilik mi girişimcilik ve teknoloji mi?
    3 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 2 gün Guhong01
    Ulen asıl senin gibiler anlamıyor. Zamanında yerli silah haberleri yapıldığında herşeye "şurası yerli değil" diye ekşiyordunuz. Biz o zamanlar bir yerden başlamak lazım. Zamanla her alanda yerlileşme olacak diyorduk. Şimdi bunun meyveleri her alanda verilmeye başlandı. Gelmiş bir de kendilerini övüyor.
    Ulen asıl senin gibiler anlamıyor. Zamanında yerli silah haberleri yapıldığında herşeye "şurası yerli değil" diye ekşiyordunuz. Biz o zamanlar bir yerden başlam...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guhong01 (Guhong 01 ) 2 gün Gt95
    Satılan o kadar kurumlar, fabrikalar gökten mi indi, önceki iktidarlar mı yaptı?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 9 sa.
    Yerli üretime kesintisiz destek verilmeli, yapanların elleri dert görmesin. Amin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 1 gün yeni yorumcu
    türkiyede bireysel silahlanma artmalı ve biraz daha gevşetilmeli.silah alıcak kişi gidip ruhsatsız alıyo kullandıktan sonrada o kişiye hiç bir şey olmadan geçip gidiyor.en azından bilinçli kişilerin silahlanması lazım,bu konuda amerikaya özenmiyo değilim adamlar istediği gibi taşıyor ama biz 10 cmlik bıçak taşıyoruz diye polis önümüzü kesip el koymaya çalışıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    coolblack1903 (Halit Soysal) 23 sa. th9
    Sana birçok ayrıntıya girip yanlış bir düşünce olduğunu anlatmaya çalışırdım ama gerek yok. Namludan çıkan merminin geri dönüşü yoktur dostum ve kimin haklı yada geçerli bir sebeple silahı ateşleyeceğinin hesabını yapamaz kanunla sınırlayamazsın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rhego (Rhego ) 10 sa. th9
    Bireysel silahlanmanın zor olduğu halinde adamlar anamızı ağlatıyor trafikde üstüne su sıçrattı diye adam vurmalar , arabayla giderken yol vermeyeni pıçaklamalar ülkede kafası yerinde adam yok tahammül seviyesi 0 herkes sayko herkes piskopat cani. Sen diyonki bireysel silahlanmayı gevşetelim :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Aselsan gurur duyulacak işlere imza atıyor bravo
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkmoon34 (ercan yardak) 2 gün
    Şimdi troll olayını anladım... Yani mantıklarını anladım..



    Uzun süredir okuyorum bu trolerin yazılarını söylemler zaten hep benzer hatta bazen iki üç farklı nickle aynı insanın yazdığını düşünüyorum..



    Bu tip konularda hani biz yaptık bizim sayemizde.oldu mantığında direk savunma pozisyonu alıyorlar çünkü birisi illaki.muhalefet yapıcak..



    Ve yazılarıda saniye arayla atıyorlar.. özellikle bakın okudukça çok rahat troll olduğunu çözğyorsunuz.. fiks copy paste yazılar..

    Hep tekrar hep tekrar..





    Ama anlamadığım bir şey var troll arkadaşlara söylüyorum inanın çok çok itici görünüyorsunuz böyle oy kazanamassınız tam aksine çok oy kaybedersiniz..



    Bakın sizin bu yazılarınız söylemlerinin yüzünden ak parti sayın cumhurbaşkanı çok zarar gördü oy kaybetti..



    Ak parti şu anda mhp olmasa çoğunluğu bile sağlayamıyor meclisde yani iktidar bile olamıyor... Yerel seçimlerde yaptığınız yazdığınız onca şeyler yüzünden ak Parti'nin bir sürü kalesi elden gitti..



    Bence sizin ak Parti'ye sayın cumhurbaşkanı na gram faydanız yok tam aksine zararınız var....
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denorath 2 gün
    Hey Maşallah, Aselsan’ın ilk 10’a girdiği günleri de göreceğiz inşallah. Allah emeği geçen herkesten razı olsun 👍
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oguzhanp5 (Mülayim karpuz) 2 gün
    Ülkemiz için faydalı ise ne mutlu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 2 gün
    Şöyle bir konuda bile konuşulan şeylere bakar mısınız. Zihniyet belli .
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    murat1981pls (murat akyıldırım) 2 gün
    Allah yapanlardan vesile olanlardan destek olanlardan razi olsun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Bir geleneksel bahane arama daha doğrusu zorlama konusuna daha hoş geldiniz sayın Seray Severler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 2 gün
    aselsan ülkemiz için kesinlikle bir nimettir. Helal olsun aselsan.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Mars Portakalı +89 Nevfel +81 alaz1903 +76 Spider_hip +73 Galatas4ray +66 mokoko_TR +52 hollowman_ +51 gokhanvai +44 canguler917 +36 deoks +35
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Alqu ilk kez +267 2 kozmos beni sevmiyor ilk kez +183 3 BTopbas ilk kez +176
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 3 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4611 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, aselsan ve
    3 etiket daha savunma sanayii Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,9b
    Twitter Profili90,9b
    YouTube Kanalı299b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Motorola Moto G9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Galaxy Note 20 Ultra ve Tab S7 modellerinde yeşil ekran sorunu başladı 1 gün Philips 275E1 | 2K 75Hz IPS monitör 2 gün PS5 DualSense kullanıcı davranışını izleyebilecek 2 gün Yeni vaka sayısı 1400'ün üzerinde (24 Ağustos) 2 gün LG’den ilginç kampanya: TV alana yakıt hediye 2 gün Yeni nesil Volkswagen Passat ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı 2 gün A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor 2 gün Yeni Edge’in PWA sayfalar için dikey sekmeli arayüzü paylaşıldı 2 gün Son zamanların popüler oyunu Fall Guys yakında mobile geliyor 2 gün Microsoft; Epic Games varlıklarının yasaklanmasını istemiyor 2 gün Otokar'ın virüs bulaşma riskini azaltan "güvenli otobüsü" İzmir'de yola çıktı 2 gün Microsoft Flight Simulator oyunu PC bileşen satışlarını arttırabilir 2 gün Wonder Woman 1984’ten yeni fragman geldi 2 gün GeForce RTX 3000 fiyatları belli oldu iddiası 2 gün iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde karşı karşıya 2 gün Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor 2 gün Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar özelliği eklendi 2 gün Microsoft Flight Simulator’deki 212 katlı kulenin sebebi ufak bir yazım hatası 2 gün The Suicide Squad filminden kamera arkası görüntüleri geldi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN ASELSAN üretimi milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları törenle teslim edildi Sonraki Project CARS 3’ten 4K/ultra grafik ayarında dokuz dakikalık oynanış videosu geldi 2 gün Kovid-19’a bağlı vaka sayılarındaki artış sürerken ölüm rakamları neden düşüyor? 2 gün Vivo Y20 ve Y20i'nin görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı! 2 gün AMD’nin 2021-2022 yol haritası kısmen paylaşıldı 2 gün TSMC şimdiye kadar 1 milyar adet 7nm yonga üretti 2 gün Seasonic RTX 3000 serisinin 12-pinlik konnektörünü doğruladı 2 gün Apple, Wordpress iOS uygulamasında geri adım attı 2 gün Test sayısı düştü, yeni vaka sayısı da düştü (23 Ağustos) 2 gün Huawei'nin yeni akıllı saati Bluetooth SIG sertifikası aldı 3 gün Lucid Motors'un elektrikli SUV'si ortaya çıktı 3 gün Boeing, uçakları ultraviyole ışık kullanarak dezenfekte edecek 3 gün Huawei tam 5 yıllık telefonu için güncelleme yayınladı 3 gün TikTok, Trump yönetimine dava açacağını duyurdu 3 gün Tesla sahipleri için flört uygulaması: Tesla Dating 3 gün Pro mu değil mi? "Anker Liberty 2 Pro incelemesi" 3 gün Göz hareketlerini monitörize edebilen maske geliştirildi 3 gün Jaquet Droz Grande Seconde Quantième serisini duyurdu 3 gün Warner Bros.'un merakla beklenen oyunu 'Gotham Knights' duyuruldu! 3 gün Çinli üretici Nio, batarya kiralama opsiyonuyla elektrikli araçların fiyatını düşürmeyi hedefliyor 3 gün 'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yerli elektrikli mini kamyonet yakında yollara çıkıyor
    DonanımHaber
    iPhone 12 Pro Max çalışırken görüntülendi! İşte sızan kamera v...
    DonanımHaber
    Yüzüklerin Efendisi: Gollum’un resmi tanıtım fragmanı yayınlandı
    DonanımHaber
    iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note 20 Ultra düşürme testinde kar...
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız