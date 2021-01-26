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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor

    Şu anda iki farklı yapımın Game of Thrones evreninde geçen dizinin üzerinde çalıştıkları bilinen HBO hala daha fazla Game of Thrones dizisi getirmeyi planlıyor.
    20 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor
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    2010'lu yıllara damga vuran Game of Thrones dizisi bildiğiniz gibi 2019 yılında bitti. Ancak bitmesiyle birlikte yeni yapımların geleceği duyuruldu ve hatta şu sıralar House of The Dragon isimli dizinin yapım süreci başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde de bir dizi daha duyuruldu. George R.R. Martin'in "Tales of Dunk & Egg" isimli kısa roman serisini temel alacak yeni bir dizi.

    Ayrıca Bkz. "HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter dizisi duyuruldu"

    Bu duyurulan iki dizi dışında HBO'nun Robert'ın İsyanı'nı konu alan bir dizi için de planları olduğu ve yazar arayışında olduğu söylenmişti. Ancak çıkan son haberlere göre HBO daha fazla dizi getirmeyi de planlıyor. Şu an için bu dizilerine ne olacağı, ne zaman yayınlanacağı gibi ayrıntılar belli değil. 

    Görünen o ki şu ana kadar duyurulan yapımlar bu evrende gördüğümüz son yapımlar olmayacak. Bu yalnızca buz dağının görünen kısmı gibi diyebiliriz. İlerleyen süreçte çok daha fazla yapım görmeye devam edeceğiz. Yayın tarihi olarak şu an için en yakın dizi House of The Dragon gibi duruyor. Onun da 2022 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor. 



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    8. sezon gibi çıkacaksa kalsın..
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    Cihat_, (Cihat ) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım düzgün bir şey çıkar.
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