ASELSAN üretimi milli periskop ve tabanca refleks nişangâhları törenle teslim edildi

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Defense News’in en değerli savunma sanayii şirketlerini belirlediği Top 100 listesine 48. sıradan girmeyi başaran ASELSAN, bundan 5 yıl önce Sivas’ta temeli atılan Hassas Optik Üretim Tesisi'nde üretilen "Zırhlı Araç Periskobu" ve "Tabanca Refleks Nişangahı"nın teslimatı kapsamında bir tören düzenlendi.

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Toplamda 14 adet M27 zırhlı araç periskobu ile 50 adet tabanca refleks nişangahının tesliminin yapıldığı törende ASELSAN Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün , bazı açıklamalarda bulundu. Sivas'ta üretilen merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğini belirten Görgün, şu ifadeleri kullandı:

“ASELSAN olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle kısa sürede yapılması zor, birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi.

Savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarıyla 8 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkânlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangâhımız da yine tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarlanmıştır."

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-urettigi-milli-periskop-ve-nisangah-torenle-teslim-edildi/1950087

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