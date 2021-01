HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor

Tam Boyutta Gör

2010'lu yıllara damga vuran Game of Thrones dizisi bildiğiniz gibi 2019 yılında bitti. Ancak bitmesiyle birlikte yeni yapımların geleceği duyuruldu ve hatta şu sıralar House of The Dragon isimli dizinin yapım süreci başlamış durumda. Geçtiğimiz günlerde de bir dizi daha duyuruldu. George R.R. Martin'in "Tales of Dunk & Egg" isimli kısa roman serisini temel alacak yeni bir dizi.

Ayrıca Bkz. "HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter dizisi duyuruldu"

Bu duyurulan iki dizi dışında HBO'nun Robert'ın İsyanı'nı konu alan bir dizi için de planları olduğu ve yazar arayışında olduğu söylenmişti. Ancak çıkan son haberlere göre HBO daha fazla dizi getirmeyi de planlıyor. Şu an için bu dizilerine ne olacağı, ne zaman yayınlanacağı gibi ayrıntılar belli değil.

Görünen o ki şu ana kadar duyurulan yapımlar bu evrende gördüğümüz son yapımlar olmayacak. Bu yalnızca buz dağının görünen kısmı gibi diyebiliriz. İlerleyen süreçte çok daha fazla yapım görmeye devam edeceğiz. Yayın tarihi olarak şu an için en yakın dizi House of The Dragon gibi duruyor. Onun da 2022 yılı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

